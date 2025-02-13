لندن, المملكة المتحدّة، تستعدّ "ماج"، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات، للمشاركة في معرض "بلاكبيرن دبي للعقارات"، في 22 و23 فبراير في "ستانلي هاوس هوتيل آند سبا" بالمملكة المتحدّة، لتسليط الضوء على مشروع "ذا ريتز-كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة دبي معدلات نموّ قياسيّة مدفوعة بالإقبال الكبير من أصحاب الثروات العالية على المشاريع العقاريّة الفاخرة. ومع وجود ما يقرب من 740 مشروعاً سكنياً ذا علامة تجاريّة على مستوى العالم، حيث من المتوقّع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2031 على أن تُسهم إمارة دبي في هذا النموّ بشكل رئيسي مع 140 مشروعاً قيد التطوير. وخلال النصف الأول 2024 شكّلت العقارات ذات العلامة التجاريّة 7.2% من إجمالي المعاملات العقارية محققة عوائد بقيمة 7.8 مليار دولار، ما يؤكّد جاذبيتها كخيار استثماري مربح بعوائد إيجاريّة مرتفعة.

ويقع مشروع " ذا ريتز كارلتون ريزيدنسيز، دبي كريك سايد" ضمن منتجع كيتورا، أول منتجع معتمد بالكامل للرفاهية والصحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتألف من 200 وحدة موزعة على 7 مبان، إضافة إلى 12 منزلاً فخماً حيث يضم كل منزل منها موقفاً حصرياً لليخوت. ويقدّم المشروع للملاك مجموعة من المرافق العالمية، بما في ذلك مركز صحي متكامل ونادٍ خاص للأعضاء، ونادٍ خاص للسيدات، وآخر للأطفال، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، وكورنيش بطول 550 متراً، ومساحات تجارية تركّز على المنتجات العضوية والمستدامة، ومواقف للسيارات مع خدمة الفاليه على مدار الساعة، كلّ ذلك ضمن مجتمع مسوّر يمتاز بإطلالاته الفريدة على محميّة رأس الخور للحياة البريّة وبرج خليفة.

وقال ديفيد جيمس، مدير المبيعات في "ماج": "يُحافظ سوق العقارات في دولة الإمارات على جاذبيته القوية للمستثمرين الدوليين وتحديداً البريطانيين. ومن خلال مشاركتنا في معرض بلاكبيرن دبي للعقارات فإنّنا نقدّم فرصة لاستعراض المزايا الاستثنائيّة لمشروع "ذا ريتز-كارلتون ريزيدنسز، دبي كريك سايد"، الذي يمثل إضافة نوعية إلى مشهد العقارات الفاخرة في المنطقة".

ويقع المشروع في منطقة خور دبي ويوفّر وصولاً سهلاً لمنطقة داون تاون دبي، ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.theresidencescreeksidedubai.com.

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