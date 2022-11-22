بحضور أكثر من 300 مشارك، يمثلون 60 شركة من أكثر من 30 دولة حول العالم

الامارات العربية المتحدة، دبي: استعرض مؤتمر الشرق الأوسط للتآكل والطلاء المعدني، الذي استضافته إمارة دبي خلال الفترة الواقعة ما بين 21 إلى 23 نوفمبر الجاري بحضور ومشاركة أكثر من 300 شخص يمثلون ما يزيد عن 60 شركة من 30 دولة حول العالم بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأفريقيا، أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات المتعلقة بالتآكل والطلاء في صناعة النفط والغاز.

وفي هذا الصدد، أشار السيد رومين ماثيو، مدير شركة الدريتش الدولية، الجهة المنظمة للمؤتمر، إلى أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على ضرورة اختيار المواد والمعدات والطلاء بالشكل المناسب لما لها من دور حيوي في دعم قطاع الطاقة من حيث تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتقليل التآكل ودعم تنافسية الشركات على المستوى العالمي. وأضاف ماثيو أن مؤتمر الشرق الأوسط للتآكل والطلاء المعدني وفر منصة هامة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف الفاعلة في قطاعات النفط وإلغاز، وتوعية العملاء والمشغلين بأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما تناول المؤتمر آخر الاكتشافات العلمية في قطاع التآكل والطلاء المعدني.

واستعرض المشاركون خلال الفعالية السنوية أحدث التقنيات والابتكارات المحلية والإقليمية والعالمية والتي تهم منتجي النفط والغاز ومولدات الطاقة والأطراف الأخرى الفاعلة في قطاع الطاقة، وتسهم في تعزيز وتحسين جودة المواد والمعادن والمعدات المنتجة والمستخدمة وبالتالي ترسيخ ممارسات إدارة التآكل بصورة أفضل.

شهد المؤتمر هذا العام حضور كبار قادة الصناعة والمهندسين العاملين في شركات انتاج النفط ومقدمي الخدمات التكنولوجية وخدمات مقاومة التآكل والطلاء لاكتشاف الفرص وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الحالية. كما شهد الحدث العالمي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام حضور لافت ضم ست مجموعات شملت مهندسي التعدين والتآكل ومقدمي الخدمات ومتخصصي الطلاء والمهنيين المتخصصين في الصيانة وعلماء البحث والتطوير ومصنعي المعدات حيث ناقش المشاركون جملة من المواضيع الهامة لاسيما تلك المتعلقة بأساسيات وتقنيات التعدين، والصلب بأنواعه، بالإضافة الى المواد غير المعدنية للنفط والغاز، والتآكل وتثبيط التقشر، والطلاءات المعدنية وغير العضوية والعضوية.

وسلط المؤتمر التقني الضوء على أحدث الابتكارات التي توصل اليها العلم في قطاع مقاومة التآكل والطلاءات الخاصة بقطاع النفط والغاز، كما وفر منصة مثالية للتواصل مع الخبراء الإقليميين

والدوليين، وتناول جميع القضايا التي تهم شركات الإنتاج والتصنيع والمعالجة في العالم. بالإضافة الى ذلك، تطرق الى آخر التطورات في القطاعات والمجالات ذات الصلة ووفر أرضية مناسبة لتبادل الأفكار والمعلومات وتطوير علاقات تعاون وشراكات جديدة فضلاً عن توفيره فرصة مقابلة الخبراء والمختصين في العديد من القطاعات ذات الصلة.

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