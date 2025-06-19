"كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد" أحدث مؤسسة في الشرق الأوسط تنضم إلى البرنامج

البرنامج يُمكّن الشركات من تعويض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن استخدام منتجات "كانون" من خلال الاستثمار في مشاريع بيئية تُقلل من الانبعاثات المُكافئة في مواقع أخرى حول العالم

• بالإضافة إلى تعويض الانبعاثات غير القابلة للتجنّب الناتجة عن طابعات "كانون"، يمكن للشركات أيضاً تقليل بصمتها الكربونية من خلال تحسين كفاءة سير العمل باستخدام حلول مثل منصة uniflow

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن فندق "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد" عن إبرام شراكة مع شركة "كانون الشرق الأوسط" لتنفيذ مشروع بيئي يساهم في مكافحة تغيّر المناخ، من خلال تعويض الانبعاثات غير القابلة للتجنّب الناتجة عن الطباعة باستخدام أجهزة كانون في الفندق. وتُجسّد هذه المبادرة التزام الطرفين بالاستدامة البيئية وتعزيز ممارسات العمل المسؤولة في قطاع الضيافة.

وتُساهم هذه المبادرة في تعويض نحو 5,610 كيلوغرامات من الانبعاثات الكربونية الناتجة سنوياً عن تشغيل 13 طابعة من طابعات كانون في "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد"، والتي تُعالج ما يقارب 430,530 مجلد طباعة. ويُتيح البرنامج للفندق الفاخر تعويض الأثر البيئي الناتج عن استهلاكه الحبر والورق والكهرباء، من خلال الاستثمار في مشاريع مناخية معتمدة عالمياً.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سافينو ليون، مدير عام فندق "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد": "ندرك في ’كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد‘ مسؤوليتنا كمنشأة رائدة في قطاع الضيافة الفاخرة، للحد من بصمتنا البيئية. ويُتيح لنا التعاون مع كانون إمكانية الحفاظ على التميز التشغيلي مع الإسهام في دعم جهود حماية المناخ. إنها خطوة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو الاستدامة، وتُجسّد التزامنا العميق بترك بصمة إيجابية في المجتمعات التي نخدمها."

وتتبنى هذه المبادرة نهجاً شاملاً لجعل عمليات الطباعة أكثر استدامة، بدءاً من إجراء مراجعة تفصيلية للطباعة والمسح الضوئي، بهدف تحديد فرص التحسين ضمن أسطول طابعات كانون الموجودة في الفندق. ومن خلال اعتماد أجهزة وعمليات طباعة أكثر كفاءة، يمكن للفندق تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة بشكل ملموس بدءاً من المصدر، مما يعزز الأداء البيئي دون المساس بجودة الخدمات.

من جانبه قال خالد أنطون، مدير المبيعات الإقليمية للشركات في كانون الشرق الأوسط: "يسعدنا انضمام فندق ’كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد‘ إلى ’برنامج كانون للمساهمة في مشاريع المناخ‘. إذ تُبرز هذه الشراكة الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه قطاع الضيافة في تبني حلول مبتكرة للتحديات البيئية. كما تُجسد المبادرة التزامنا المشترك ببناء مستقبل أكثر استدامة، وتعكس فلسفة كانون المؤسسية 'كيوسي' – وهي العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام – من خلال اتخاذ خطوات عملية ملموسة."

تشمل مشاريع كانون المناخية عدة قارات، بدءاً من مشاريع طاقة الرياح في الهند وإندونيسيا وصولاً إلى برامج مواقد الطهي في أوغندا لوقف إزالة الغابات. وتمتد المبادرة لتشمل أنشطة متنوعة لإعادة التحريج، بما فيها برامج لزراعة الأشجار في ألمانيا وأمريكا الجنوبية وإنجلترا وسويسرا. وجميع هذه المشاريع مُعتمدة من قبل هيئة التحقق الرائدة عالمياً بمجال الاستدامة "غولد ستاندرد"، في حين تقدم شركة "كلايمت بارتنر" مصادقة مستقلة، مما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.

ويمتد التزام كانون ليشمل مساعدة "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد" على تقليل بصمته الكربونية من خلال منتجات فعّالة منخفضة الانبعاثات الكربونية وأدوات ذكية تسهم في خفض الانبعاثات المرتبطة بعمليات الطباعة. على سبيل المثال، تساعد منصة uniFLOW الشركات على الحد من تأثيرها البيئي، وذلك من خلال وقف نفقات الطباعة غير الضرورية، وتتبع استخدام الأجهزة في المكاتب والمنازل، والحد من الطباعة غير الضرورية.

وتُجسد الشراكة بين "كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد" وكانون نموذجاً ملهماً لممارسات الأعمال المسؤولة في قطاع الضيافة، حيث تثبت أن التجارب الفاخرة يمكن أن تتكامل بسلاسة مع المبادرات البيئية الواعية. ويؤكد هذا التعاون التزام الطرفين بإحداث تأثير بيئي ومجتمعي إيجابي، مع الاستجابة في الوقت ذاته للطلب المتزايد على حلول تشغيلية أكثر استدامة تدعم مستقبلًا أكثر توازناً وشمولاً.

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