الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توّلت تنظيم أو إدارة خمس بطولات إلكترونية بارزة، في حين يعد فريق Ooredoo Thunders الذي تُديره واحداً من أنجح الفرق في المنطقة

هيلون، لاعب فريق Ooredoo Thunders يفوز بسلسلة بطولات Fortnite عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر ويتأهل لحدث FNCS الدولي الرئيسي 2022 في الولايات المتحدة في نوفمبر

الدوحة: تواصل كويست للرياضات الإلكترونية، إحدى الشركات الرائدة في تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساعيها لتمكين المواهب في مُختلف أنواع الرياضات الإلكترونية، وتقديم الخدمات لمجتمعها سريع التوسع، ومساعدة صُناع المحتوى للوصول إلى الجمهور العالمي.

وانضمت كويست، التي تأسست عام 2019، إلى نُخبة الشركات في قطاع الرياضات الإلكترونية بفضل محفظتها من الحلول الجاهزة لصناعة المحتوى وإدارة لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين وتنظيم الفعاليات وإدارتها على أرض الواقع وبشكل افتراضي، وغيرها من العروض المتميّزة.

وتوّلت، الشركة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، بفضل فريقها واسع الخبرة، تنظيم أو إدارة ما لا يقل عن خمسة من أبرز البطولات الإلكترونية عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، بما فيها بطولات Fortnite وCS: GO وPUBG Mobile وDota 2 وFIFA. واستضافت الشركة أيضاً بطولة EA Sports FIFA 22 Champions Cup المقدمة من Ooredoo نيشن، والتي كانت أول البطولات التي تستضيفها منطقة الخليج بشكل مباشر بعد الأزمة، وأوّل بطولات الرياضات الإلكترونية التي يجري بثّها عبر تقنية الميتافيرس. واجتمع حوالي 16 من أهم اللاعبين العالميين للتنافس على مجموعة من الجوائز التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار أمريكي أمام أكثر من 4 آلاف متفرج حضروا المنافسات مباشرةً.

وعقدت كويست للرياضات الإلكترونية، انسجاماً مع أهدافها بتطوير مواهب الرياضات الإلكترونية في المنطقة، مؤخراً شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo قطر، إحدى أبرز رواد التحوّل الرقمي. وأثمرت هذه الاتفاقية عن إطلاق منصة Ooredoo نيشن – أرض اللاعبين وتأسيس فريق Ooredoo Thunders للرياضات الإلكترونية. ويتخطى مجتمع منصة أرض اللاعبين مُختلف الحدود الجغرافية ويركز على النمو والاختراع والابتكار والإبداع والتطور ليرتقي بآفاق قطاع الألعاب الإلكترونية في المنطقة. بينما يُعد فريق Ooredoo Thunders حالياً واحداً من أنجح فرق الرياضات الإلكترونية في المنطقة.

كما تمتد عمليات كويست للرياضات الإلكترونية في لبنان وتركيا، مع خطط لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من الكويت والمملكة العربية السعودية. وأثبتت الشركة التزامها بتحقيق خططها الطموحة للتوسع من خلال إطلاق مركز كويست جيمينج هاوس مؤخراً في تركيا، وهي منشأة سكنية مع حديقة خاصة تحتضن المعسكرات التدريبية لفرق الرياضات الإلكترونية الخاصة بها. ويتيح المركز للاعبين الإقامة والتدرّب برفقة المُدربين والمدراء أثناء استعدادهم للمشاركة في البطولات العالمية، فضلاً عن الاستفادة من أحدث المعدات والتقنيات في عالم الألعاب الإلكترونية، بما يضمن لهم أعلى مستويات الجاهزية.

ويُمكن تحويل المنشأة الواقعة في اسطنبول إلى مساحة تتيح لصنّاع المحتوى فرصة الوصول إلى أحدث المعدات والبرمجيات التي تساعد على تعزيز تجربة البث عبر الإنترنت وتأمين المساحات اللازمة لتوليد الأفكار وتطوير مهارات الفِرق. وتمتلك الشركة منشأة مماثلة في الدوحة، حيث أثبتت البنية التحتية المتطورة جدواها بما قدمته من نتائج مبهرة.

وفاز هيلون، لاعب فريق Ooredoo Thunders في شهر أغسطس بسلسلة بطولات Fortnite ليتأهل للمشاركة في الفعالية الرئيسية التي تستضيفها الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، تأهل اللاعب الدنماركي اللبناني ماهر الحاج، حامل لقب الموسم السابع من الدوري الدنماركي الممتاز، للمنافسة في بطولة FIFAe World Cup العالمية لكرة القدم، التي تستضيفها كوبنهاغن بين 15 و17 يوليو، بعد إحرازه المركزين 25 و28. وحقق الفريق المستوى ذاته من النجاحات في بطولات PUBGM وDOTA 2.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيلي حنين، الرئيس التنفيذي لشركة كويست للرياضات الإلكترونية: "تستوفي منشآتنا أفضل المعايير الدولية، ما يتماشى مع أبرز أهدافنا الرامية لبناء فرقٍ قوية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. ونأمل بتحويل المنطقة إلى مركز رائد للرياضات الإلكترونية، إلى جانب الإسهام في التأسيس لثقافة جديدة من العادات الصحية في عالم الألعاب الإلكترونية، من خلال دعم المجتمع الذي يمنح اللاعبين فرصة تأسيس حياة مهنية من خلال الألعاب الإلكترونية".

وأضاف حنين: "تتسم النقطة الأخيرة بأهمية خاصة، لا سيما وأنّنا لمسنا في الأسواق الأخرى الناشئة في قطاع الألعاب الإلكترونية وجود مفاهيم خاطئة تُصنّف الألعاب الإلكترونية كمصدر للخطر ومضيعة للوقت وكعامل محفز للعنف. وتطمح كويست للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع المؤسسات التي تُشاركها الأهداف ذاتها ومن خلال تنظيم فعاليات الرياضات الإلكترونية الرائدة في المنطقة، إلى تطوير منظومة مستدامة لقطاع تصل قيمته لمليارات الدولارات، ما يتيح لنا تسليط الضوء على المزايا الهائلة التي تزخر بها الألعاب الإلكترونية الاحترافية عندما تحظى ببيئة آمنة ومنظمة".

#بياناتشركات

- انتهى -