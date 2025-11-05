الشركة تُبرز ريادتها كأول جهة خاصة تُنفّذ مشروع الهيدروجين الأخضر في الدولة

تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية برؤية هندسية تُعزّز الاستدامة وكفاءة الطاقة

الجعيدي: ملتزمون بدعم مسيرة قطاع الطاقة في الدولة عبر الابتكار في الحلول الهندسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مانسمان للطاقة"، الشركة الإماراتية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجدّدة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ويستمر لغاية 6 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتأتي مشاركة "مانسمان" ضمن جهودها الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها وشركائها ونطاق أعمالها على المستوى العالمي، وإبراز مكانتها باعتبارها شركة هندسية إماراتية متكاملة، من خلال مركزها الرئيسي في دولة الإمارات منذ عام 2021، حيث تعتمد على كوادرها الهندسية لإنجاز جميع مراحل التصميم والتنفيذ لمشاريعها في مجالات الطاقة.

وتُركز الشركة، التي تعمل حالياً في ثلاث مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة، على استعراض أحدث إنجازاتها خلال مشاركتها في "أدبيك 2025"، بما في مستجدات تنفيذ ستة مشاريع متكاملة لصالح شركة "أدنوك"، إلى جانب منافستها حالياً ضمن فئة المشاريع الكبرى التي تُصنّف ضمن الفئة (A) وتتجاوز قيمتها 500 مليون دولار. كما تستعرض الشركة أعمالها في مجالات المقاولات والتجارة الخاصة بالمعدات، ومشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، إضافة إلى حلولها المُبتكرة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "مانسمان للطاقة": "تعكس مشاركتنا في "أديبك" هذا العام التزامنا المتواصل بدعم مسيرة قطاع الطاقة في دولة الإمارات، عبر الابتكار في الحلول الهندسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يُسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل مستدام للطاقة".

وتُعد "مانسمان للطاقة" أول شركة قطاع خاص في دولة الإمارات تُنفذ مشروعاً للهيدروجين الأخضر، حيث طوّرت تكنولوجيا مبتكرة تُسهم في زيادة إنتاج البترول بنسبة 30% وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70%، بما ينسجم مع توجّهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتعزيز كفاءة الموارد.

ومنذ تأسيسها في دولة الإمارات، تُواصل "مانسمان للطاقة" ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ مشاريع استراتيجية محلياً وإقليمياً، مرتكزة على تاريخ عريق يمتد لأكثر من قرن من الزمن، وخبرة هندسية متقدمة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة في تصميم وتنفيذ المشاريع المتكاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

-انتهى-

#بياناتشركات