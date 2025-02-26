أبوظبي: في أجواء يملؤها الخير والأمل، افتتحت مؤسسة "تحقيق أمنية" النسخة العاشرة من معرضها الخيري السنوي "رمضان ويش ماركت"، بالتعاون مع مركز التسوق "نيشن تاورز"، وذلك بحضور جمع من العاملين في المؤسسة وعدد من مديري الإدارات في المركز.

يُقدّم هذا المعرض تجربة تسوّق استثنائية تجمع تحت سقف واحد أرقى المنتجات والمستلزمات الرمضانية والعيدية، بما في ذلك الملابس، الأحذية، الحلويات، الوجبات الخفيفة، العبايات، الإكسسوارات والعطور، ليكون وجهة مثالية للعائلات الباحثة عن أجواء رمضانية أصيلة. ويستمر المعرض حتى الخامس من أبريل، حيث تذهب جميع عائداته لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة، في محاولة لرسم البسمة على وجوههم وإضاءة شمعة الأمل في قلوبهم وقلوب عائلاتهم.

وفي كلمته خلال الافتتاح، عبّر هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة "نيشن تاورز" على احتضانها لهذا الحدث الخيري، الذي يُسلّط الضوء على أرقى المنتجات الحرفية ويدعم الأسر الإماراتية المنتجة.

وقال: "يسرّنا دعوة الجميع لزيارة هذا السوق الخيري والاستمتاع بتجربة تسوّق مميزة خلال شهر رمضان المبارك. فالمعرض ليس مجرد وجهة للتسوّق، بل هو مساحة يلتقي فيها العطاء بالمحبة، حيث يستطيع الزوّار اقتناء أجمل تشكيلة من مستلزمات رمضان والعيد، والمساهمة في تحقيق أمنيات أطفال بحاجة إلى الأمل والفرح."

وأضاف الزبيدي: "نؤمن بأن كل أمنية نُحقّقها هي رسالة حب وحياة، تمنح أطفالنا المرضى القوة والتفاؤل لمواجهة التحديات بشجاعة، وتمنح عائلاتهم لحظات لا تُنسى من السعادة. لذا، نعقد آمالاً كبيرة على هذا السوق لدعم رسالتنا الإنسانية ومواصلة مسيرتنا في تحقيق الأمنيات."

واختتم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": "يُجسّد "سوق الأمنيات الرمضاني" أسمى معاني العطاء في الشهر الكريم، حيث يجتمع أفراد المجتمع على هدفٍ واحد: إضفاء البهجة في قلوب الأطفال ومنحهم لحظات من السعادة وسط رحلتهم العلاجية".

نبذة عن مؤسسة تحقيق أمنية

مؤسسة غير ربحية تقوم استراتيجيتها الإنسانية النبيلة على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية تُهدّد حياتهم بشكل عام دون تفريق في الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. . وهي مؤسسة مُرخّصة من وزارة تنمية المجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي.

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