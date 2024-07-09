دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت ماستركارد اتفاقية شراكة متعددة الأسواق مع التحالف العالمي للفنادق، واحد من أكبر تحالفات للعلامات الفندقية المستقلة في العالم، من أجل طرح بطاقات تحمل العلامة المشتركة لكلا المؤسستين، بهدف تعزيز قطاع السفر والارتقاء بتجارب الضيافة للمسافرين المتميزين. وتأتي هذه الشراكة في إطار السعي المشترك لتحسين تجربة حاملي البطاقات المترفين وتلبية احتياجاتهم الفريدة، وإتاحة خيارات أكبر لهم من حيث الإقامة ومكافآت أكثر تميزًا.

ويشير تقرير "قطاع السفر الفاخر من ماستركارد" إلى أن 34% من المسافرين المترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يميلون لاستخدام برامج الولاء وبطاقات العضوية بشكل كبير. ووجد التقرير بأن هذه الشريحة من المستهلكين تفضل التجارب على السلع المادية، إذ يعطي أكثر من نصف المسافرين المترفين الأولوية لتجارب السفر الهادفة على التسوق والهدايا التذكارية. وبموجب هذه الشراكة، سوف تعمل ماستركارد جنبًا إلى جنب مع التحالف العالمي للفنادق لتقديم تجارب سفر ذات طابع فردي توفر قيمة غنيّة لحاملي البطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "نحن ملتزمون بربط الناس باهتماماتهم وتحسين التجارب الاستهلاكية من أجل تشجيع التغيير الإيجابي. وفي ظل نمو قطاع السفر الفاخر في المنطقة، نحرص على مواصلة إثراء تجارب العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من مزايا السفر والمكافآت والتجارب المريحة. ونتطلع لما ستقدّمه هذه الشراكة مع تحالف الفنادق العالمي ودورها في رسم ملامح قطاع السفر الفاخر".

من جانبه، قال كريس هارتلي، الرئيس التنفيذي لتحالف الفنادق العالمي: "تمثل شراكتنا مع ماستركارد خطوة مهمة على صعيد جهودنا المستمرة لتقديم مكافآت أكثر لعملائنا الأوفياء. وستسهم البطاقة التي تحمل العلامة المشتركة في تقديم مكافآت ومزايا غير مسبوقة لهم، فضلًا عن ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الضيافة الفاخر. نحن نفخر بالشراكات التي توفر قيمة إضافية لأعضاء شبكتنا، ونحرص على اختيار الشركاء المناسبين، الذين يمكنهم تقديم فوائد فريدة وفرص حصرية لعملائنا".

وتربط بين المؤسستين الرائدتين علاقة شراكة طويلة بدأت منذ العام 2015، لتمكين حاملي بطاقات "ماستركارد وورلد إيليت" و"ماستركارد وورلد" في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا الباسيفيك، من الوصول الحصري والسريع إلى فئة النخبة ضمن برنامج ولاء التحالف العالمي للفنادق " GHA DISCOVERY "، الحائز على جوائز.

يشار إلى أن التحالف العالمي للفنادق يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العشرين على تأسيسه، ويضم هذا التحالف 40 علامة تجارية تضم تحت رايتها ما يزيد عن 800 فندق في 100 دولة حول العالم. ويضم برنامج الولاء التابع للتحالف "GHA DISCOVERY " في عضويته أكثر من 27 مليون شخص من حول العالم. وخلال العام 2023 وحده، ساهم البرنامج في تحقيق إيرادات تقدر بـ 2.3 مليار دولار، وحجز حوالي 10 ملايين ليلة فندقية.

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

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