الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة لاهنت، ومقرها المملكة العربية السعودية، وشركة إبانة، ومقرها سلطنة عمان، عن توقيع مذكرة تفاهم في اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2025 العالمي في الرياض بهدف تعزيز أتمتة الخدمات الحكومية وتطوير الحلول الرقمية المبتكرة في المنطقة.

تأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل التقني، وتبادل الخبرات وتحسين البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، مع التركيز على مجالات التكامل التقني، وتبادل المعرفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوظيف الحوسبة السحابية، وتحليلات الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة وكفاءة تنفيذ الخدمات الحكومية.

⁠تمثل اتفاقية الشراكة بين لاهنت وإبانة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي في السعودية وعُمان، حيث تسعى الشركتان إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال أتمتة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤى التنمية الوطنية الطموحة في كلا البلدين. ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تحقيق إيرادات تصل إلى خمسة ملايين دولار خلال الثلاث سنوات القادمة في سلطنة عُمان، ما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لهذا التعاون.

تبلغ مدة الاتفاقية ثلاثة سنوات، مع إمكانية تمديدها بناءً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. وتشمل الاتفاقية تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على التنفيذ، ومتابعة الأداء، وضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها. كما يعتزم الجانبان عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز، وتحسين الاستراتيجيات، واستكشاف فرص توسع جديدة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل المهندس طارق الجبر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال، شركة لاهنت، ومحمد هلال الحوسني، مدير تطوير الأعمال، شركة إبانة.

بهذه المناسبة، قال المهندس طارق الجبر: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو فرص تعزيز أتمتة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، والمشاركة في نقل الخبرات حيث نعمل مع شركة إبانه على تقديم حلول تقنية تعتمد على الاتمتة المبتكرة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الإجراءات للمستخدمين".

من جانبه، صرّح محمد الحوسني قائلاً: "سيسهم تعاوننا مع شركة لاهنت في تطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، مما يعزز في تطوير تجربة المستخدمين ويوفر حلولًا ذكية تُسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة."

نبذة عن شركة لاهنت

لاهنت هي شركة تقنية سعودية متخصصة في أتمتة الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA) لتبسيط الإجراءات الخاصة بالأفراد والشركات. تدمج المنصة عدة خدمات حكومية في نظام واحد سهل الاستخدام، لتبسيط العمليات المعقدة وتقليل الأخطاء ووقت المعالجة. وتهدف لاهنت إلى أتمتة 50 خدمة بحلول عام 2027 في إطار التزامها بتحقيق التحول الرقمي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

نبذة عن شركة إبانة

شركة إبانة هي شركة عمانية رائدة في مجال تقنيات اللغة وحلول التحول الرقمي. تسعى الشركة إلى قيادة صناعة تقنيات اللغة في عُمان والإقليم من خلال تطوير التفاعل ما بين الإنسان والآلة عبر فهم تكنولوجيا اللغة الطبيعية المتطورة بناء على الذكاء الاصطناعي. كما تسعى الشركة إلى توعية وتمكين الشركات والأفراد والمجتمع الأكاديمي بحلول تقنيات اللغة التي تعزز التواصل وصنع القرار والأتمتة. تلتزم الشركة بالابتكار والتعاون والتركيز على العملاء، وتسعى إلى تعزيز هويتها كشركة مستثمرة في رقمنة اللغة العربية وتقديم حلول ذكية لتسهيل التعامل باللغة العربية وتعلمها.

-انتهى-

#بياناتشركات