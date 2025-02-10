سيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي: أعلنت "لونيت كابيتال ذ.م.م" ("لونيت")، شركة إدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة لشركة "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، والمرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، اليوم، عن إطلاق صندوق "شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول" (رمز بلومبرغ: USTBILL)، وهو صندوق مؤشرات متداولة سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية يوم 20 فبراير القادم.

وسيقوم الصندوق بتتبع مؤشر iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index المصمم لتتبع أداء سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار. وتصدر حكومة الولايات المتحدة أدوات دين قصيرة الأجل، وهي عادةً ما تعتبر إحدى أكثر الاستثمارات أماناً على مستوى العالم نظراً إلى أنها تحظى بدعم الحكومة الأمريكية.

ويوفر الصندوق للمستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الاستثمار في أكبر اقتصاد عالمي من خلال محفظة من سندات الخزانة الأمريكية دون الحاجة لشراء أوراق مالية فردية، والحصول على توزيعات أرباح على أساس ربع سنوي. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال حسابات الوسطاء الخاصة بهم.

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يمثل إطلاق صندوق ’شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول‘ إضافة مهمة إلى مجموعة منتجاتنا وحلولنا الاستثمارية المتوسعة، حيث يهدف إلى تمكين المستثمرين من الاستثمار في الأسواق العالمية وفئات الأصول المختلفة. ومع إمكانية الوصول إلى 10 أسواق متقدمة وناشئة وتوفر ثلاثة صناديق متداولة للدخل الثابت، سنواصل تزويد المستثمرين بحلول مبتكرة تساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية. يستفيد هذا الصندوق من قوة الاقتصاد الأمريكي ويتيح للمستثمرين في الإمارات إمكانية الاستثمار في إحدى أكثر فئات الأصول أماناً على مستوى العالم. ومع إطلاق الصندوق اليوم، وصل عدد الصناديق المتداولة التي توفرها الشركة والمدرجة في الأسواق المالية الإماراتية إلى 18 صندوقاً، ما يوفر للمستثمرين مرونة أكبر ويعزز إمكانية تحقيق عوائد إضافية".

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرنا الترحيب بصندوق شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كأول صندوق من نوعه في المنطقة والصندوق السادس عشر المدرج في السوق. يمثل هذا الإدراج إضافة نوعية تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة لمستثمرينا وتعزيز مكانتنا كسوق رائد للصناديق المتداولة في المنطقة. وبصفتها شريك استراتيجي للسوق، تواصل شركة لونيت كابيتال دورها المحوري في تطوير سوق الصناديق المتداولة إقليميًا. ويوفر هذا الصندوق الجديد فرصة الوصول إلى سوق أذون الخزانة الأمريكية بطريقة بسيطة وفعالة وذات شفافية عالية بتكلفة مناسبة. نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية مستمرون في سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز عمق السوق وزيادة مستويات السيولة مع تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وترسخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد".

من جهته، قال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي إن واي إنترناشونال:" يسعدنا التعاون مع ’لونيت كابيتال‘ لتقديم الدعم لهذا الصندوق بصفتنا أمين الحفظ العالمي".

وقالت جنيفر شنابل، رئيسة مؤشرات الدخل الثابت في S&P Dow Jones Indices: "يسرنا أن نواصل تعاوننا مع شركة لونيت من خلال ترخيص هذا المؤشر لاستخدامه مع إطلاق صندوقها المتداول الجديد. ويعد المؤشر أداة مفيدة لقياس أداء سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار الأمريكي، كما يمثل إضافة مهمة لدعم الحلول الاستثمارية المبتكرة التي تمكّن المستثمرين من الاستثمار في الأسواق العالمية".

وسيخضع الصندوق لإدارة شركة "لونيت كابيتال ذ.م.م" الحاصلة على رخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط الإدارة، بينما سيقوم بنك "بي إن واي" بدور أمين الحفظ العالمي. وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال. "آي بوكس" هو مجموعة من مؤشرات الدخل الثابت التي طورتها وتديرها S&P Dow Jones Indices (S&P DJI).

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