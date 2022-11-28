عائدات المشروع المشترك المزمع إطلاقه في المملكة تبلغ ملياري دولار خلال 10 سنوات

الرياض، المملكة العربية السعودية – وقّعت شركة "كونلون ديجيتال تكنولوجي" المحدودة المدعومة من مؤسسة البترول الوطنية الصينية، و"إي دبليو تي بي أريبيا كابيتال"، الصندوق الاستثماري المدعوم من جهات استثمارية بارزة بينها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، مذكرة تعاون تهدف إلى تسريع عمليات التحوّل الرقمي في مؤسسات النفط والغاز والطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المقرّر أن تكون المملكة باكورة مشاريع التحوّل الرقمي التي تتولاها "كونلون ديجيتال".

وتتسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بثراء احتياطيات النفط والغاز، ويؤدي التقدم الحاصل في قطاع الطاقة إلى زيادة الطلب على الحلول الرقمية والرقمنة. فيما تدعو رؤية السعودية 2030 إلى ضخّ استثمارات كبيرة في تبني التقنيات في قطاع الطاقة، والمساهمة في الاقتصاد الرقمي على النحو المتصوَّر في الاستراتيجية الوطنية.

من المتوقع أن يحقق المشروع المشترك بين شركتي "كونولن" و"إي دبليو تي بي أريبيا كابيتال" عائدات تبلغ ملياري دولار في مدّة تتراوح بين 8 و10 سنوات فقط، بفضل خبرتهما التخصصية والإقليمية الراسخة. ومن المنتظر، وفقًا للأحكام المتفق عليها في مذكرة التعاون، أن يستفيد المشروع المشترك من القدرات التقنية التي تتمتع بها شركة "كونلون ديجيتال" وشبكة الموارد التي تحظى بها "إي دبليو تي بي أريبيا كابيتال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في استيراد الحلول التقنية المتطورة وتعديلها لتلائم متطلبات الأسواق المحلية. ومن شأن الحصول على حلول محلية من مصادر عالمية أن يسرّع التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية بجانب تحقيق الكفاءة في عملية الإنتاج في حقول النفط.

وبهذه المناسبة، أعرب جيري لي المؤسس والمدير الشريك لشركة "إي دبليو تي بي أريبيا كابيتال"، عن حماسه للتعاون الجديد مع "كونلون ديجيتال"، قائلًا إن هذا المشروع "يعزز دورنا في الربط بين التقنيات الصينية والمتطلبات المحلية في المملكة العربية السعودية، في حين يُبدي ثقتنا القوية في سوق المملكة". وأضاف: "نسعى للتعاون مع المزيد من الشركات الصينية الرائدة، مثل "كونلون ديجيتال"، لتمكين قطاع الطاقة وتمكين التحوّل الرقمي في المملكة والمنطقة".

وتُعدّ شركة "كونلون ديجيتال"، التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، مزودًا بارزًا لحلول تقنية المعلومات يتمتّع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاع النفط والغاز العالمية. أما شركة "إي دبليو تي بي أريبيا كابيتال"، فتُعدّ أحد صناديق المشاريع الاستثمارية الرائدة في مجال الاستثمارات الخاصة بمرحلة النمو، والتي تحظى بحضور قويّ في المملكة العربية السعودية والصين، وبالدعم من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة. ويجلب الطرفان موارد ومزايا تكميلية للمشروع الذي يقوم على أسس العلاقات الثنائية المتنامية بين الصين والمملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ورؤية المملكة للعام 2030.

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