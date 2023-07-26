تزامناً مع حملة شهر يوليو الخالي من البلاستيك

چيمي خان: يجب أن تكون ثقافة التطوع جزءًا أساسيًا من العمل المؤسسي في الشركات، ويتم دعمها وتشجيعها بشكل مستمر لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع، وتحقيق منظومة بيئية متكاملة.

أدهم المهدي: نلعب دورًا محوري في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات، ونتمتع بخبرة واسعة وريادة في إدارة المخلفات وإعادة تدويرها لتحويلها من مشكلة إلى فرصة حقيقية

لدفع عجلة التحول الأخضر، والحد من التلوث البيئي

القاهرة: تعاونت شركة لافارچ مصر - الرائدة في صناعة مواد البناء المبتكرة والمستدامة وعضو مجموعة هولسيم العالمية- مع شركة چيوسايكل مصر - المتخصصة في معالجة النفايات- في مبادرة تطوعية داخلية لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات، وذلك بالتزامن مع "شهر يوليو العالمي الخالي من البلاستيك" وتحقيقاً لإستراتيجية الاستدامة الخاصة بالشركتين، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

شملت المبادرة تنظيف مياه النيل من جميع المخلفات الموجودة في منطقة جزيرة الدهب، بمشاركة فعالة وتطوعية من موظفي شركتي لافارچ مصر وچيوسايكل مصر ، حيث شارك في الحملة حوالي 35 موظفًا. وتولت شركة چيوسايكل مصر معالجة المخلفات التي تم جمعها في عملية تسمى "المعالجة المشتركة"، حيث يتم اعاده استخدام جميع المخلفات كمصدر طاقه بديل عن حرق الوقود الاحفوري في أفران الأسمنت. وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة وفاعلة في نشر الوعي حول خطورة التلوث البلاستيكي وأهمية توفير بيئة أكثر استدامة، وتشجيع المشاركة الفعالة في الحفاظ على النظافة والصحة العامة في المنطقة. وتؤكد هذه المبادرة التزام شركتي لافارچ مصر وچيوسايكل مصر بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيز الموظفين على تبني ثقافة التطوع، والمشاركة الفاعلة لتعزيز الروح الوطنية والانتماء للمجتمع للمساهمة في تحسين جودة الحياة في المنطقة.

تأتي تلك المبادرة في إطار استراتيجية كل من لافارچ مصر وچيوسايكل مصر الخاصة بالتنمية المستدامة والتي تركز الاستراتيجية على البعد البيئي والاقتصادي والمجتمعي، وتهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة. ويتم ذلك من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام مواد خام صديقة للبيئة في عمليات التصنيع وإدارة المخلفات بشكل مستدام وآمن، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة. كما تلتزم الشركتان بالصحة والسلامة لبناء مجتمعات متكاملة ومستدامة، وذلك تماشيًا مع أهداف هولسيم العالمية لبناء مجتمعات متكاملة والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية. وتتوافق هذه الجهود مع خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد أخضر وجهودها لتبني تكنولوجيات مستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

في هذا الإطار، أكد چيمي خان، الرئيس التنفيذي لشركة لافارچ مصر، حرص الشركة على تقديم قيمة حقيقية للمجتمع من خلال المشاركة الإيجابية، وإعادة تدوير المخلفات كوقود بديل لإنتاج الأسمنت، لتحقيق منظومة بيئية متكاملة، مُضيفًا :" فخور جدًا بمبادرة اليوم، وعلينا جميعًا أن ننشر ثقافة الحفاظ على البيئة من داخلنا ومن قبل موظفينا. ولذلك، يجب أن تكون ثقافة التطوع جزءًا أساسيًا من العمل المؤسسي في الشركات، ويتم دعمها وتشجيعها بشكل مستمر. ويجب على الشركات أن تلعب دورًا فاعلًا في توفير فرص التطوع للموظفين وتشجيعهم على المشاركة، لبناء مجتمع مزدهر بيئيا ومجتمعيا".

من جانبه، صرَّح أدهم المهدي، المدير العام لشركة چيوسايكل مصر: "نلعب دورًا أساسيًا في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات، حيث نتمتع بخبرة واسعة وريادة في إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، لتحويل تلك المخلفات من مشكلة إلى فرصة حقيقية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتنا لدفع عجلة التحول الأخضر والحد من التلوث البيئي، وتحقيق استراتيجية مجموعة هولسيم "بناء جديد من القديم"، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. فمن خلال مبادرة اليوم تمكنا بالتعاون مع لافارچ مصر من جمع حوالي 350 كيلو جرام من النفايات والمخلفات، والتي ستؤدي سيتم معالجتها بطرق آمنة صديقة للبيئة.

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى لشركة لافارچ مصر وچيوسايكل مصر فيما يتعلق بجهودها للحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث، حيث قامت العام الماضي بتنظيف شاطئ بلطيم من المخلفات البلاستيكية، كما تحرص باستمرار على تقديم مبادرات بيئية لدعم مجتمعاتها المحلية.

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