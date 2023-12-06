من المقرر افتتاح الفندق الفخم في عام 2027، ضمن مشروع بالم هيلز غرب القاهرة وعلى مقربة من أهرامات الجيزة العظيمة

مصر- أعلنت اليوم شركة ماريوت الدولية عن توقيع اتفاقية مع شركة بالم هيلز للتعمير لافتتاح فندق الريتز-كارلتون القاهرة بالم هيلز، في خطوة تؤكد حرص الشركة على توسيع نطاق محفظتها من المنشآت الفندقية التي تضم علاماتها التجارية الفخمة في مصر.

وقال السيد سانديب واليا المدير التنفيذي لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط : "يسعدنا التعاون مع شركة بالم هيلز للتعمير لنقدّم مستوى لم يسبق له مثيل من الأناقة والفخامة في غرب القاهرة". وأضاف "تُعدّ القاهرة وجهة سياحية عالمية غنية عن التعريف وهي مرغوبة للغاية بفضل معالمها التاريخية والثقافية الخالدة، لذا نواصل دومًا البحث عن فرص واعدة لتوسيع حضور علاماتنا المرموقة في مصر وغيرها من الوجهات المفضلة لدى عملائنا".

من المقرر افتتاح هذا الفندق الفاخر في عام 2027، حيث سيضمّ 150 غرفة رائعة بالإضافة إلى 50 شقة سكنية بمساحات مختلفة منها شقق ذات غرفة، غرفتين و ثلاتة غرف نوم، وسيجلب خدمة الريتز-كارلتون الأسطورية والتصميم الفريد إلى غرب القاهرة. كما سيضم الفندق مرافق عصرية متكاملة، منها خمس مطاعم لتقديم المأكولات الشهية، وسبا للاسترخاء، وصالة رياضية، ومسبح، ونادي للأطفال، بالإضافة إلى قاعات مُجهّزة بأحدث التقنيات لاستضافة المناسبات والفعاليات المتنوعة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد ياسين منصور رئيس مجلس الإدارة واالمجموعة التنفيذية شركة بالم هيلز للتعمير: "يسعدنا أن نرحّب بشركة ماريوت الدولية كشريك متميز جديد في مشروع بالم هيلز أكتوبر، حيث نحرص دائماً على التعاون مع شركاء من الطراز العالمي. ويُعدّ انضمام الريتز-كارلتون إلينا إنجازاً هاماً​ ​، يتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية لتشجيع القطاع السياحي وتطوير عروض صناعة العقارات في مصر.كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا باستكمال مستوى الحياة في مجتمعات بالم هيلز ورفع قيمتها العقارية. ومن خلال ​تعاوننا​​ ​ مع الريتز-كارلتون​ ​، سنقدّم تجربة ذات مستوى عالميّ لا مثيل لها تُعيد تعريف مفهوم الفخامة وترسم معايير جديدة للرفاهية في مشروع "بالمت أكتوبر".

يُعدّ الفندق جزءاً من مجمع بالم هيلز السكني والتجاري الفاخر في ضواحي غرب القاهرة، ويطلّ على أهرامات الجيزة العظيمة وملعب بالم هيلز للجولف. وسيكون الفندق الجديد جزءاً من مجمّع بالم هيلز غرب القاهرة، الذي سيضمّ مناطق سكنية وتجاريّة ومطاعم ومرافق ترفيهية.

يقع فندق الريتز-كارلتون القاهرة بالم هيلز على بعد 20 دقيقة بالسيارة من معالم القاهرة الشهيرة بما فيها أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، والأحياء التجارية والصناعية مثل المدينة الصناعية والقرية الذكية، ووجهة التسوق والترفيه مول العرب. كما تتميز بالم هيلز بسهولة الوصول إليها من مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولي.

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نبذة عن ماريوت الدولية:

تتخذ ماريوت الدولية من مدينة بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، وهي مدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز (MAR) وتشمل محفظتها مجموعةً متنوعةً من ما يقرب 8,700 منشأةً فندقية تحت 30 علامة تجارية مميزة منتشرة عبر 139 دولة وإقليم. تُدير ماريوت فنادقها وتمنح الامتيازات و تراخيص ملكية منتجعات الاستجمام في جميع أنحاء العالم. تقدّم الشركة برنامجها المتميز للسفر، Marriott Bonvoy®. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.marriott.com . بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الاتصال بنا عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام عبر عنوان@MarriottIntl.

نبذة عن شركة بالم هيلز للتعمير:

تُعدّ شركة بالم هيلز للتعمير ("PHD") واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بمصر، حيث تأسست كشركة مساهمة في عام 1997. وتركّز الشركة على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، كما تمتلك إحدى أكثر محافظ الأراضي تنوعًا في مصر بمساحة إجمالية تتجاوز 30.6 مليون متر مربع. وتشمل مشاريعها السكنية الرئيسية كلًا من غرب وشرق القاهرة والإسكندرية، إلى جانب مشاريع سكنية ثانوية على الساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط. وحتى نهاية التسعة أشهر من 2023، قامت الشركة بتسليم أكثر من 14,7000 وحدة سكنية كانت في قيد التطوير. وتضم محفظة مشاريع الشركة حاليًا عددًا من المشاريع قيد التنفيذ في مواقع متنوعة في غرب القاهرة، شرق القاهرة والساحل الشمالي والإسكندرية بالإضافة لمشاريع التطوير المشترك، بقيمة إجمالية تزيد عن 40 مليار جنيه مصري. وتُدرَج أسهم شركة بالم هيلز للتطوير ويتم تداولها في البورصة المصرية تحت الرمز "PHDC.CA". لمزيد من المعلومات يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.palmhillsdevelopments.com