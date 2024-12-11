دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دانوب للتطوير العقاري، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاستدامة في القطاع الإسكاني. وقد وقع الاتفاقية السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في المؤسسة، والسيد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب.

وتسعى المؤسسة من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود الابتكار في المشاريع الإسكانية، وتطبيق أحدث التقنيات لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع رؤية دبي المستقبلية.

وتركز الاتفاقية على تبادل الخبرات بين الطرفين لتطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يساهم في تحسين عمليات البناء والإدارة، ويضمن هذا التعاون تقديم مشاريع إسكانية ذات جودة عالية وفعالية في التكلفة، ما يعزز من رضا المستفيدين.

وتعمل المؤسسة ومجموعة دانوب على وضع خطط شاملة لإدارة الأزمات والكوارث، بما يشمل تدريب الكوادر على آليات الاستجابة السريعة وتطوير أنظمة الكشف المُبكر عن المخاطر، مما يعزز جاهزية المؤسسة وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة.

وستبدأ المؤسستان بتطوير برنامج مستدام لصيانة المباني والمرافق العامة، يهدف إلى تحسين كفاءة الصيانة وضمان استدامة جودة المباني. وستساعد هذه الجهود في تقديم خدمات طويلة الأمد للمواطنين وتعزيز القيمة المضافة للمشاريع.

تعزز الاتفاقية إدارة المشاريع السكنية من خلال تطبيق التحليلات الذكية، وهو ما يسهم في تحسين إدارة الجداول الزمنية وتقليل التكاليف، مما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة في تقديم مشاريع ضمن الوقت المحدد وبأعلى المعايير.

وتلتزم المؤسسة وشركة دانوب بإطلاق مشاريع بيئية تستند إلى استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة البناء المستدامة. وتساهم هذه المبادرات في خفض التأثير البيئي وتحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأمد.

وستقدم المؤسستان برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكفاءات في إدارة وصيانة المجمعات السكنية، وستسمح هذه البرامج بتمكين الكوادر المتخصصة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في هذا القطاع الحيوي.

تعليقاً على هذه الاتفاقية، قال السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة في مشاريعنا الإسكانية، وستساهم مذكرة التفاهم مع شركة دانوب في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتقديم خدمات إسكانية متميزة للمواطنين."

من جهته، اعرب السيد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب عن سعادته بالشراكة قائلاً: "نفتخر بالعمل مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لدعم تطلعات مدينة دبي نحو الابتكار والاستدامة وتحقيق مستقبل زاهر لسكانها. نحن نؤمن بأن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتطوير القطاع الإسكاني وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في أهداف الاستدامة طويلة الأمد للمدينة. هذا التعاون هو أكثر من مجرد شراكة، إنها خطوة بارزة نحو مستقبل أفضل وأكثر شمولاً للجميع".

وتندرج مذكرة التفاهم ضمن استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرامية إلى تقديم مشاريع إسكانية مبتكرة ومستدامة. وتدعو المؤسسة الجمهور للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المبادرات والخدمات عبر زيارة موقعها الإلكتروني: www.mbrhe.gov.ae

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

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