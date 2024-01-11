يشكل المشروع أول وجود لعلامة "أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي" في الشرق الأوسط

الرياض: أعلنت شركة ماريوت الدولية عن توقيعها اتفاقية مع نيوم، لإطلاق مشروع شقق فندقية تابع لعلامة "أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي Apartments by Marriott Bonvoy" في جزيرة سندالة، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة. ومن المقرر أن يوفر مجموعة متنوعة من شقق الإقامة الفاخرة، استجابةً للطلب المتزايد من العائلات والشباب على خيارات الإقامة الفاخرة الطويلة بعيداً عن منازلهم.

وقال المدير التنفيذي لتطوير الفنادق في نيوم، كريس نيومان: "تمتلك ماريوت الدولية رؤى عميقة حول تطور تفضيلات المسافرين العالميين بشكل مستمر، كما تحظى بمكانة بارزة بفضل ما تقدمه من خيارات الإقامة الواسعة للزوار في جزيرة سندالة مما يجعلها شريكًا مثاليًا لنا. ويسعدنا تعزيز شراكتنا القائمة مع ماريوت الدولية من خلال إطلاق هذه العلامة الجديدة لأول مرة في المنطقة، والتي ستسهم بالارتقاء بتجارب الضيوف لعدد متزايد من المجموعات التي يسافر أفرادها معاً".

من جانبه، قال شادي الحوش، نائب الرئيس لشؤون التطوير في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة ماريوت الدولية: "نواصل تعزيز تعاوننا مع نيوم من خلال إطلاق أول مشروع تابع لعلامة (أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي) في الشرق الأوسط"، مضيفاً: "نشهد اليوم طلباً متزايداً على خيارات الإقامة الفاخرة طويلة المدة من قبل المسافرين، ونحن على يقين من أن شقق (أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي) ستكون خياراً مناسباً لسندالة، التي ستوفر لضيوفنا تجارب متميزة على مدار العام".

وتم تصميم "أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي سندالة"، المقرر افتتاحه خلال العام 2024، من أجل المسافرين الباحثين عن المزيد من خيارات المرافق السكنية، إذ سيقدم مجموعة متنوعة من الوحدات، بما فيها الشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة ، غرفتين، وثلاث غرف نوم، والمجهزة كل منها بغرفة معيشة منفصلة ومطبخ متكامل وأجهزة منزلية، كما يضم المشروع مركزاً للياقة البدنية، وحوض سباحة.

وقال أنتوني فيفيس، كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم: "نحن فخورون بتقديم أول مشروع شقق فندقية تابع لعلامة "أبارتمنتس باي ماريوت بونفوي" إلى الشرق الأوسط، مما يضيف طبقة أخرى إلى مشاريعنا الفاخرة. في إطار تفهمنا لحاجة العائلات والمسافرين ضمن مجموعات للحصول على مساحات أكبر للاسترخاء، ستوفر شقق المشروع، الذي يقع قرب الممشى والمطاعم والمحلات الفاخرة، تجربة مثالية وراقية للزوار الراغبين في إقامة طويلة تجمع بين الراحة والفخامة، ونتطلع للترحيب بالضيوف حتى يتمكنوا من الاستمتاع بتجربة كل ما تقدمه سندالة".

وتمثل الاتفاقية التعاون الرابع بين ماريوت الدولية ونيوم ضمن مشاريعهما المشتركة في جزيرة سندالة السياحية الفاخرة، إلى جانب الفندقين المدرجين تحت علامة "ذا لاكشري كوليكشن" (The Luxury Collection)، والفندق المدرج تحت علامة "أوتوغراف كوليكشن" (Autograph Collection Hotel)، التابعة جميعها لشركة ماريوت الدولية.

وسيضم مشروع "لاكشري كوليكشن" العقاري الأول منتجعاً شاطئياً يحتضن 70 غرفة وجناحاً فاخراً مزودة جميعها بأحواض سباحة خاصة، أمّا مشروع "لاكشري كوليكشن" الثاني فسوف يقدم أجنحة فاخرة تتميز بموقعها في قلب منطقة الأسواق والمرسى في جزيرة سندالة، ومن المقرر أن يوفر فندق "أوتوغراف كوليكشن" 66 غرفة وجناحاً فخماً، إلى جانب خيارات متعددة وراقية من المطاعم ومنتجع صحي.

وتمثل سندالة أولى الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم، ومن المقرر أن تكون ضمن أكثر الوجهات جذباً للسياح في البحر الأحمر، حيث ستضم مرافق مميزة وعروضاً حصرية. يمكن الوصول إليها بحراً خلال 17 ساعة فقط من البحر الأبيض المتوسط، وتضم مرسى رائعاً يتكون من 86 رصيفاً لليخوت. بالإضافة إلى ذلك، ستضم الجزيرة أكثر من 400 غرفة فندقية فارهة، وأكثر من 300 جناح فخم، ونادياً شاطئياً، ونادي يخوت، و51 محلاً فاخراً، و38 مطعماً لتجارب الطهي الفريدة.

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نبذة حول ماريوت الدولية:

تتخذ ماريوت الدولية مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، ولديها محفظة تضم قرابة 8700 فندق تحت 30 علامة تجارية رائدة في 139 دولة وإقليم حول العالم. تدير ماريوت الفنادق وتمنح امتيازات لها وتصدر رخص لملكية المنتجعات المخصصة للعطلات في جميع أنحاء العالم، وتقدم الشركة برنامج السفر "ماريوت بونفوي" الحائز على الكثير من الجوائز.

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نبذة حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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