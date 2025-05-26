أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كونمكس، الرائدة في صناعة الخرسانة الجاهزة والدهانات الاسمنتية التابعة لمجموعة بوخاطر الصناعية، عن الافتتاح الرسمي لأحدث منشآتها في منطقة المفرق الصناعية بأبوظبي. وتُعد هذه المحطة المتطوّرة ذات الطاقة الإنتاجية العالية، المنشأة الخامسة لكونمكس في دولة الإمارات، لتنضم إلى شبكة عملياتها القائمة في الشارقة، وعجمان، ودبي (منطقتي القوز ومجمع دبي الصناعي( ورأس الخيمة. ويُمثّل هذا التوسّع خطوة استراتيجية محورية نحو تعزيز حضور كونمكس على مستوى الدولة ودليلاً واضحاً على التزامها المستمر بدعم قطاع الإنشاءات الوطني من خلال حلول خرسانة جاهزة تواكب متطلبات البنية التحتية الحديثة والمشاريع العمرانية المتنامية في الدولة.

شهد حفل الافتتاح حضوراً رفيع المستوى تقدّمه الشيخ صلاح بوخاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخاطر، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وأيمن أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة بوخاطر للاستثمار الصناعي، وتيم سينيور، المدير العام لشركة كونمكس. كما شارك في الحدث عدد من كبار القادة التنفيذيين للمجموعة وفرق العمل المتخصصة في كونمكس التي كان لها الدور المحوري في إنجاح هذا المشروع.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح، سلّط الشيخ صلاح بوخاطر الضوء على الرؤية الاستراتيجية وراء هذا المشروع قائلاً:

"إن هذه المنشأة تمثّل أكثر من مجرد توسعة لأعمالنا، إنها تجسيد حي لالتزام مجموعتنا العميق بالمساهمة في بناء البنية التحتية التي تدعم طموحات دولة الإمارات وتواكب رؤيتها المستقبلية. فعلى مدار أكثر من خمسين عاماً، شكّلت مجموعة بوخاطر ركناً أساسياً في مسيرة النهضة الوطنية مستنيرة بمبادئ التنويع الاقتصادي، والاستدامة وخلق القيمة طويلة المدى في قطاعات حيوية كالتعليم، والرياضة، والصناعة، والإنشاءات."

وتابع قائلاً: "لطالما كانت كونمكس جزءاً لا يتجزأ من هذا الإرث، ورافداً رئيسياً من روافد نجاحه. مع افتتاح هذه المنشأة الجديدة في أبوظبي، نُجدد التزامنا الراسخ بدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً."

ومن جانبه، شدّد أيمن أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة بوخاطر للاستثمار الصناعي، على الدور المحوري والتاريخي الذي تضطلع به كونمكس في دعم التنمية العمرانية في الدولة، قائلاً: "منذ تأسيسها عام 1975، كانت كونمكس في طليعة الشركات التي ساهمت في رسم ملامح المشهد العمراني الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد لعبت حلولها المتقدمة في مجال الخرسانة والدهانات الاسمنتية وكيماويات البناء دورًا جوهريًا في تنفيذ بعضٍ من أبرز المشاريع والمرافق الحيوية التي باتت تشكّل جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية والهوية المعمارية للدولة."

وتقع هذه المنشأة الحديثة في موقع استراتيجي داخل قلب المنطقة الصناعية للعاصمة، وقد صُمّمت خصيصاً لتلبية متطلبات المشاريع الكبرى التي تتميّز بحساسيتها الزمنية وضخامتها التشغيلية. وتحتوي المنشأة على أنظمة خلط متطورة ألمانية الصنع، توفّر أعلى مستويات الدقة والكفاءة، إلى جانب عدد كبير من الخلاطات والمضخات الاسمنتية التي تضمن سرعة التنفيذ وسلاسة التوزيع مدعومة بفريق متخصص يمتلك خبرات عالية لتنفيذ المهام المعقّدة بأعلى درجات الاحتراف. وبقدرة إنتاجية تفوق 500,000 متر مكعب سنوياً، ومن المنتظر أن تلعب هذه المحطة دوراً محورياً في دعم مشاريع البناء بالعاصمة، ما يعزّز مساهمة كونمكس في تسريع وتيرة البناء وتقديم حلول متكاملة تواكب تطلعات دولة الإمارات في مجال التطوير الحضري والمشاريع الوطنية الكبرى.

وبصفتها من أوائل مزوّدي الخرسانة الجاهزة في دولة الإمارات، تواصل كونمكس أداء دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي. ويُجسّد هذا التوسّع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تغطية شاملة على مستوى الدولة بما ينسجم مع رؤية الشركة في ترسيخ ريادة كونمكس في قطاع البناء والتشييد.

ومن ناحيته، شدّد تيم سينيور، المدير العام لشركة كونمكس، على الأبعاد الاستراتيجية العميقة لهذا الإنجاز مشيراً إلى أن افتتاح المنشأة الجديدة لا يُعد مجرد خطوة توسعية، بل يُجسّد امتداداً لمسيرة طويلة من الريادة والابتكار في قطاع مواد البناء. وقال: "إن هذا الافتتاح يمثل محطة نوعية في رحلتنا المتواصلة نحو تقديم حلول متكاملة، حيث لا تقتصر خبراتنا على الخرسانة الجاهزة فحسب، بل تشمل أيضاً الجص الجاهز، والمواد الكيميائية الإنشائية والدهانات، وهو ما يعكس مكانتنا كشريك متكامل يقدم قيمة مضافة حقيقية لقطاع التشييد والبناء في الدولة."

وأضاف: "من خلال شبكة تشغيلية تضم 13 منشأة موزّعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بينها خمس محطات متخصصة في إنتاج الخرسانة الجاهزة، نواصل ترسيخ التزامنا بالجودة العالية، والاعتمادية والتفوّق التقني. هذا التوسّع ليس فقط استجابة للطلب المتزايد، بل هو أيضاً انعكاس لتطلعاتنا في مواكبة رؤية الإمارات نحو تنمية حضرية مستدامة. ونحن في كونمكس نعتزّ بدورنا المحوري في دعم مسيرة الدولة نحو المستقبل والمساهمة في تحقيق مشاريعها الوطنية الكبرى."

ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع أجندتها التنموية الطموحة وفق أعلى المعايير العالمية، تواصل كونمكس استعدادها لتلبية متطلبات المستقبل، مستندة إلى نفس روح الابتكار والموثوقية والأداء التي شكّلت جوهر مسيرتها منذ انطلاقتها عام 1975.

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