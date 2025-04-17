دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية تعكس التزامها المتزايد بتعزيز خصوصية البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة، أعلنت شركة مايلستون سيستمز عن استحواذها على شركة "برايتر إيه آي"، الرائدة في تطوير حلول إخفاء الهوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويُشكّل هذا الاستحواذ نقلة نوعية في مسيرة مايلستون سيستمز، حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام حلول الفيديو الذكية التي تراعي معايير الخصوصية الصارمة، ويعزز مكانتها في مجالات برمجيات إدارة الفيديو، وخدمات مراقبة الفيديو، وتحليلات الفيديو، بما يدعم نموها داخل قطاع الأمن وخارجه.

وتُعد تقنيات "برايتر إيه آي" المتطورة حجر الأساس في مشروع "هافنيا" الذي أطلقته مايلستون سيستمز مؤخراً، ويهدف إلى توفير مكتبة بيانات وأداة تدريب لنماذج الذكاء الاصطناعي تراعي الامتثال التنظيمي وتتمتع بأعلى درجات الجودة.

وفي ظل تصاعد القلق العالمي حول خصوصية البيانات بالتزامن مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يُبرز هذا الاستحواذ أهمية الوصول إلى بيانات موثوقة وآمنة لتدريب النماذج الذكية، خصوصاً في قطاع المراقبة بالفيديو، حيث يصعب الفصل بين البيانات والمعلومات الشخصية الحساسة. ومن هنا، تُقدم "برايتر إيه آي" حلاً مبتكراً يتيح إنتاج بيانات مرئية مجهولة الهوية ومتوافقة مع القوانين، دون المساس بجودتها أو قابليتها للاستخدام في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي تعليق له على هذا الاستحواذ قال توماس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز: "تُجسّد برايتر إيه آي شريكاً مثالياً لنا، لما تتمتع به من تقنيات متقدمة وفريق عمل يشاركونا ذات الرؤية. هذا الاستحواذ سيُعزز عروضنا لعملائنا وشركائنا، وسيدعم التزامنا المستمر بتطوير تقنيات مسؤولة تُراعي مبادئ الخصوصية. علاقتنا الممتدة مع برايتر إيه آي من خلال مشروع هافنيا تجعلني على يقين من أن هذا التعاون سيكون مثمراً على جميع الأصعدة."

من جانبها، أكدت لويز بو راشد، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مايلستون سيستمز، أن هذه الخطوة تعكس رؤية الشركة في ترسيخ مكانتها كمطور مسؤول لتقنيات الفيديو، وقالت: "أصبحت خصوصية البيانات ركيزة أساسية في تطوير الذكاء الاصطناعي، وحلول إخفاء الهوية ستلعب دوراً محورياً في مشروع هافنيا، الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في كيفية استخدام البيانات المرئية في تدريب النماذج الذكية. إن التزامنا بتقديم تقنيات مرئية آمنة وأخلاقية يعكس رؤيتنا لمستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول."

تجدر الإشارة إلى أن "برايتر إيه آي"، التي تأسست عام 2017 على يد ماريان وباتريك كيرن، تُعد من أبرز الشركات الأوروبية المتخصصة في تقنيات إخفاء الهوية للبيانات المرئية، وقد نالت شهرة واسعة بفضل ابتكارها تقنية "ديب ناتشورال أنونيمايزيشن" التي تستبدل المعرفات الشخصية مثل الوجوه بأخرى تركيبية، مما يتيح استخدام البيانات لأغراض التطوير دون المساس بخصوصية الأفراد. وقد حازت الشركة على لقب "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي تألقاً في أوروبا" من شركة إنفيديا العالمية.

حول مايلستون سيستمز

مايلستون سيستمز شركة رائدة في مجال توفير منصة مفتوحة لبرمجيات إدارة الفيديو، هذه التقنية التي تساعد العالم على إيجاد حلول لضمان السلامة وحماية الأصول وزيادة كفاءة الأعمال. تعمل مايلستون على توفير منصة مفتوحة تدفع عجلة التعاون والابتكار في تطوير واستخدام تقنية شبكة الفيديو، وذلك بواسطة حلولها الموثوقة والقابلة للتوسع ذات النتائج المثبتة في أكثر من 500,000 مرفقة ومنشأة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة مايلستون عام 1998، وهي شركة مستقلة ضمن مجموعة "كانون".

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.milestonesys.com

نبذة عن "برايتر إيه آي"

تُعد "برايتر إيه آي" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنيات إخفاء الهوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للبيانات الصورية والفيديو، حيث تتيح تحليلات وتطبيقات تعلم آلي متوافقة مع قوانين الخصوصية عبر مختلف القطاعات.

وتوفر الشركة حلولاً حائزة على جوائز عالمية، مثل بريسشن بلور وديب ناتشورال أنونيمايزيشن، التي تقوم بطمس الوجوه ولوحات السيارات بطريقة فعّالة دون التأثير على فائدة البيانات أو جودتها، ما يتيح استخدامها بأمان في التطبيقات التقنية والتحليلية.

تُساهم "برايتر إيه آي" في دعم المؤسسات العالمية على الامتثال للتشريعات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وقانون حماية الخصوصية في اليابان (APPI)، وقانون الخصوصية الصيني (PIPL)، مما يمكّن من استخدام بيانات الكاميرات المسجّلة في الأماكن العامة دون المساس بخصوصية الأفراد.

تأسست الشركة عام 2017 وتتخذ من برلين مقراً رئيسياً لها، وتحظى بثقة العديد من كبرى الشركات حول العالم. وقد تم تكريمها في عام 2024 بجائزة إيه آي ستارت أب بريس تقديراً لإسهاماتها في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والابتكار في مجال حماية الخصوصية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: brighter.ai

-انتهى-

#بياناتشركات