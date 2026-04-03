مبادرة أرادَ المجتمعية الثانية خلال أقلّ من شهر بعد توفير المساعدة للمسافرين العالقين جراء الظروف الحالية السائدة في المنطقة

في المجمل، وفرت مؤسسة أرادَ 3,000 ليلة فندقية خلال الشهر الماضي

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة:– عقدت مؤسسة أرادَ للأعمال الإنسانية مؤخراً شراكةً مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة تم بموجبها توفير سكن مؤقت في فندق نِست بالجادة. وقد استفاد من المبادرة 387 شخصاً ممن تضرروا نتيجة الأمطار الغزيرة الأخيرة التي عمّت أرجاء الإمارة، حيث تم تنسيق ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة.

وتم تنفيذ هذه المبادرة استجابة للظروف المؤقتة التي فرضتها تقلّبات الطقس، حيث قدمت أرادَ إقامة كاملة شملت الوجبات والخدمات في فندق نِست بالجادة، مما ضمن حصول الأفراد والعائلات من المتضررين على سكن آمن ووجبات يومية خلال تلك الفترة.

وعبر التنسيق المتواصل مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بين 26 و31 مارس، وفرت مؤسسة أرادَ في فندق نِست السكن المجاني المؤقت الذي استفاد منه 363 بالغاً و24 طفلاً.

وفي هذا السياق، أكد أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، أنّ "الدور المجتمعي للمؤسسات الخاصة يفرض عليها الوقوف إلى جانب الجهات المحلية والمجتمعية في أوقات الأزمات"، مشدداً على "التزام أرادَ بالاستجابة السريعة والمسؤولة لمتطلبات هذه الظروف". وأضاف أنّ "المجموعة ستواصل تقديم الدعم اللازم عند الحاجة عبر صندوق الاستجابة الطارئة التابع لمؤسسة أرادَ، بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة التحديات الطارئة مستقبلاً".

وتواصل أرادَ إعطاء الأولوية للمبادرات المجتمعية عبر جميع مجتمعاتها، مع التركيز على رفاهية الأفراد ومبادئ المرونة وإيجاد القيمة على المدى الطويل للمواطنين والمقيمين في الشارقة والإمارات.

وخلال أقلّ من شهر، تعدّ هذه المرة الثانية التي تقدم فيها مؤسسة أرادَ دعمها المجتمعي استجابة لأحداث غير متوقعة. ففي وقت سابق من مارس، قدمت المؤسسة إقامة مجانية في فندق نِست للمسافرين العالقين في الشارقة، مما عزز التزام المطور الرئيسي برفاهية وسلامة المجتمع والاستجابة السريعة خلال أية ظروف استثنائية. وفي المجمل، فقد بلغ عدد المستفيدين من الغرف الفندقية المجانية التي شملت الخدمات الكاملة والوجبات من جانب المؤسسة 287 بالغاً و40 طفلاً خلال شهر مارس فقط، مع استمرار الدعم المادي والمعنوي للمحتاجين حتى هذه اللحظة. وعبر المبادرتين المثمرتين خلال مارس، قدمت مؤسسة أرادَ أكثر من 3,000 ليلة فندقية مجانية للعائلات التي تطلّبت ظروفها توفير المساعدة العاجلة.

وتمثل المبادرة الأخيرة الشراكة الثانية لمؤسسة أرادَ مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. ففي أبريل 2024، تعاون الطرفان لتوفير سكن مؤقت استفاد منه 1,148 شخصاً تأثروا بالفيضانات الشديدة التي شهدتها الشارقة خلال ذلك العام.

جديرٌ بالذكر أن فندق نِست، والذي تم افتتاحه في ديسمبر الماضي بالجادة في الشارقة، هو جزءٌ من محفظة الضيافة المتنامية لدى أرادَ ويقدم مفهوماً عصرياً للضيافة يجمع بين التصميم الاستثنائي والخدمات الذكية. ويقع الفندق ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارة، ويضم غرفاً حديثة ومجهزة بالكامل، إلى جانب باقة متكاملة من المرافق الخدمية، وقد صُمم لتوفير إقامة مرنة وعالية الجودة تلبي احتياجات الطلاب والزوار والمسافرين لفترات قصيرة.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

