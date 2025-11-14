الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة لوسِد، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تطوراً في العالم؛ وشركة سيكست لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، المزود العالمي لخدمات التنقل الفاخرة، عن تسليم سيارات لوسِد إلى أسطول سيكست المتميز في خطوة تدعم جهودهما المشتركة لتوسيع خيارات التنقّل الكهربائي الفاخر والمستدام في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبناءً على شراكتهما الراسخة، انضمت سيارات لوسِد - بما في ذلك سيارة "Lucid Air " الحائزة على جوائز، والمعروفة بمداها القياسي الذي يصل إلى 830 كيلومتراً في الشحنة الواحدة - إلى أسطول سيكست المتميز في المملكة، على أن تنضم إليه قريباً سيارة "Lucid Gravity " ال SUV. ويجسّد هذا التعاون الرؤية المشتركة للشركتين في توفير أفضل ما يقدّمه عالم السيارات الكهربائية من أداءٍ متفوق وتصميمٍ راقٍ وابتكار متقدّم.

ترسم هذه الشراكة فصلاً جديداً في مسيرة التنقل المستدام في المملكة، وتتماشى مع طموحات "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والتصنيع المحلي.

وبهذه المناسبة، قال فيصل سلطان، رئيس شركة لوسِد في الشرق الأوسط: "يُجسّد تعاوننا مع سيكست رؤية مشتركة لمستقبل التنقل، تجمع بين الاستدامة والأداء المتميز والفخامة. ومن خلال إضافة سيارة Lucid Air ‘ وقريباً ‘Lucid Gravity إلى أسطول سيكست المتميز، نوفر لعملائنا في المملكة إمكانية الوصول إلى أكثر السيارات الكهربائية تطوراً في السوق، وندعم في الوقت نفسه تحول المملكة نحو وسائل نقل نظيفة ومبتكرة".

بدوره قال خوان كارلوس أزكونا، الرئيس التنفيذي لشركة سيكست لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية: "تمثّل هذه الشراكة مع لوسِد خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية 2030، حيث نوفّر حلول التنقل المستدام التي تجمع بين الفخامة وجودة التجربة دون مساومة على أيّ منهما. إنها شراكة ترتكز على التقدم والابتكار والتميز".

ويعزز هذا الإنجاز حضور "لوسِد" المتنامي في المملكة من خلال منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) لإنتاج السيارات الكهربائية "بمجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ، والتي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. كما يؤكد التزام الشركة بالإنتاج المحلي والابتكار والاستدامة.

حول "لوسِد جروب"

تتمثل مهمة "لوسِد" في تشجيع اعتماد الطاقة المستدامة من خلال ابتكار تقنيات متقدمة وسيارات كهربائية أكثر فخامة وجاذبية تتمحور حول التجربة الإنسانية. وتعد Lucid Air السيارة الأولى للشركة، وهي سيارة سيدان فاخرة ومتطورة تستلهم تصميمها من كاليفورنيا بجانب سيارة Gravity الجديدة. وتتميز سيارة Lucid Air Dream Edition بتحقيقها المدى الرسمي وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً بواقع 883 كيلومتراً وقوة 1,111 حصاناً. ويتم تجميع Lucid Air في مصنع "لوسِد" في كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية وفي جدة بالمملكة العربية السعودية، ويتم حالياً تسليم هذه السيارات للعملاء في المملكة العربية السعودية.

