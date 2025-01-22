مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية - أعلنت ماريوت الدولية (ناسداك:MAR) اليوم عن اتفاقية استراتيجية مع شركة القمة للضيافة وشركة أمواج العقارية - وهما من الشركات التابعة لمجموعة بن داوود التجارية - لافتتاح فندق كورتيارد باي ماريوت في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. عند افتتاحه المرتقب في عام 2026، سيضمّ الفندق 2,179 غرفة، ليصبح أكبر فندق للعلامة التجارية في العالم، حيث سيقدّم تجربة ضيافة متكاملة تجمع بين مستلزمات الراحة العصرية والخدمات الاستثنائية للزوار والحجاج على حد سواء.

صرّح شادي حوش، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: "يسعدنا توطيد علاقات التعاون مع شركة القمة للضيافة ومجموعة بن داوود، من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي ستُنشئ أكبر فندق كورتيارد باي ماريوت على مستوى العالم. إن هذه الخطوة تترجم التزامنا الراسخ بدعم مسيرة النمو السياحي في المملكة، وتعكس الإقبال المتزايد على محفظتنا من العلامات التجارية في مكة المكرمة."

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرزاق بن داوود، رئيس مجلس إدارة القمة للضيافة: "تحت مظلّة القيادة الحكيمة للمملكة، نجدّد التزامنا برسم ملامح مستقبل ينسجم مع رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير مشاريع تعكس طموحاتنا الوطنية وتلبي احتياجات الزوّار في مكة المكرمة. يسعدنا أن نواصل تعاوننا مع ماريوت الدولية لتوسيع آفاق محفظتنا الفندقية، وتقديم تجربة ضيافة ذات مستوى عالمي. وفي إطار هذا المشروع، نقوم بتشييد أبراج فندقية عالية الجودة في منطقة النسيم، خُصصت بعناية لخدمة الضيوف والمسافرين. هذا المشروع، الذي يُعد الأضخم في مسيرتنا، يمثل علامة فارقة في رحلتنا، ونحن ماضون قدمًا في تعزيز قطاع الضيافة بخدمات ومرافق تحمل بصمة الجودة والتميز بمعايير عالمية."

تتميز علامة كورتيارد باي ماريوت بأكبر بصمة عالمية بين محفظة ماريوت التي تضم أكثر من 30 علامة فندقية، وتركز على عناصر التصميم التي تعكس العناية بالتفاصيل، مما يوفر للمسافرين تجربة مميزة للاسترخاء واستعادة النشاط.

وسيضم فندق كورتيارد باي ماريوت مكة النسيم 2,179 غرفة مصممة بعناية، موزّعة على سبع أبراج متصلة. ومن المقرر أن يشمل الفندق مطعمًا يتسع لأكثر من 1,800 ضيف، وصالة استقبال، وسوق "ذا ماركت" - وهو سوق العلامة التجارية المميز بخدمة ‘Grab n’ Go’. تشمل خطط التصميم أسلوب عصري فريد يوفر تجربة مريحة وخدمة تلبي أعلى المعايير وتفوق التوقعات.

توقيع اتفاقية فندق كورتيارد باي ماريوت النسيم يدعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للسياحة الدينية والثقافية. كجزء من هذه الرؤية، تسعى المملكة لاستضافة 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030.

نبذة عن ماريوت الدولية

ماريوت الدولية، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز MAR، تقع في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها محفظة تضم ما يقرب من 9,100 منشأة في أكثر من 30 علامة رائدة في 142 دولة ومنطقة. تدير ماريوت الفنادق وتمنح امتيازات وتصدر تراخيص منتجعات ملكية العطلات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة برنامج مكافآت ماريوت بونفوي®، الذي يحظى بتقدير عالمي واسع. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.marriott.com، ولأحدث أخبار الشركة، يمكنكم زيارة www.marriottnewscenter.com. بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم متابعتنا على فيسبوك وإنستجرام و@MarriottIntl على X.

نبذة عن مجموعة بن داوود التجارية

تُعد الذراع العقارية لمجموعة بن داوود، التي تعمل كمكتب عائلي يدير مصالح عائلة بن داوود. وتمتد محفظة المجموعة لتشمل الحصة الأكبر في شركة بن داوود القابضة، والتي أُدرجت في عام 2020 تحت الرمز #4161 في السوق المالية السعودية، متخصصة في تجارة التجزئة للمواد الغذائية والتكنولوجيا.

تتجاوز اهتمامات المجموعة حدود التجزئة لتشمل مجالات متنوعة كالتوزيع والامتيازات التجارية والعقارات والمشاريع الفندقية. وتتخصص شركة القمة للضيافة - إحدى الشركات التابعة لمجموعة بن داوود التجارية - في قطاعات الضيافة والمجمعات التجارية والتطوير العقاري.

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