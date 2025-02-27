دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماستركارد عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتعزيز حلول الدفع الرقمي الخاصة بالبنك. كجزء من الاتفاقية، سيعتمد بنك الإمارات دبي الوطني خدمات منصة “Mastercard Gateway” ضمن منصة خدمة الدفع "بنك الإمارات دبي الوطني باي" لدعم إجراء المعاملات بشكل سريع وآمن وسلس في جميع أنحاء المنطقة، ليصبح أول بنك معالج للمدفوعات على مستوى العالم يقدم تقنية الذكاء الاصطناعي ”Brighterion AI” من ماستركارد من خلال هذا التكامل.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تسريع التجارة الرقمية في المنطقة، حيث تمكن التجار الذين يستخدمون منصة خدمة الدفع "بنك الإمارات دبي الوطني باي" من الاستفادة الآن من بنية تحتية متطورة وآمنة للدفع، مما يساعدهم على توسيع أعمالهم عبر تقديم تجربة دفع سلسة ومتميزة للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني:"نحن ملتزمون من خلال منصة خدمة الدفع "بنك الإمارات دبي الوطني باي"، بإعادة تعريف مستقبل المدفوعات من خلال تعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التقدم. ويُعد تعاوننا مع خدمات منصة “Mastercard Gateway” خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يمكننا من تقديم حلول دفع متطورة وقابلة للتوسع وآمنة للشركات. ويسهم دمج أحدث تقنيات ماستركارد، بتعزيز قدراتنا لضمان وصول عملائنا إلى بنية تحتية رائدة للمدفوعات تدعم نموهم ونجاحهم. هذه الشراكة ليست سوى البداية، ونظل ملتزمين بالتطور المستمر لتلبية المتطلبات المتغيرة للأعمال في المنطقة.

ومن جهتها، قالت جينا بيترسن سكايرم، مديرة ماستركارد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان : "في ماستركارد، نحن ملتزمون بدفع وتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات والاستفادة من التقنيات المتقدمة الخاصة بنا لمساعدة شركائنا في بناء مستقبل رقمي مزدهر. ويمثل هذا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة جديدة وهامة لتعزيز شراكتنا طويلة الأمد. وكجزء من هذه الاتفاقية، نفخر بوضع خدمات “Mastercard Gateway” المبتكرة، التي حازت على جائزة أفضل بوابة دفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة “MEA Finance" لثلاث سنوات متتالية، في متناول بنك الإمارات دبي الوطني. ويوفر دمج هذه المنصة المتطورة مع أنظمة البنك إمكانية تبسيط عمليات المدفوعات التي تقوم بها المتاجر عبر الإنترنت، مما يتيح لها فرصة تزويد عملائها بتجربة معاملات بصورة أسرع وأكثر أماناً وكفاءة ".

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات