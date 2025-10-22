يسهم الإنتاج المحلي عبر الشركات التابعة لـ مبادلة بايو في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات

دعم الاحتياج المحلي للأدوية الأساسية وضمان سهولة الوصول إلى العلاجات الرئيسية في الوقت المناسب وبأسعار معقولة على الصعيدين المحلي والدولي

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مبادلة بايو، الشركة المتخصصة في الصناعات الدوائية والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في الدولة، عن إطلاقها ثمانية أدوية أساسية جديدة في سوق الإمارات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الدوائي والصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويُمثّل هذا الإعلان تقدماً سريعاً نحو تحقيق طموحات الدولة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية من خلال دعم صناعة الدواء محلياً، وتوفير الأدوية الأساسية عالية الجودة. حيث تشمل الأدوية الجديدة علاجات حيوية، يزداد الطلب عليها في المستشفيات والعيادات والمرضى في جميع أنحاء الدولة، وهي:

ريفاروكسابان: يُوصف للوقاية من الجلطات الدموية في الدماغ والأوعية الدموية الأخرى.

سوغاماديكس: يُستخدم للتعافي من التخدير (الإفاقة) بعد العمليات الجراحية.

لينيزوليد: مضاد حيوي أساسي يُوصف لعلاج الالتهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية الأخرى.

فلوكونازول: مضاد للفطريات يُستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية الشديدة.

بانتوبرازول: يُستخدم لتقليل حموضة المعدة.

أوندانسيترون: يُستخدم كحقنة للوقاية من الغثيان والتقيؤ، خصوصاً الناتج عن علاج السرطان.

بوبيفاكين: مخدّر موضعي طويل المفعول لتسكين الألم.

محلول كلوريد الصوديوم للاستنشاق: يُستخدم لتطهير الشعب الهوائية وإزالة المخاط من الرئتين.

ويعكس إنتاج هذه الأدوية محلياً ضمن منشآت "بايوفنتشر هيلث كير"، "ويلفارما"، و"جلف إنجكت" التابعة لـ مبادلة بايو استجابة مباشرة للطلب المتزايد على العلاجات الأساسية، ويعزز قدرة المنظومة الصحية على ضمان استمرارية الإمدادات الطبية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو، “يمثل إطلاق مبادلة بايو، كشركة وطنية رائدة، خطوة إستراتيجية مهمة ومؤثرة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي الوطني وترسيخ الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية. ويجسد إطلاق هذه المنتجات التزام مبادلة بايو بدعم الجهود الوطنية الهادفة لتمكين منظومة صحية مستدامة محلياً، وضمان توفير مستمر وموثوق للعلاجات الطبية الحيوية انطلاقاً من دولة الإمارات.”

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لـ مبادلة بايو: "نركز في مبادلة بايو على بناء قدرات وطنية لتعزيز الوصول إلى الأدوية الأساسية. ويُسعدنا أن نطرح أدوية محلية جديدة تدعم مرافق الرعاية الصحية والمرضى في دولة الإمارات. بما يُجسد التزامنا الراسخ بدعم قطاع الصناعات الدوائية في الدولة، والمساهمة في تعزيز تنافسيته على المستوى العالمي ".

وأضاف حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لـ مبادلة بايو: "تحرص مبادلة بايو على تلبية الاحتياجات الراهنة من الأدوية والعقاقير الطبية، ونعمل من خلال طرح هذه المجموعة من الأدوية الحيوية على دعم مستقبل الصناعات الدوائية في الإمارات والمنطقة. دعماً لرؤيتنا الواضحة لتكون مبادلة بايو من الشركات الرائدة عالمياً في قطاعها".

تجدر الإشارة إلى أن مبادلة بايو تدير 10 منشآت في آسيا وإفريقيا وأوروبا، من بينها 6 منشآت في دولة الإمارات، تتمتع بالقدرة على تصنيع أدوية بتركيبات مختلفة تشمل الأقراص والكبسولات والحقن الوريدية الصغيرة والكبيرة الحجم، بالإضافة إلى قطرات العيون والأذن. وتقوم الشركة بتصنيع وتوزيع أكثر من 10,000 منتج إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

