أكبر شركة تجزئة للنظارات في آسيا تسجل أول تعاون مع منصة إلكترونية مستقلة بهدف تعزيز حضورها في المنطقة من خلال توفير منتجات متنوعة على المنصة الشهيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت لينسكارت، أكبر شركة تجزئة للنظارات في آسيا، عن تعاونها مع نون، منصة التسوق الإلكتروني الشهيرة والرائدة على صعيد المنطقة، لتعزيز التزامها بتوفير احتياجات السوق الإماراتية من النظارات وتوسيع أعمالها في الشرق الأوسط.

ودخلت لينسكارت إلى المنطقة العام الماضي من خلال افتتاح متجرها الأول في دبي فستيفال سيتي مول، لتوسع أعمالها بافتتاح متجرين في مركز برجمان التجاري وابن بطوطة مول، بالإضافة إلى افتتاح متجرها الأول في أبوظبي في دلما مول، ومتجر آخر في بوادي مول في مدينة العين. كما كشفت العلامة عن خطتها لافتتاح 20 منفذ بيع في دولة الإمارات بحلول شهر مارس من عام 2023 تتضمن المنافذ المذكورة.

وتتعاون لينسكارت مع منصة نون، التي تأسست في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عام 2017 ونجحت في تحقيق نموٍ سريع في المنطقة لتصبح الآن منصة التجارة الإلكترونية الأولى في المنطقة. وجاء قرار الشركة بعرض منتجاتها على المنصة الإماراتية بهدف تعزيز حضورها في قطاع التجارة الإلكترونية واستقطاب العملاء الجدد من المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سودهير سيال، رئيس شؤون الأعمال لدى لينسكارت: "نتشرف بتعاوننا مع واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، حيث أثبتت منصة نون جدارتها بصفتها واحدةً من أهم الشركات في السوق، لذا يشكل تعاوننا معها خطوة إيجابية نحو تعزيز حضورنا كعلامةٍ متعددة القنوات ومتاحة للعملاء من خلال العديد من المنافذ".

ومن جهته، قال مادهور أشاريا، نائب رئيس قسم التسويق الإلكتروني في لينسكارت: "يتيح تواجدنا على منصة بقوة نون ترسيخ حضورنا في قطاع تجارة النظارات في المنطقة، كما يُعد طريقة فريدة لعرض منتجاتنا القائمة على التكنولوجيا. وستصبح نون أول منصة تجارة إلكترونية في المنطقة تعرض منتجاتنا، مما يعزز الثقة بعلامتنا ويؤكد التزامها بتلبية احتياجات السوق في الشرق الأوسط".

ويتوقع تقرير أجراه موقع إي زد دبي بالتعاون مع شركة يورومونيتور إنترناشونال أن يسجل قطاع التجارة الإلكترونية في دبي نمواً بنسبة 60% لتصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار أميركي بين عامي 2021 و2025. وأشار التقرير إلى أن ما يقارب ثلاثة من كل أربعة أشخاص تسوقوا عبر الإنترنت خلال العام الماضي في دولة الإمارات.

ويضيف سيال: "تسجل فئة النظارات توسعاً سريعاً على منصة نون والمنصات الإلكترونية الأخرى. ونهدف إلى المشاركة بفعالية في هذا النمو".

وتوفر العلامة مجموعة من النظارات الرائدة والرائجة من تشكيلاتها العصرية، مثل تصاميم مجموعتي جون جيكوب وفنسنت تشيس. كما تتيح للمتسوقين الحصول على عدسات بلو المبتكرة والمخصصة للحاسوب والتي أثبتت فعاليتها خلال فترة العمل من المنزل وتعد الخيار المثالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية من الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات بفضل تقنية حجب الضوء الأزرق التي تتمتع بها.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن لينسكارت:

تُعد لينسكارت، التي تأسست عام 2010، أكبر مصنّع وبائع تجزئة متعدد القنوات للنظارات عالية الجودة والعصرية في آسيا. وتستفيد الشركة من نموذج عمل هجين لإحداث نقلة نوعية في قطاع النظارات، من خلال تقديم خدمات مميزة، مثل إجراء فحص نظر في المنزل وإمكانية تجربة النظارات افتراضياً بتقنية ثلاثية الأبعاد وتجربتها في المنزل وتعديل العدسات آلياً. وتهدف الشركة إلى إتاحة الوصول إلى نظارات عالية الجودة لجميع المستهلكين، من خلال إلغاء دور الوسطاء بالاستفادة من أحدث تقنيات الآلات ومن خلال تصنيع منتجات وفق أحدث التصميمات العالمية. ودخلت لينسكارت إلى سوق الشرق الأوسط مؤخراً من خلال افتتاح متجرها الأول في دبي فستيفال سيتي مول، لتوسع أعمالها بافتتاح متجرين للبيع بالتجزئة في مركز برجمان التجاري وابن بطوطة مول، بالإضافة إلى افتتاح متجرها الأول في أبوظبي في دلما مول، ومتجراً آخر في بوادي مول في مدينة العين. وتخطط العلامة لافتتاح 20 متجر جديد في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الجاري.

كما تقدم لينسكارت خدماتها ومنتجاتها لأكثر من سبعة ملايين عميل، وتمتلك فروعاً في 175 مدينةً في الهند وسنغافورة عبر شبكة متاجر متعددة القنوات يزيد عددها عن 1000 متجرٍ، ونجحت اليوم في توسيع أعمالها إلى أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ديكشا تشادها / ساكشي غوبتا / يارا حمدان onprgroup.comlenskart@acti

+971 50 821 2091