القاهرة: أعلنت "مايلو"، شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة من بى تك، عن حصولها على الموافقة الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لإتمام التسجيل الرقمي الكامل للعملاء من خلال رخصة التكنولوجيا المالية الخاصة بها، لتكون بذلك من أوائل الشركات التي ستقدم هذه الخدمة. يمثل هذا التطور قفزة نوعية في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر من خلال تقديم تجربة استثنائية للعملاء تجعل الوصول إلى الخدمات المالية أكثر سلاسة وكفاءة ورقمي بشكل كامل.

وستساهم رخصة التسجيل الرقمي الجديدة في إلغاء الإجراءات التقليدية والروتينية، وهو ما يعني الاستغناء عن التوقيعات الورقية أو التحقق الشخصي من الهوية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام العملاء للحصول على الخدمات المالية بسهولة ويسر. كما تمكّن هذه الرخصة العملاء من فتح وتفعيل حساباتهم بسرعة، ما يمنحهم وصولًا فوريًا إلى حد الائتمان خلال دقائق، من أي مكان وفي أي وقت، في خطوة تعكس التزام "مايلو" بتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي في مصر.

وفي هذا السياق، قال محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة مايلو: "يعكس هذا الإنجاز رؤية مايلو في تمكين الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة، مسؤولة وسهلة". أضاف: "نحن نقدم معيارًا جديدًا وجريئًا في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، استنادًا إلى دمج التكنولوجيا المتطورة مع التركيز على العملاء في المقام الأول، وهو ما سيحدث تحولًا جذريًا في طريقة وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتجربتهم لها.

وفي هذا السياق، قال محمد خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة مايلو: "يعكس هذا الإنجاز رؤية مايلو في تمكين الأفراد والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة، مسؤولة وسهلة". أضاف: "نحن نقدم معيارًا جديدًا وجريئًا في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، استنادًا إلى دمج التكنولوجيا المتطورة مع التركيز على العملاء في المقام الأول، وهو ما سيحدث تحولًا جذريًا في طريقة وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتجربتهم لها.

وضمن خطتها التوسعية، أطلقت "مايلو" منصتها في معظم مناطق صعيد مصر، مثل أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وبدأت بالفعل عملياتها في مدن الدلتا الكبرى، بما في ذلك طنطا، المنصورة، بنها، دمنهور، والزقازيق. ومن المقرر إطلاق المنصة في الإسكندرية والقاهرة في منتصف العام، لتكتمل بذلك تغطية مايلو على مستوى البلاد.

باعتبارها منصة تابعة لشركة بي تك، تعكس "مايلو" التزام الشركة الأم بأن تكون الخيار الأول للعملاء والشركاء في قطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من خلال حلول متكاملة. كما تعكس هذه الخطوة التزام "بي تك" بالتوسع في إطلاق خدمات جديدة والمساهمة في تحقيق النمو في مختلف المحافظات وتقديم حلول تمويل مرنة تتناسب مع القدرات الشرائية واحتياجات الشرائح المختلفة.

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