الإمارات العربية المتحدة – دبي: في خطوة تعكس التزامها الراسخ بدعم الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وتماشيًا مع مستهدفات "عام المجتمع 2025" و"أجندة دبي الاجتماعية 33”، تعتزم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع مردف أفينيو، تنظيم منصة تفاعلية للعبة "تعرفني؟" خلال شهر رمضان المبارك، في مردف أفينيو، خلال الفترة من (7إلى 12 مارس 2025).

وحققت لعبة "تعرفني؟" منذ إطلاقها في يونيو ٢٠٢٤ صدى واسعًا واستقطبت اهتمام المجتمع المحلي لما تقدمه من تجربة تفاعلية تعزز الحوار العائلي والعلاقات الاجتماعية، وتقوي الروابط بين الأفراد عبر أسئلة تكشف أبعادًا جديدة من شخصياتهم اهتماماتهم وتطلعاتهم حيث تنقل المشاركين من التواصل السطحي إلى مستوى أعمق من الفهم والتقارب، مما يجعلها نموذجًا مبتكرًا يعكس التوجهات الحديثة في بناء العلاقات المجتمعية وتعزيز بيئة حوارية قائمة على التفاعل والتقدير المتبادل وقد استفاد منها ١٥٢٦ شخصاً منذ انطلاقها

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن "هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد لعبة ترفيهية، فهي منصة مبتكرة تُعزز الروابط الاجتماعية وتعمّق الحوار بين أفراد الأسرة، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لـ'عام المجتمع 2025' و'أجندة دبي الاجتماعية 33'، اللذين يسعيان إلى بناء مجتمع أكثر تلاحمًا، يدعم الهوية الوطنية، ويرسّخ القيم الأسرية لافتة أن نحو 1530 شخص استفاد من هذه اللعبة منذ إطلاقها في سيتي سنتر مردف بمناسبة اليوم العالمي للأسر ضمن برنامج تقوية الأواصر الأسرية .

وأضافت: أن هذه المنصة تأتي تأكيدًا على أهمية العلاقات الأسرية كدعامة أساسية لمجتمع متماسك ومستدام، مشيرةً إلى أن توفيرها خلال شهر رمضان المبارك لم يكن مجرد اختيار زمني، بل رؤية مدروسة تستند إلى قيم الشهر الفضيل في التقارب العائلي وتعزيز التفاهم بين الأفراد.

"وتوجهت المنصوري بجزيل الشكر والامتنان لسعادة يوسف أهلي، المدير التنفيذي لمردف أفينيو، على دعمهم الكريم الذي يعكس التزامهم الراسخ بالمسؤولية المجتمعية. منوهة أن هذا التعاون المثمر يعكس القيم التي تقوم عليها شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من المبادرات المشتركة التي تساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وترابطًا."

ودعت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة جميع أفراد المجتمع للحضور والتفاعل مع المنصة، حيث تمثل لعبة "تعرفني؟" نموذجًا فريدًا في بناء جسور التواصل الأسري، وخلق لحظات تدوم في ذاكرة العائلات

من جانبه، أكد سعادة يوسف أهلي، المدير العام لمردف أفينيو، أن التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال يأتي من إيماننا العميق بمسؤوليتنا المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومتوازن مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى بناء الإنسان والأسرة التي تُعدّ حجر الأساس لمجتمع مستدام مما يعكس التزامنا بالمساهمة الفاعلة في المبادرات الوطنية التي تدعم استراتيجيات الدولة.

وأضاف:

نحن فخورون بهذه الشراكة مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، التي تُعد من أبرز الجهات الرائدة في دعم استقرار الأسر وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. ونتطلع إلى استمرارية التعاون من أجل ترسيخ بيئة مجتمعية أكثر وعيًا وتواصلًا."

يشار إلى أن لعبة تعرفني تعتبر إحدى الطرق النوعية والمبتكرة التي أطلقتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عبر حزمة من البطاقات تحتوي على مجموعة من الأسئلة العميقة والممتعة باعتبار الإجابات تكون وسيلة فعّالة لتعريف الأشخاص و الأُسر ببعضهم بشكل أعمق

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