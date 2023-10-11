إمكانية الحصول على خدمات شخصية والاستمتاع بعروض حصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، مع تزايد طلب العملاء على مستوى عالٍ من التجارب الشخصية، كشفت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في تحويل الأموال والعملات والمرخصة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق خدمة "الفردان بريميوم"، والتي تم تصميمها حصرياً لتلبية احتياجات الأفراد من فئة الأثرياء للوصول الى حلول مالية سلسة عبر الحدود.

ويؤكد إطلاق "الفردان بريميوم" التزام الفردان للصرافة بتقديم خدمات مالية مخصصة ومبتكرة تتوافق مع متطلبات الأفراد المتغيرة، اذ يمكن لأعضاء الخدمة الحصول على العديد من الخدمات الحصرية مثل تلقي أفضل أسعار صرف العملات الأجنبية والاستمتاع بخدمات شخصية مع مدير علاقات مخصص، فضلاً عن التمتع بعروض حصرية أخرى.

بالإضافة إلى هذه الخدمات والمزايا، يمكن للأعضاء أيضاً الاستمتاع بخصم حصري بنسبة 40% على منتجات مختارة من مجوهرات الفردان في بوتيك مجوهرات الفردان بأبوظبي، مما يمكنهم الحصول تجربة شاملة تتجاوز الخدمات المالية فقط.

وقال حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة: "تجسد خدمة "الفردان بريميوم" التزامنا بتوفير خدمات وحلول مالية سلسلة عبر الحدود. وتلبيةً للطلب المتزايد على التجارب الشخصية، فإننا نسعى لتبسيط إدارة الشؤون المالية للأفراد ، وتقديم الراحة والأولوية والحصرية لهم".

ومن خلال "الفردان بريميوم"، تواصل الفردان للصرافة تجسيد التزامها الراسخ بالابتكار الذي يركز على العملاء، مما يضمن تميز المعاملات المالية لكل عميل بكفاءة سلسة ودعم مخصص.

لمزيد من المعلومات حول الفردان بريميوم ومزاياه الاستثنائية، يرجى زيارة: https://alfardanexchange.com/al-fardan-premium

للمزيد من المعلومات عن مجوهرات الفردان يرجى زيارة المنصات التالية: الموقع، انستجرام

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نبذة عن شركة الفردان للصرافة

تعد الفردان للصرافة أحد شركات مجموعة الفردان، شركة عائلية رائدة في المنطقة تعود جذورها الى عام 1954 والتي انطلقت أعمالها من الملاحة البحرية وتجارة اللؤلؤ وصولاً الى الأعمال التجارية، وبنية على أساس متين من الأمان والثقة. وتشمل الأعمال التجارية المتنوعة للمجموعة وعملياتها الناجحة مجال العقارات والمجوهرات الراقية والخدمات المالية.

تأسست الفردان للصرافة عام 1971، وقد حظيت بفرصة فريدة للعب دور هام في دعم المجتمعات التي ساعدت في بناء هذه الأمة، و ساهمت في تحقيق أحلامهم في الدولة أو في أوطانهم، مما جعلها تنال مصداقية عالية.

وتقدم الفردان للصرافة خدمات عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 80 فرعاً في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. أما على الصعيد الدولي، فلديها شراكات استراتيجية مع أكثر من 150 بنك بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، والذي يجعلها الخيار الأمثل للمعاملات المالية الآمنة.

لمزيد من المعلومات عن الفردان للصرافة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alfardanexchange.com