المنامة، البحرين – أعلنت شركة لوموفاي، الرائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة جسر، وهي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. تُعد الشراكة بين لوموفاي وجسر هي الأولى من نوعها في قطاع التدريب والتطوير على منصة جسر، حيث تتيح ربط ودمج خدمات لوموفاي مع نظام جسر لإدارة الموارد البشرية، مما يخدم عملاء جسر من المؤسسات السعودية بشكل مميز.

تتيح "لوموفاي" من خلال شراكتها مع "جسر" منصة شاملة تحتوي على أدوات تدريبية متنوعة وفعالة، تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء جسر في مختلف القطاعات لتطوير مهارات موظفيهم وتعزيز أدائهم. ستتمكن المؤسسات من الوصول إلى مكتبة "لوموفاي" الغنية بمئات المواد التدريبية باللغة الإنجليزية والعربية. تُتيح منصة لوموفاي للمؤسسات استخراج تقارير بيانات التدريب التي تتوافق مع متطلبات منصة قوى، مما يضمن التزام المؤسسات بالمعايير الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة لوحات تحكم متطورة تسهل عملية إدارة المستخدمين وتحليل أدائهم، مما يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مدروسة لتحسين كفاءة العمل.

منح هذا التعاون عملاء جسر ميزة الوصول إلى حلول تدريبية متقدمة بضغطة زر، مما يسهم في تأهيل موظفيهم لمواكبة التطورات الرقمية والتقنية المتسارعة في سوق العمل. بفضل هذه الأدوات المبتكرة، ستتمكن المؤسسات من تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي، وبناء قوى عاملة قادرة على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستمرة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني السعودي.

قال أحمد فرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوموفاي "إن شراكتنا الاستراتيجية مع جسر تمثل نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد البشرية في المملكة. من خلال خبرتنا في مجال تنمية المهارات، سنعمل على توفير منصة رقمية شاملة تتيح للمؤسسات السعودية الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من أدوات وبرامج التدريب والتطوير. منصتنا ستساعد عملاء جسر على تطوير مهارات موظفيها بمرونة وفعالية."

ومن جانبه، قال نايف العوبثاني، مدير عام ومستشار الموارد البشرية في لوموفاي: "نحن فخورون بالشراكة مع شركة جسر الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا للموارد البشرية في المملكة. من خلال دمج منصة لوموفاي المتكاملة مع استراتيجيات جسر، سنعمل معًا على تحسين تجربة الموظف وتعزيز كفاءة عمليات التدريب والتطوير، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعملاء جسر.

وأعرب محمد عكار، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة جسر، عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع لوموفاي، وهي الأولى من نوعها داخل منصة جسر. إن خبرتهم الواسعة في مجال إدارة المواهب والتزامهم بتقديم حلول مبتكرة يجعلهم أحد أهم شركائنا. نتطلع إلى العمل معًا لتحويل إدارة الموارد البشرية في السعودية. هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في مسيرتنا لتقديم حلول مبتكرة في مجال الموارد البشرية في المملكة. سنعمل معًا على الاستفادة من تقنيات لوموفاي المتطورة وفهمنا العميق للسوق السعودي لتحقيق تغيير إيجابي وابتكار بيئة عمل أكثر كفاءة وفعالية.

تُعد لوموفاي منصة متكاملة لإدارة المواهب وتطوير القدرات، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث توفر للمؤسسات أدوات متقدمة للحصول على معلومات بيانية لفهم وتطوير وتحسين مهارات الموظفين بشكل فعال من خلال منصة واحدة. بفضل التكنولوجيا المبتكرة، تقدم لوموفاي حلولاً متكاملة لتحديد الفجوات في المهارات ووضع خطط تطوير مخصصة تهدف إلى تعزيز الأداء الوظيفي. كما تركز المنصة على تحسين الأداء المستمر من خلال التجديد المستمر في مكتبة الموارد التدريبية لضمان تفوق المؤسسات في بيئات العمل التنافسية.

جسر، بصفتها الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية والشريك الاستراتيجي للشركات السعودية تتطلع إلى تلبية احتياجات الشركات المتنوعة حيث ستكون قادرة على تقديم حلولٍ مبتكرة أكثر شمولية لتطوير الموارد البشرية، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الموظفين، مما يساهم في تعزيز مكانة الشركات السعودية في السوق المحلي والعالمي.

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