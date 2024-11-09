تم تصميم مسجد ماجد الفطيم بهدف تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وسيكون أول مسجد يحصل على شهادة " BREEAM ".

يشكل المسجد دلالة على جهود الاستدامة، ويعكس الإرث المتواصل لمؤسسنا الراحل ماجد الفطيم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت شركة ماجد الفطيم، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمجمّعات ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم أول مسجد صافي الانبعاثات في الشرق الأوسط، باسم مؤسسها الراحل السيد ماجد الفطيم.

وبموقعه المتميز ضمن المجمع السكني الرائد في دبي "تلال الغاف"، يعتمد تصميم المسجد على ممارسات مستدامة ومتطورة تضمن تحقيق كفاءة الطاقة، وتحسين الموارد، والامتثال إلى الحد الأدنى من التأثير البيئي، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2030.

وقال سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: "افتتاح أول مسجد صافي الانبعاثات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، هو إنجاز يعكس التزامنا العميق بمبادئ الاستدامة التي تواكب تطلعاتنا للمستقبل، هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الاستدامة البيئية، ويمثل تعاوننا مع شركة ماجد الفطيم في تنفيذ هذا المشروع مثالًا حيًا على الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في وضع معيار جديد للابتكار المسؤول في مجال البناء والصيانة، وكوننا جزءًا من هذا الإنجاز لا يعكس فقط رؤيتنا للمستقبل، بل ينسجم أيضًا مع القيم الإسلامية السامية التي تحث على المحافظة على البيئة وحمايتها.

وأضاف سعادته: " هذا المشروع يتماشى تمامًا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2030 التي تركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ونؤكد التزامنا بدعم هذه الأجندة الخضراء الطموحة، ونأمل أن يُلهم هذا المشروع المزيد من المبادرات في المنطقة والعالم، وأن يشجع جميع القطاعات على تبني حلول مبتكرة تسهم في بناء بيئة مستدامة توفر الأمان والرفاهية للأجيال القادمة. ونحن نعتز بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الذي سيظل شاهدًا على تطلعاتنا المشتركة لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا."

في تعليقه على افتتاح المسجد، قال أحمد جلال إسماعيل،، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" : " إنه لشرف عظيم أن نفتتح مسجد ماجد الفطيم، الذي يمثل رمزًا للإرث الدائم لمؤسسنا الراحل وتكريمًا لالتزامه بخدمة المجتمعات التي نعمل فيها. باعتباره أول مسجد صفري الطاقة في المنطقة، تم تصميم هذه المساحة بعناية لتكون حجر الزاوية في المجتمع، حيث تجمع بين مبادئ التصميم المستدام والقيم الإسلامية. نتوجه بخالص الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على دعمهم الكامل لهذا المشروع، مما أسهم في تعظيم تأثيرنا الاجتماعي والبيئي الإيجابي".

وبفضل سلسلة من الممارسات المستدامة البارزة التي يتم تطبيقها، من المتوقع أن يكون مسجد ماجد الفطيم أول مشروع يحصل على شهادة برايم BREEAM. ويعكس هذا التقييم الالتزام بمعايير الأداء البيئي، إذ يقيّم مواصفات المبنى وتصميمه وتشييده واستخدامه، وفقاً للمعايير المحددة.

و يعتمد البناء على أنظمة ميكانيكية وكهربائية وأنظمة سباكة (MEP) متقدمة، بالإضافة إلى حلول طاقة متجددة وممارسات بناء مستدامة تسهم في تحقيق "المحصلة الإيجابية" في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية، وتشمل الممارسات الرئيسية إعداداً قوياً للطاقة المتجددة حيث تم تركيب نظام طاقة متجددة لتشغيل المسجد بالكامل، يتكون من 203 ألواح كهروضوئية مثبتة على سطح المسجد وعلى مظلات مواقف السيارات، مما يوفر إجمالي قدرة شمسية مثبتة تبلغ 116.73 كيلو وات في ساعة الذروة، وتولد أكثر من 204,121 كيلو وات ساعي سنوياً مما يوفر أكثر من 115٪ من استهلاك الطاقة في المسجد، يتم إمداد الطاقة الخضراء الزائدة مرة أخرى إلى الشبكة لاستخدامها في جميع أنحاء المجمع السكني. وتشمل التدابير الإضافية توفير الطاقة باعتماد نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية، إضاءة LED موفرة للطاقة، أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف (HVAC) عالية الكفاءة، محطات شحن المركبات الكهربائية، ونظام إدارة المباني (BMS) لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وتم تصميم المسجد مع مراعاة كفاءة استخدام المياه، جودة الهواء، واختيار مواد غير سامة لضمان بيئة صحية. كما تم استخدام مواد منخفضة الكربون مستدامة ومن مصادر صديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية للمشروع.

يعزز الهيكل الأول من نوعه التزام ماجد الفطيم ببناء مستقبل أكثر استدامة حيث تهدف المجموعة إلى تحقيق "المحصلة الإيجابية" في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية لجميع شركاتها العاملة بحلول عام 2040.

لمزيد من المعلومات حول أول مسجد صفري الطاقة في المنطقة، تفضل بزيارة majidalfuttaim.com.

نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعةبتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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