​​​​​​الصندوق يمكّن المستثمرين من الاستثمار في الركائز الأساسية التي تدعم نمو اقتصاد الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "لونيت"، شركة إدارة استثمارات عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم، عن إطلاق "صندوق بورياس ستاندرد اند بورز لبيانات الذكاء الاصطناعي، الطاقة والبنية التحتية يوسيتس المتداول" (يُشار إليه بـ"صندوق البيانات والطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتداول")، مضيفةً بذلك الصندوق العشرين إلى مجموعتها الحالية من صناديق المؤشرات المتداولة والثاني إلى مجموعتها من صناديق بورياس المتداولة ذات الطابع الخاص، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع منتجاتها وتقديم حلول استثمارية مبتكرة.

وستكون "لونيت كابيتال ليمتد"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي والتابعة لـ"لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، مديراً للاستثمار.

وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة "لونيت" لتعزيز حضورها في الأسواق العامة عبر تقديم مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين من الشركات والأفراد. ويشكل الصندوق إضافةً مهمة إلى مجموعة الشركة المتنامية من الصناديق ذات الطابع الخاص، حيث يمنح المستثمرين الجدد الفرصة للاستفادة من التوجهات والمعطيات التي من المتوقع أن تسهم بتشكل ملامح الاقتصاد في المستقبل. تم تطوير وهيكلة الصندوق المتداول (ETF) بدعم من شركة نورث ويند، المستشار الحصري لشركة لونيت كابيتال ليمتد في استراتيجيات الصناديق المتداولة. ويقود الشركة جير إسبسكوج وكريستوفر فاس.

كما يُعد "صندوق البيانات والطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتداول" أول صندوق متوافق مع نظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل "يوستس" (UCITS) يستثمر في شركات تطوير البنية التحتية وأنظمة الطاقة وشبكات الكهرباء، والتي تعد من أهم ركائز نمو اقتصاد الذكاء الاصطناعي. ويوفر الصندوق آفاقاً استثمارية واعدة مع تزايد الحاجة إلى كميات أكبر من البيانات والطاقة الحاسوبية والكهرباء، وتسارع الطلب على البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي بمعدل غير مسبوق.

ويمنح الصندوق الجديد المستثمرين إمكانية الاستفادة من إمكانات البنية التحتية التي تقود اقتصاد الذكاء الاصطناعي سريع النمو، وذلك من خلال الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والطاقة وشبكات الكهرباء.

ويسعى الصندوق الجديد إلى محاكاة أداء مؤشر (S&P Transatlantic AI-Related Data Center & Power Supply Infrastructure Index)، ومن المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 25 نوفمبر. وستضم محفظة الصندوق 35 شركة من كبرى الشركات العالمية التي تتميز بقدرتها على تحقيق أكبر قيمة اقتصادية في القطاع، وتشمل "أوراكل"، و"نيكست إيرا إنيرجي"، و"سيمنز"، و"إيه بي بي"، و"إيتون كورب".

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "هذه هو الصندوق رقم 20 ضمن مجموعة صناديقنا الاستثمارية المتداولة، ويمثل إطلاقه محطة مهمة في مسيرة لونيت، خاصة أنه يأتي بعد النجاح الكبير لإطلاق ’صندوق بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول‘. سيكون للصندوق دور مهم في توسيع قائمة منتجاتنا ومواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة ، كما يدعم مساعينا المستمرة لطرح حلول استثمارية مبتكرة، وتعزيز محفظتنا من الصناديق ذات الطابع الخاص".

وبهذا الخصوص، قال جير إسبسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "نورث ويند": "يسعدنا أن ندعم شركة ’لونيت‘ لتقديم هذا الصندوق المبتكر الأول من نوعه في السوق، حيث تشير التوقعات إلى استمرار النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي مع إمكانية أن تلعب هذه التقنية دوراً محورياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتعتبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مصانع العصر الرقمي، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة 1 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمو الشركات التي تبني وتشغل اقتصاد الذكاء الاصطناعي".

من جانبه قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثّل الإدراج المرتقب للصندوق الاستثماري المتداول الثامن عشر؛ والثاني من نوعه ضمن فئة الصناديق الاستثمارية المتداولة ذات الطابع الخاص، التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوسيع نطاق خيارات الاستثمار وتوفير فرص تتماشى مع احتياجات المستثمرين. ويتيح هذا الصندوق الاستثمار في قطاعات تقود نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل قطاعات الصناعة والمرافق والتكنولوجيا والعقارات، ويضم شركات عالمية رائدة مثل غوغل وأمازون وأوراكل وأي بي بي وبرودكوم. ومع تسارع الطلب على هذه التقنيات والبنية التحتية الداعمة لها، نواصل التزامنا بتمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمار استراتيجية، ودعم رؤية أبوظبي ودولة الإمارات طويلة المدى وريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي".

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال 6 مفوضين معتمدين، بالإضافة إلى منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX eIPO) في الفترة من تاريخ 10 إلى 14 نوفمبر 2025. وسيتم التداول في الصندوق تحت رمز AIPOWR في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نسبة إجمالية للمصروفات تبلغ 49 نقطة أساس.

