القاهرة، مصر: أعلنت مجتمع جميل، المؤسسة العالمية المستقلة المعنية بتطوير العلوم ووسائل التعلم، ومعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA)، ومقرها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن عزمهما إطلاق مختبر جديد للهواء والمياه تحت مظلة معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL).

تأتي هذه المبادرة استجابة للتحديات الواقعية التي يواجهها سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعاني 90% من الأطفال بالفعل من نقص حاد وشديد في إمدادات المياه، فيما يستهدف المختبر الجديد إتاحة الفرصة لدمج سياسات الهواء والمياه القائمة على مخرجات البحث العملي في أجندة الحكومة المصرية، إلى جانب تمكين ملايين السكان من الوصول إلى هواء ومياه نظيفيّن.

وتدعم مجتمع جميل ما لا يقل عن خمس مختبرات تعمل تحت مظلة معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر وتركز بوجه خاص على توفير إمدادات من الهواء والمياه النظيفيّن على مستوى الحكومة المصرية، وعلى مستوى المدن في كيب تاون، وعلى مستوى الولايات في الهند، وتحديداً في ولاية غوجارات، وتخدم مجتمعة ما يقرب من 260 مليون شخص في المناطق المستهدفة. وبالتوازي مع ذلك، ستقود شبكة «سي40» (C40) مختبرين آخريّن يركزان على تعزيز التخطيط العمراني المستدام في جنوب وغرب آسيا، ومقرهما في تشيناي بالهند، والعاصمة عمان في الأردن. وستشهد الشراكة أيضاً تعاوناً بين معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر وشبكة «سي 40» للاستفادة من خبرات التعلم المتولدة من عمل المختبرات.

وجاء الإعلان عن خطط إطلاق مختبر الهواء والمياه الجديد في القاهرة على هامش مؤتمر «تنمية الشراكة من أجل التكيف مع المناخ في الدول العربية» (PDCA)، وهو مؤتمر يُعقد لمدة يومين وينظمه معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، والمعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مجتمع جميل.

ويركز المؤتمر بالأساس على تطوير استراتيجيات قائمة على مخرجات البحث العلمي في سبيل إيجاد حلول مناخية فعالة في جهود تحقيق الهدف العالمي للتكيف (GGA)، بالإضافة إلى إتاحة نتائج تجارب التقييم العشوائية لصانعي السياسات والمختصين، ودعم الممارسين الإقليميين في صياغة جداول أعمال التكيف، وتوفير البيانات الضرورية لمفاوضي المناخ ممثلي الدول العربية المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP28)، المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجاري. وبالاستفادة من الخبرات والتجارب البحثية لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، يهدف مؤتمر «تنمية الشراكة من أجل التكيف مع المناخ في الدول العربية» إلى إثراء جدول أعمال التكيف مع المناخ وتسليط الضوء على دور تجارب التقييم العشوائية في توجيه الاستثمارات وتوظيفها لإيجاد حلول مناخية عالية الأثر والفاعلية.

قال جورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل: "إن تسريع وتيرة التدابير المناخية بات أمراً ملحاً الآن أكثر من أي وقت مضى، ونحن من جانبنا ملتزمون بتعزيز السياسات والحلول المستندة إلى مخرجات البحث العلمي وبما يكفل أن يكون للإجراءات التي تتخذها الحكومات أقصى تأثير ممكن. وفي هذا الصدد، سيعمل مختبر الهواء والمياه الذي تم إطلاقه مؤخراً في مصر، بالشراكة مع معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على توليد بيانات واقعية ودقيقة تسهم في صنع سياسات فعّالة وتعزز فرص توفير الهواء والمياه النظيفيّن لملايين المصريين في مواجهة تغير المناخ. ونأمل من خلال هذا المؤتمر أن نتمكن من دعم الجهات الفاعلة في مجال المناخ بالمنطقة ورفدهم بما يلزمهم من بيانات لبناء حلول وشراكات تفضي في نهاية المطاف إلى تنسيق الجهود في مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة."

وأضاف أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "سُعداء جداً بهذه الفرصة كونها تتيح لنا إطلاع المزيد من صانعي السياسات والمختصين على نتائج تجارب التقييم العشوائية، وتسليط الضوء على دورهم في تصميم الحلول المناخية القائمة على مخرجات البحث العلمي في مؤتمر تنمية الشراكة من أجل التكيف مع المناخ، وهو ما يتماشى تماماً مع هدفنا المتمثل في حث صانعي السياسات والمختصين للتعاون معنا والاستفادة من قوة البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة من أجل مستقبل مستدام. كما يُسعدنا بشكل خاص الإعلان عن إطلاق مختبر الهواء والمياه، وهو مبادرة جديدة برعاية معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى المشاركة في توليد بيانات دقيقة وموثوقة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في سبيل تحسين جودة الهواء والمياه بالمنطقة. ونحن متحمسون لإقامة شراكات أكثر نجاحاً في المستقبل من شأنها أن تقود إلى تطوير آليات التكيف مع المناخ."

وسبق لمجتمع جميل الدخول في شراكة مع معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) لتعزيز آليات رسم السياسات القائمة على مخرجات البحث العلمي من خلال شراكات مع مختلف الحكومات تكفل تعزيز السياسات والبرامج بما يتماشى مع أولويات التنمية. وفي عام 2022، أطلق معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعمل المصري لقياس الأثر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، وبدعم تأسيسي من مجتمع جميل ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وساهم معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، منذ إنشائه في عام 2003، في تحسين حياة أكثر من 600 مليون شخص من خلال البرامج المصممة استناداً إلى نتائج التجارب التي أدارها المعمل بنفسه. وفي عام 2019، فاز المؤسسان المشاركان للمعمل، أبيجيت بانيرجي وإستير دوفلو، مع زميلهما البروفيسور مايكل كريمر، المنتسب للمعمل، بجائزة نوبل في الاقتصاد تقديراً لنجاحهم في تطوير نهج يسهم في تخفيف حدة الفقر العالمي.

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نبذة عن مجتمع جميل:

تسعى مجتمع جميل إلى النهوض بالعلوم وسبل التعلم في سبيل مساعدة المجتمعات على الازدهار في عالم سريع التغير. تأسست مجتمع جميل كمنظمة عالمية مستقلة، في عام 2003 لمواصلة مسيرة العمل الخيري والخدمة المجتمعة التي بدأتها عائلة جميل في السعودية منذ عام 1945. تدعم مجتمع جميل العلماء والعاملين في المجال الإنساني والتقنيين والمبدعين في سبيل فهم التحديات البشرية الملحة والتصدي لها في مجالات مثل تغير المناخ والصحة والتعليم.

وقد أثمرت الجهود المدعومة من قبل مجتمع جميل عن ابتكارات وإنجازات غير مسبوقة؛ كان أبرزها اكتشاف المضاد الحيوي الجديد "هاليسين" (Halicin) من قبل عيادة جميل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ ومساهمة معهد جميل في امبيريال كوليدج لندن في ابتكار قوالب النمذجة التي كانت حاسمة في الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى الإنجاز المتميز الذي نال عنه المؤسسيّن المشاركين لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جائزة نوبل تقديراً لنجاحهم في تطوير نهج يسهم في تخفيف حدة الفقر العالمي.

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نبذة عن معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة:

معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (J-PAL MENA) في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هو مكتب إقليمي تأسس في يوليو 2020، ليكون جزءاً من شبكة عالمية واسعة تضم مجموعة من المراكز البحثية التي تعمل على الحد من الفقر من خلال تحفيز الحكومات والجهات المعنية على الاستناد إلى مخرجات البحث العلمي في رسم السياسات العامة. يستعين معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شبكة تضم أكثر من 295 أستاذا منتسبا في جامعات مختلفة حول العالم، ويعتمد على نتائج تجارب تقييم الأثر العشوائية في سبيل إيجاد حلول للتحديات الملحة في جهود مكافحة الفقر. نعمل على بناء شراكات مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمانحين وغيرهم لتبادل هذه المعرفة وتوسيع نطاق البرامج الفعالة وتعزيز عملية صنع القرارات المستنيرة بمخرجات البحث العلمي.

تأسس معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2003 ولديه اليوم مكاتب إقليمية عديدة في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة povertyactionlab.org.