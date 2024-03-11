في خطوة هامة نحو التوسع العالمي، شرعت شركة لالان الشرق الأوسط وهي شركة تابعة لمجموعة لالان السيرلانكية ، في مبادرة رائدة من خلال إنشاء أول وحدة لإنتاج القفازات خارج سيرلانكا لشركة لالان ليكون في سلطنة عمان بالمنطقة الحرة بصحار.

وستضم المنشأة التي تمتد على مساحة 5000 متر مربع، مصنعًا للقفازات الجراحية والطبية، بالإضافة إلى منشأة تعقيم ETO ومختبر ميكروبيولوجي معتمد. ومن المقرر أن يوفر المصنع أكثر من 100 فرصة عمل، مع معدل تعمين جدير بالثناء يصل إلى 45%، مما يعزز التزام لالان بتنمية الكوادر المحلية.

كما تمثل إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية المبيعات والتوزيع بين شركة لالان الشرق الأوسط ومحلات وصيدلية مسقط في هذا الحدث لحظة محورية، حيث يدل على بلورة شراكة قوية واستراتيجية بين الكيانين. تمثل هذه الاتفاقية المهمة، التي وقعها الفاضل لاليث هابانجاما، رئيس مجلس إدارة مجموعة لالان، والفاضل باكول ميثا، رئيس مجلس إدارة صيدلية مسقط، بداية رحلة تعاونية.

وبموجب شروط هذه الاتفاقية، تستعد شركة لالان الشرق الأوسط ش.م.م للاستفادة من الوصول الواسع إلى السوق وخبرة صيدلية مسقط ش.م.م. يتمتع هذا التحالف الاستراتيجي بموقع استراتيجي لتعزيز شبكة التوزيع للقفازات الطبية المنتجة محليًا من شركة لالان في جميع أنحاء سلطنة عمان وخارجها. ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين مجموعة لالان بالجودة والابتكار والسمعة الطويلة و صيدلية مسقط التي تتمتع في تقديم حلول الرعاية الصحية رفيعة المستوى إلى فوائد كبيرة لكلا الكيانين، والأهم من ذلك، المستهلك في المنطقة.

بناسبة هذا الحدث، وأوضح الفاضل لاليث هابانجاما، رئيس مجلس إدارة مجموعة لالان، الأساس المنطقي وراء اختيار عمان كمركز إقليمي، مستشهدا بموقعها الاستراتيجي واستقرارها والترحيب الحار الذي أبداه الشعب العماني. وأكد رؤية المجموعة طويلة المدى لتوسيع عملياتها في السلطنة وإنشاء شبكة توريد قوية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون والاستفادة من إنضمام السلطنة إلى منظمة إدارة الغذاء والدواء.

كما هنأ الفاضل باكول ميثا، رئيس مجلس إدارة صيدلية مسقط، لالان على هذه المبادرة التاريخية، وقارنها برحلة ناجحة في عمان. "إن التزام لالان بالجودة ينسجم مع التزامنا بتوفير أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية لمواطني عمان. وهذا المشروع التاريخي هو شهادة على كرم الضيافة والفرص التي تقدمها عمان."

وفي ضوء هذه المناسبة، أعرب السيد داميث دي الويس، الرئيس الإقليمي لشركة لالان الشرق الأوسط، عن امتنانه قائلاً: "أتقدم بالشكر إلى الفاضل باكول ميثا والفريق المتفاني في صيدلية مسقط على دعمهم الثابت طوال هذا المشروع، وهو مشروع تعاوني. حيث إن جهوده جارية منذ عام 2019."

تمثل هذه المناسبة الهامة خطوة تقدم مهمة لمجموعة لالان، وترمز إلى طموحاتها العالمية والتزامها بتعزيز النمو الاقتصادي في عمان وخارجها.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول مجموعة لالان:

تأسست مجموعة لالان عام 1940، وهي شركة عائلية مرموقه مقرها الرئيسي في سريلانكا. ومع تواجدنا العالمي من خلال مكاتبنا الفرعية في المملكة المتحدة وأستراليا وماليزيا والبرازيل وتركيا وعمان، فإننا نفخر بقوة عاملة تزيد عن 8000 موظف. لالان تسعى الى التنوع في عملياتها، والتي تشمل مزارع الشاي والمطاط والتوابل و الخدمات، وشبكة تضم أكثر من 20 منشأة تصنيع في سريلانكا. نحن نفخر بالتصدير إلى أكثر من 76 دولة، وقد اكتسب التزامنا بالجودة والابتكار والمجتمع والبيئة اعترافًا عالميًا. لقد تم تكريم مجموعة لالان باستمرار على الساحة العالمية والمحلية لمساهماتها الكبيرة في الصناعات السريلانكية، وخاصة في قطاع المطاط.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

داميث دي الويس

لالان الشرق الأوسط ش.م.م

البريد الإلكتروني: damithda@lalangroup.com