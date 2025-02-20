ميونيخ، ألمانيا / القاهرة، مصر: أعلنت شركة "ماجنوم العقارية"، التابعة لمجموعة "روابي القابضة" السعودية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع العلامة التجارية الألمانية الفاخرة "أوكيو" الرائدة في مجال تصميم الإضاءة، وذلك لتقديم حلول وتجهيزات الإضاءة المبتكرة المستدامة لتشغيل برجها الأيقوني التجاري "فوربس إنترناشيونال تاور" الذي تبلغ تكلفته مليار دولار أمريكي والحاصل على شهادة LEED البلاتينية، ويتميز بأنه أول برج خالٍ من الانبعاثات الكربونية في العالم.

وتؤكد الاتفاقية التزام "ماجنوم" بإرساء معايير جديدة للتميز من خلال التعاون مع العلامات التجارية العالمية المبتكرة.

وفي إطار التعاون، ستتولى "أوكيو"، المعروفة بتصميماتها المستدامة المتميزة وجودة الإضاءة الفريدة، توفير حل شامل للإضاءة الداخلية في برج "فوربس إنترناشيونال تاور" المقرر إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة. ويتوافق مبدأ تصميم البرج تماماً مع فلسفة ونهج "أوكيو"، حيث يعد رمزاً للتقدم والتميز في مجال البناء المعماري المستدام ونهجه الشامل للحياد الكربوني. وستقدم "أوكيو" من خلال تعاونها في تصميم الإضاءة لهذا المشروع المرموق، خبرتها التي تؤكد على رؤية العمارة الحديثة والملهمة.

وبهذه المناسبة، قال عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة روابي القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماجنوم العقارية": "ترتكز استراتيجية أعمالنا على إرساء سياسات قوية تُعنى بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق فنحن ملتزمون بتقديم أسلوب حياة صحي ومستدام يرتقي بحياة الناس من خلال ممارساتنا الأساسية وشراكاتنا العالمية. ويأتي تركيز ’أوكيو‘ على تعزيز رفاهية القاطنين من خلال حلول الإضاءة المبتكرة متماشياً مع رؤيتنا ونتطلع إلى إضاءة حياة العديد من الناس وإضفاء البهجة عليهم من خلال برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘".

بدوره قال د. ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم العقارية": "نحتفل اليوم بالتعاون الكبير بين ’أوكيو‘ وبرج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ في شراكة استثنائية تجسد أعلى معايير الابتكار والفخامة والأناقة. وهذه الشراكة لا تجمع فقط بين التصميم المتطور والتميز المعماري، وإنما تجسد كذلك وعداً بإنشاء مساحات ملهمة. وغنيٌّ عن القول إن التزام أوكيو بالحرفية والجمال يتجاوز مجرد إضاءة المساحات إلى خلق تجارب مثيرة للإعجاب. ونسعى في برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘، البالغة تكلفته مليار دولار، إلى الارتقاء بهذه التجربة إلى آفاق جديدة من خلال رؤية مشتركة لابتكار شيء مميز حقاً".

من جانبه، قال د. بينو زرلين، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكيو": "نتطلع قدماً للتعاون مع شركة ’ماجنوم العقارية‘ من خلال برج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘ الفريد من نوعه، والذي نتوقع أن يعيد تعريف مفهوم وطريقة تصميم المباني. إن التزام ’أوكيو‘ بتشكيل الطريقة التي يختبر بها الناس الضوء في مساحات معيشتهم من خلال جماليات التصميم المبتكرة والسعي الدؤوب لتحقيق الكمال يتزامن مع روح التصميم المتفردة لبرج ’فوربس إنترناشيونال تاور‘. وتوفر حلول الإضاءة المتطورة التي نقدمها أجواءً جذابة بصرياً وعاطفياً. وتعمل ’أوكيو‘ على تعزيز الاتصال بين الناس وبيئتهم من خلال المحاكاة الذكية لديناميكيات ضوء النهار الطبيعي. وتتمثل رؤيتنا بنهاية المطاف في خلق ثقافة جديدة لإثراء حياة الناس من خلال الضوء الذي يشكل أجوائهم ويعزز رفاهيتهم".

وقامت شركة الهندسة المعمارية الشهيرة "أدريان سميث وجوردون جيل" بتصميم برج "فوربس إنترناشيونال تاور" الذي تقوم "ماجنوم" بتنفيذه في مصر والسعودية والإمارات، ويهدف إلى إرساء معيار جديد في الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يدمج البرج المستقبلي التصميم الأخضر المتطور لتخطي حدود البناء الحديث ليكون في طليعة حركة التصميم المستدام في المنطقة وخارجها.

نبذة عن ماجنوم العقارية

شركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة "روابي القابضة" أُنشئت لتلعب دوراً رائداً في سوق التطوير العقاري حيث تسعى الشركة للارتقاء بمعايير الجودة والابتكار على مستوى الصناعة من خلال إطلاق مشروعات سكنية وترفيهية مرتفعة القيمة التجارية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ككل. وتركز الشركة جهودها على خلق مشروعات مرنة ومتطورة تلبي احتياجات أنماط الحياة سريعة التغير وتحقق طموحات رجال الأعمال والصناعة وأجيال المستقبل.

ولضمان أفضل معايير الجودة ومواعيد التسليم ومراعاة مبادئ الاستدامة في مشروعات الشركة، تعاونت ماجنوم مع أفضل الخبراء العالميين والشركات المتخصصة بما في ذلك شركة جوردن جيل Gordon Gill and Robert Forest والتي تمثل شركة Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG Architecture) للتصميم المعماري لتشييد البرج الأكثر استدامة في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد حاز تصميم المشروع جائزة أفضل مشروع تجاري فاخر للعام من جوائز ديزاين ميدل إيست – السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لماجنوم العقارية ومتابعة حسابنا على https://twitter.com/MagnomPro .

شركة "أوكيو"

تأسست شركة "أوكيو" على يد المصمم أكسل مايس في عام 1999، وتطورت اليوم من أيقونة ألمانية في التصميم إلى علامة تجارية عالمية في مجال الفخامة. وقد ابتكرت "أوكيو"، التي يقع مقرها في ميونيخ، معياراً جديداً للإضاءة من خلال فلسفتها الشاملة، إلى جانب التصميم الحائز على الجوائز الدولية وجودة الإضاءة المتميزة و"متعة الاستخدام" الفريدة. وتسعى "أوكيو" من خلال إعادة إنتاج جودة وديناميكيات ضوء الشمس، إلى توفير ظروف الإضاءة الطبيعية إلى المساحات الداخلية مما يزيد من سعادة الأشخاص وإنتاجيتهم؛ وهذا يتيح إضاءة المباني بأكملها وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال تصميم حلول إضاءة متسقة للأماكن الخاصة والعامة. وتتمثل رؤية الشركة في إرساء ثقافة جديدة لإثراء حياة الناس من خلال الضوء.

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