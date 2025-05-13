الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أطلقت مؤسسة الإمارات، بالشراكة مع تكّلم، بيور هيلث، وسكينة بمناسبة بدء شهر التوعية بالصحة النفسية، ورقة سياسات جديدة بعنوان:

‎“الدور الحاسم لتحوّل السرديات في تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات.”

‎تمثل هذه الورقة خطوة نوعية نحو بناء منصة جماعية تُعيد تشكيل الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الصحة النفسية، من خلال سردية جديدة ترتكز على التعاطف والوعي والتمكين. وتتجاوز هذه المبادرة أساليب التوعية التقليدية، داعية جميع شرائح المجتمع للمشاركة في دعم ثقافة أكثر تفهماً وشمولاً للصحة النفسية.

قالت شيستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث: " إعادة صياغة الطريقة التي نتحدث بها عن الصحة النفسية أمر أساسي لتعزيز الرفاه في مجتمعنا. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة الإمارات في مثل هذه المبادرات، نُسهم معاً في تعزيز الجهود الوطنية التي تضع الصحة النفسية في صميم مجتمعاتنا."

‎وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "تغيير السرديات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود من مختلف القطاعات. هذه الورقة دعوة مفتوحة للعمل الجماعي نحو مجتمع يعترف بأن العافية النفسية جزء أساسي من القوة الإنسانية."

‎وتجسد هذه المبادرة التزام الإمارات المستمر بوضع الصحة النفسية في صلب أولويات التنمية، وبناء مجتمع يحتضن طلب المساعدة باعتباره خطوة شجاعة لا تُقابل بالوصمة.

وقالت خولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تكلَّم : "تُؤكد هذه الورقة البحثية أن التغيير الجوهري ينطلق من قلب المجتمعات. فعندما تتكاتف الأسر والمعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والقادة المحليون، يصبح بالإمكان كسر الصمت المحيط بقضايا الصحة النفسية، وبناء منظومات دعم تتسم بالشمولية وسهولة الوصول والاستدامة. وتتمثل رسالتنا في تعزيز الوعي بأهمية السعي نحو الرفاهية الشاملة، وتهيئة بيئات يومية يشعر فيها الأفراد بالتقدير والدعم والتمكين".

نبذة عن "مؤسسة الإمارات"

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

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