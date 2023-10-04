أبوظبي- دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، الرائدة في الاقتصاد الدائري عبر إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستخدمة، وشركة ديسل السويسرية (Deasyl SA)، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة في الصناعات الكيمائية والمعالجات الصناعية التي تدعم الحلول المستدامة، عن شراكة استراتيجية خلال مشاركتهما في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، أكبر منصة عالمية في قطاع الطاقة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد في فندق (ماريوت داون تاون أبوظبي) مساء يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، أعلنت الشركتان عن إبرام مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع مشترك خلال الفترة المقبلة. وتشكل الاتفاقية أساساً لبناء شراكة للاستفادة من القدرات والخبرات المبتكرة في القطاع الصناعي لشركة ديسل السويسرية، والقدرات الصناعية المتطورة لشركة لوتاه للوقود الحيوي من أجل إحداث تأثير إيجابي في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الكيمائية.

وقال السيد/يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»: «نستهدف تسريع عملية تطوير وتبني التقنيات المتطورة للوقود الحيوي والطاقة الخضراء، وتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة. وتمثل الشراكة مع شركة ديسل خطوة مهمة في تعزيز مهمتنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في إنتاج وقود حيوي عالي الجودة ومنخفض الكربون، وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير».

وأضاف:«تتمتع شركة ديسل السويسرية بخبرات واسعة في تطوير حلول مبتكرة للصناعات الكيمائية، الأمر الذي يسهم في إثراء هذه الشراكة بمعارفها وخبراتها الواسعة. وسوف تسهم خبراتها في ابتكار حلول متخصصة لقطاع الطاقة دوراً محورياً في تحسين إنتاج الوقود الحيوي ومركبات الجلسرين، وتحسين المنتجات المبتكرة وحلول الطاقة المستدامة. ولدينا ثقة بأن تعاوننا سيسهم في تطوير قطاع الطاقة البديلة، بما يصب في مصلحة العالم والأجيال المقبلة».

وأعرب السيد/جوليان ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة ديسيل، عن سروره بالشراكة، قائلاً:« يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطاقة والصناعات الكيمائية. ونهدف إلى تسريع الانتقال إلى منظومة أعمال أكثر استدامة من خلال الجمع بين خبراتنا ومواردنا مع قدرات شركة لوتاه للوقود الحيوي، وتمثل شراكتنا تحالفاً قوياً في السعي لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة للطاقة من خلال الابتكارات التي تقلل من التأثير على البيئة، وتدعم تحول الطاقة، وتدفع النمو الاقتصادي».

وتشارك الشركتان في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، في الجناح رقم .15915

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عن لوتاه للوقود الحيوي

تأسست شركة لوتاه للوقود الحيوي، في عام 2010 في دبي لتلبية الطلب المتزايد على الوقود البديل في المنطقة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية المستدامة،حيث تهدف شركة لوتاه للوقود الحيوي إلى تقديم وابتكار حلول مستدامة لمتطلبات الطاقة على المدى الطويل، من خلال النمو السريع في القدرة الإنتاجية، وتعزيز قنوات التوزيع، وإعادة تعريف جودة وقود الديزل الحيوي، وستستمر لوتاه للوقود الحيوي في توسيع نطاق الوصول للوقود الحيوي المستدام والصديق للبيئة.