القاهرة، مصر: أعلنت شركة "ماجنوم العقارية"، التابعة لمجموعة "روابي القابضة" السعودية، عن توقيع عقد شراكة مع العلامة التجارية الإيطالية الرائدة "ريماديسيو"، للاستفادة من تصاميمها المتميزة المستدامة في برجها الأيقوني التجاري المقبل "فوربس إنترناشيونال تاور" الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أمريكي والحاصل على شهادة LEED البلاتينية، والذي يتميز بأنه أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم. ويعكس هذا العقد المهم التزام "ماجنوم العقارية" المتواصل بدمج التصاميم المبتكرة من العلامات التجارية المستدامة في مشروعها الرائد.

وتعمل علامة التصميم الإيطالية الشهيرة "ريماديسيو" في ابتكار أنظمة تعيد تعريف المساحات الداخلية وتقسم البيئات، وستقدم أنظمة لتكسية الجدران بالألواح مُصمّمة حسب الطلب، وأبواب مُدمجة بأحدث المواصفات التقنية والمواد المصممة خصيصاً لبرج "فوربس إنترناشيونال تاور". ويتماشى استخدام الشركة للمواد والتقنيات المستدامة مع نهج وفلسفة "ماجنوم العقارية" الأساسية المتمثلة في تزويد البرج بتصميم وآليات مبتكرة وموفرة للطاقة.

وبهذه المناسبة، قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماجنوم العقارية": "يعد برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ ليس مجرد أحد المباني الحديثة، بل هو رمز ملهم للانتقال نحو مستقبل مستدام خالٍ من الكربون يعيش فيه البشر في انسجام مع الطبيعة. ويأتي تعاوننا الإبداعي مع ’ريماديسيو‘ بهدف الارتقاء بنهجنا في التصميم من خلال دمج تصاميم مبتكرة ومستدامة في تصميم البرج. ويسهم تعاوننا العالمي مع علامات تجارية تشاركنا نفس الرؤية في التميز والابتكار والاستدامة في مُضينا قدماً نحو إرساء معايير جديدة في قطاع البناء في المنطقة".

وصرح ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية"، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا الطموحة في خلق مساحات للمعيشة تنبض بالحياة، يمتزج فيها الإبداع بالاستدامة التكنولوجية. ويشكل تعاوننا في التصميم مع العلامة التجارية الإيطالية الحائزة على الجوائز ’ريماديسيو‘ خطوةً مهمة للمضي نحو تحقيق هذا الهدف، لا سيما مع بدء العمل في برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘. ولا شك أن هذا التوافق في الرؤى بين علامتين تجاريتين متشابهتين من شأنه المساهمة في إنشاء تحفة معمارية ستصبح قريباً أحد المعالم العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر".

وبدوره، قال ديفيد مالبيرتي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ريماديسيو": "يتميز عملنا بابتكار تصاميم بمستوى استثنائي من الكفاءة التقنية، مدفوعاً بالتزام علامتنا تجاه الحفاظ على البيئة. إن أهم ما يميزنا في السوق قيمنا الأساسية القائمة على تركيزنا على الاستدامة ووعينا العميق باستهلاك الطاقة. ونتطلع إلى شراكتنا الإبداعية مع برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ الأيقوني لتعزيز التميز المعماري الذي سيُرسي معايير جديدة للفخامة في السوق. وستعمل ’ريماديسيو‘ على تطوير منتجات جديدة من خلال الشراكة مع ’فوربس إنترناشيونال تاور‘، مما سيسهم في خلق معايير جديدة للاستدامة تعزز بيئة العمل".

تأسست شركة "ريماديسيو" عام 1956، وهي علامة تجارية إيطالية المنشأ، تشتهر بإنتاج أنظمة تقسيم للمساحات الداخلية وتصميم الأثاث والمفروشات للمعماري جوزيبي بافوسو. وتتبع "ريماديسيو" معايير صارمة فيما يتعلق بالاستدامة في جميع مراحل تصميمها، بدءاً من إنتاج الطاقة الشمسية عبر الألواح الكهروضوئية، ومروراً باستخدام الألمنيوم والزجاج القابلين لإعادة التدوير والدهانات القابلة للذوبان في الماء، ووصولاً إلى الاستغناء التام عن البوليسترين واستبداله بالكرتون المعاد تدويره. وفي إطار تعاونها مع برج "فوربس إنترناشيونال تاور"، ستقوم "ريماديسيو" بدمج حلول تصاميمها المصممة حسب الطلب بما في ذلك نظام "Modulor" للألواح الجدارية المجهزة و"Moon" للأبواب المرنة المستوية، مما يوفر قيمة جمالية من شأنها أن ترتقي بروح التصميم العام للمبنى. وتوزع "ريماديسيو" منتجاتها في 90 دولة حول العالم، وتشمل أبرز مشاريعها فندق ماندارين أورينتال في ميلانو، ورويال بافيليون في شنغهاي، ومنتجع بولغاري في دبي، وغيرها.

وقامت شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "أدريان سميث وجوردون جيل" بتصميم برج "فوربس إنترناشيونال تاور" الذي تقوم "ماجنوم" بتنفيذه في مصر والسعودية والإمارات، ويهدف إلى إرساء معيار جديد في الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يدمج البرج المستقبلي التصميم الأخضر المتطور لتخطي حدود البناء الحديث ليكون في طليعة حركة التصميم المستدام في المنطقة وخارجها.

نبذة عن ماجنوم العقارية

شركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة "روابي القابضة" أُنشئت لتلعب دوراً رائداً في سوق التطوير العقاري حيث تسعى الشركة للارتقاء بمعايير الجودة والابتكار على مستوى الصناعة من خلال إطلاق مشروعات سكنية وترفيهية مرتفعة القيمة التجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وتركز الشركة جهودها على خلق مشروعات مرنة ومتطورة تلبي احتياجات أنماط الحياة سريعة التغير وتحقق طموحات رجال الأعمال والصناعة وأجيال المستقبل.

ولضمان أفضل معايير الجودة ومواعيد التسليم ومراعاة مبادئ الاستدامة في مشروعات الشركة، تعاونت ماجنوم مع أفضل الخبراء العالميين والشركات المتخصصة بما في ذلك شركة جوردن جيل Gordon Gill and Robert Forest والتي تمثل شركة Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG Architecture) للتصميم المعماري لتشييد البرج الأكثر استدامة في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد حاز تصميم المشروع جائزة أفضل مشروع تجاري فاخر للعام من جوائز ديزاين ميدل إيست – السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لماجنوم العقارية ومتابعة حسابنا على https://twitter.com/MagnomPro .

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