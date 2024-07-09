مسقط: يسر كيمجي رامداس، مجموعة الأعمال الرائدة في سلطنة عُمان، الإعلان عن حدث خاص لتكريم وتهنئة عدد 55 من شركاء الأعمال لقسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية. ويسلط هذا الحدث الضوء على مساهمات الشركاء الذين لعبوا دوراً محورياً في تعزيز وصول قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية إلى عدد أكبر من الناس وبناء علاقات قوية في المجتمعات المحلية المتواجدة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.

وقد تم تكريم الشركاء لمساهماتهم الاستثنائية والتزامهم بدعم رؤية قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية. ولم يساعد هؤلاء الشركاء في زيادة انتشار وتواجد قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية في السوق فحسب، بل لعبوا أيضًا دورًا محوريًا في بناء علاقات قوية في المجتمعات المحلية. ولقد كان لتأثيرهم على السوق دوراً أساسياً لتعزيز توفير منتجات وخدمات قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية لقاعدة عملاء القسم المتنامية.

وساهم الشركاء في دعم ما يقارب نسبة 40% من إجمالي الأعمال، مما يبرز أهميتهم لعمليات قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية. ويعود ارتباط العديد من الشركاء بالقسم إلى فترة طويلة من الزمن، مع امتداد بعضها لمدة 40 عامًا. ولقد كانت هذه الشراكات الطويلة الأمد عاملاً أساسيًا في دعم نمو قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية وريادته في السوق.

قال الفاضل هيتيش اكارتي، الرئيس التنفيذي للعمليات لكيمجي رامداس مجموعة البنية التحتية، "بينما نجتمع للاحتفال بإنجازات شركائنا الموقرين، فإننا ندرك جميعنا أهمية تأثيرهم على مسيرتنا. وبعيدًا عن المعاملات التجارية، تجسد علاقاتنا التزامنا المشترك للتميز والابتكار. لقد تمكنا معًا التغلب على التحديات، واغتنام الفرص، وبناء روابط دائمة. كما أن التكريم اليوم لا يؤكد فقط على مساهماتهم في دعم نمونا، بل يبرز أيضاً مرونتنا كقسم متضامن ذو رؤية هادفة للمستقبل. ولا نزال مثابرين في سعينا لتحقيق التميز، مسترشدين بمبادئ الثقة والتعاون والتفاني الراسخ لخدمة المجتمعات العُمانية. أود أن أتقدم بخالص الشكر لشركائنا على تفانيهم المستمر وشراكتهم التي ألهمتنا ودفعتنا إلى الأمام."

وأعرب عن امتنانه الفاضل سونيل فيشنو، مدير عام قسم التكييف والأجهزة المنزلية في كيمجي رامداس، قائلاً، "نعتبر شركاؤنا حجر أساس نجاحنا في كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية. وبفضل دعمهم وتفانيهم الراسخ استطعنا أن نأسس موطئ قدم في جميع أنحاء السلطنة. كما نقدر ونثمن في كيمجي رامداس هذه العلاقات ونتطلع إلى سنوات مديدة أخرى من الشراكات الناجحة. ويعد هذا الحدث رمزًا وتقديراً متواضعاً من طرفنا لثقتهم وشراكتهم المستمرة."

وأضاف قائلاً، "يمثل كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية ستة علامات تجارية مشهورة تُعرف بالجودة والابتكار والموثوقية، وهي جنرال، و كيلون، و اس كي ام، و سيمفر، و لاجيرمانيا، و إلكترولكس. ومع وجود أكثر من 100 شريك أعمال على مستوى السلطنة، فإننا نضمن توافر هذه المنتجات في متناول أيدي العملاء في جميع أنحاء البلاد"

يسعى قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية إلى تعزيز عقلية ريادة الأعمال بين الشباب في عُمان، وذلك من خلال برامج تدريبية والتوجيه والدعم المهني للأفراد الطموح، وتعزيز سبل التعلم المستمر وتنمية المهارات. علاوة على ذلك، يلعب القسم أيضًا دورًا محوريًا في الحفاظ على البيئة من خلال تقديم منتجات مستدامة، ونشر الوعي عن أهمية الحفاظ على البيئة.

بالإضافة إلى الاحتفال بإنجازات الشركاء، أكد قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية التزامه بالتميز. ومن خلال تعزيز الشراكات والاستثمار في المنتجات عالية الجودة، سيستمر القسم بالحفاظ على مكانته الريادية في سوق أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية، وسيظل ملتزماً بتقديم منتجات وخدمات استثنائية من خلال شركائه المتعددين، ضامناً أعلى المعايير من الجودة والرضا من العملاء.

يتمتع قسم كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية بخدمة ما بعد البيع المتميزة. ولقد كان لأسطول كيمجي رامداس الواسع من مراكز الخدمات المتنقلة دوراً هاماً في تقديم خدمات سريعة وفعالة ويسيرة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حاليًا ستة صالات عرض مملوكة لكيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية في جميع أنحاء السلطنة. ومن خلال شبكة أعمال كيمجي رامداس للتكييف والأجهزة المنزلية، وجدت مجموعة منتجات المكيفات والأجهزة المنزلية إقبالاً من العديد من القطاعات، وأصبحت الخيار الأمثل لأصحاب الشقق السكنية، وكذلك المؤسسات التجارية الضخمة.

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