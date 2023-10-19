قامت مؤسسة هولسيم للبناء المستدام بالكشف عن قائمة المرشحين النهائيين ضمن مسابقة جوائز هولسيم الدولية لهذا العام، حيث تم اختيار 20 مشروع من ضمنهم مشروع مصري تم تنفيذه بعزبة إسحاق لتصميم فصول تعليمية مصنوعة من منتجات معاد تدويرها. تم اختيار المشاريع الفائزة من قبل خمس لجان تحكيم مستقلة من حول العالم لتمثل نهجًا عمليًا للبناء المستدام من خلال عدة معايير على رأسها حجم المشاريع والميزانية الموضوعة لتنفيذها وأماكن وجودها وأشكالها المختلفة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ترتيب المشاريع في حفل جوائز هولسيم 2023 المقرر إقامته في 18 نوفمبر في مدينة فينيسيا الإيطالية، خلال الأسابيع الأخيرة من المعرض الدولي الـ18 للعمارة.

وتعليقًا على ذلك، قالت لورا فيسكوفيتش، المديرة التنفيذية لمؤسسة هولسيم "تُعد المشاريع المرشحة في جوائز هولسيم لهذا العام مثالًا على الرغبة والسعي في تنفيذ وتطبيق مختلف التصميمات المبتكرة في مجال البناء المستدام والتي تمثل استجابة كبيرة لتحقيق أهداف التنمية وتجديد النظم الطبيعية وخاصة في هذا العقد الحاسم".

ومن خلال سعيها المستمر لتقوية الوصول إلى المعرفة لجمهورها العالمي، تسر مؤسسة هولسيم أن تعلن أن مجلة ArchDaily، الرائدة عالميا في تغطية الأخبار والمعلومات الخاصة بمجال البناء والعمارة، ستكون الشريك الإعلامي الرسمي لحفل توزيع جوائز هذا العام. وكجزء من هذا التعاون، ستقوم ArchDaily ببث مباشر للحفل على موقعها الإلكتروني، مما يضمن لمحبي العمارة والمحترفين في الصناعة حول العالم الانضمام إلى المؤسسة ومشاهدة الحفل والإطلاع على أحدث مشاريع البناء المستدام.

من جانبه أعرب دافيد باسولتو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجلة ArchDaily، عن حماسه لهذا التعاون، قائلاً: "لقد ساهمت جوائز هولسيم باستمرار في دعم وتطوير مستوى المشاريع التي تجسد مستقبل البناء المستدام. نحن في مجلة ArchDaily فخورون جدًا ومتحمسون للشراكة مع مؤسسة هولسيم في حفل جوائز هذا العام، حيث نهدف معًا إلى إلهام وإبلاغ المجتمع المعماري العالمي عن الدور المحوري للتصميم المستدام في تشكيل عالمنا".

وأضافت لورا فيسكوفيتش "تتيح لنا الشراكة مع مجلة ArchDaily توسيع نطاق وتأثير جوائز هولسيم، حيث يتوافق التزام ArchDaily تجاه مجتمع العمارة مع هدفنا في دعم كافة المشاركين في تسريع التغيير في مجال البناء والعمارة على المستوى العالمي."

من الجدير بالذكر أن جوائز هولسيم تنظمها مؤسسة هولسيم للاستدامة والبناء، وهي كيان مستقل يعمل ضمن مجموعة هولسيم التي تُعد لافارج مصر عضوًا فيها.

تفتخر لافارج مصر بانتمائها إلى مجموعة هولسيم وبالتزامها بالتنمية المستدامة والحلول الرائدة في قطاع البناء، وذلك من خلال رؤية لافارج ومجموعة هولسيم المشتركة، حيث تلتزم لافارج بتعزيز ممارسات البناء المستدامة ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

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عن جوائز هولسيم للبناء المستدام:

تعد جوائز هولسيم للبناء المستدام أهم مسابقة في العالم للتصميم المستدام، حيث تعرض مشاريع تساهم في تحويل قطاع البناء. تأسست هذه الجوائز عام 2004، وتهتم بالمشاريع التي تجمع بين التصميم المستدام والبناء المستدام مع التميز المعماري. تفتخر جوائز هولسيم بوجودها العالمي، حيث منحت أكثر من 320 جائزة لمختلف المشاريع. بالنسبة لهؤلاء المبتكرين، الجائزة ليست مجرد تقدير ولكنها حافز للاستمرار في الابتكار. من اجل تعزيز شرعية المشروع لجلب تقدير النظراء الدوليين، تلعب جوائز هولسيم دورًا رئيسيًا في تسريع أفضل الأفكار والحلول للبيئة المبنية المستدامة.

عن مؤسسة هولسيم للبناء المستدام:

تأسست مؤسسة هولسيم للبناء المستدام عام 2003، وتدعم الحوافز للتغيير في البيئة المبنية على المستوى العالمي. منذ تأسيسها، قامت المؤسسة بالتحقيق والتواصل في مختلف جوانب البناء المستدام من خلال سلسلة من الجلسات المستديرة والمؤتمرات مع خبراء دوليين. كما قامت بتكريم المساهمات الممتازة في هذا المجال من خلال جوائز هولسيم والتي تُعتبر أهم مسابقة في العالم للتصميم المستدام.