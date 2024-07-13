دبي، الامارات العربية المتحدة: أطلقت كي بي إم جي لوار جلف برنامجًا جديدًا تحت مسمى "انطلاق" حيث يهدف إلى تعزيز مهارات المواطنين الإماراتيين العاملين لدى كي بي إم جي وصقل مهاراتهم من جهة؛ والارتقاء بالمهن المهنية وتجهيزهم كقادة أعمال في المستقبل من جهة أخرى. ويتماشى البرنامج مع التزام شركة كي بي إم جي تجاه دعم عملية التوطين وتطوير المواهب والكوادر الإماراتية.

ويشكل البرنامج أهمية كبرى إذ يهدف إلى تطوير المهارات ومواصلة التعلم ومشاركة مقترحات مستنيرة من أصحاب المصلحة، مما يمكن المشاركين من اكتساب القدرة التنافسية في السوق.

تم تحويل البرنامج إلى تجربة تفاعلية؛ حيث يتعين على المشاركين إكمال مهام معينة لتجاوز مستويات التعلم والانتقال إلى المستوى التالي. تشمل المهام الثلاث مجالات تطوير المهارات المركزة إلى جانب مسارات التعلم المنتقاة بعناية والإرشاد من قبل رعاة كبار، والتعاون مع برنامج التعليم التنفيذي لكلية هولت لإدارة الأعمال والعمل على مشاريع تجريبية وتتبع الأداء عبر لوحة متابعة مع منسق تعليمي مخصص ومجموعات تعلم مخصصة. هذا وسيعمل البرنامج على تسريع أهداف التوطين للشركة وفي نفس الوقت توفير منصة قيمة لرعاية المواهب الاستثنائية.

وفي هذا السياق؛ أطلقت شركة كي بي ام جي البرنامج الطموح خلال اجتماعها السنوي للمواطنين الإماراتيين تحت شعار "إمكانيات لا حدود لها"، حيث تضمنت الفعالية كلمة رئيسية وحلقات تواصل قادها كلا من إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي والشريك الرئيسي في كي بي ام جي لوار جلف، حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وخلال كلمته؛ قال إميليو: "نحن فخورون بإطلاق برنامج انطلاق إذ يمثل إضافة مهمة لاستراتيجية التوطين لدى كي بي ام جي حيث ننتهج مسار تعلم مدى الحياة للتعرف على ما هو جديد والاستفادة من تطورات السوق. ومن خلال هذا البرنامج؛ نمكن زملائنا الإماراتيين من متابعة مسار تعلم متطور ومستدام، ومساعدتهم على تطوير حياتهم المهنية في سوق عمل تنافسي.

في هذا الشأن؛ كشف تقريرنا "مستقبل العمل في دولة الإمارات" الصادر مؤخراً أن 72% من المشاركين يعتقدون أن التعلم المستمر وتحسين المهارات أمران ضروريان للبقاء على صلة بمجال تخصصهم، كما أعرب 62% عن أن الاستثمار في تحسين المهارات يؤثر على انضمامهم إلى فريق عمل أو مغادرته أو بقائهم فيه. منظمة. ويسلط التقرير الضوء على مدى تقدير الموظفين لتنمية المهارات المستمرة كجزء أساسي من تقدمهم الوظيفي.

من جانبه قال محمد زماني، الشريك ورئيس قسم التوطين في شركة كي بي إم جي لوار جلف، "يمثل مصطلح "انطلاق"، الذي يعني "الانطلاق" باللغة العربية، نقطة انطلاق للمسيرة المهنية لخريجينا الإماراتيين، مما يضعهم على مسار مهني وتعلم متطور ومستدام؛ والذي يستهدف خصيصاً المواطنين الإماراتيين العاملين في شركتنا، ليكون بمثابة الأساس لرحلتهم التحويلية.

واختتم حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي قائلاُ: "تهنئ أكاديمية سوق أبوظبي العالمي شركة كي بي إم جي لوار جلف على إطلاق برنامج "انطلاق" لتمكين المواطنين في الشركة من تعزيز مسيرتهم المهنية. ونحن فخورون بدعم شركات مثل كي بي إم جي التي تقدم برامج تتماشى مع أجندة التوطين والأهداف الأوسع لدولة الإمارات لتحقيق رؤية الإمارات 2030".

نبذة عن كي بي إم جي

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. يتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.

تعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء من جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء.

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نبذة عن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات . وتم إنشاء سوق أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالميًا.

وأُسّست أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في السوق وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

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سارة السكاري

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