القاهرة: استمراراً لدورها البارز في دعم المنظومة التعليمية والمساهمة في رفعة الوطن ودفع عجلة الاقتصاد، وقعت كونتكت المالية القابضة بروتوكول تعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم الادارية والمالية والمصرفية، لتمويل الشهادات الدراسية للطلاب والمتدربين بالأكاديمية. وذلك في إطار خطة المجموعة نحو التوسع وتعزيز تواجدها في القطاع المالي غير المصرفي بالسوق المصرية. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كونتكت المالية القابضة، السيد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية.

وفي هذا السياق، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كونتكت المالية القابضة: " برنامج كونتكت لتمويل التعليم سيتيح لطلاب الأكاديمية العربية فرصة كبيرة لاتخاذ خطواتهم نحو مواكبة تطور ومتطلبات منظومة العمل وإعداد أنفسهم بشكل لائق، حيث تسعى كونتكت للعب دور واضح ومؤثر في خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، وهو الأمر الذي يتطلب تدريب الكوادر البشرية بما يتسق مع تطور و مستجدات سوق العمل، ويخلق كادر جدير داعمًا بقدراته وإمكاناته بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تحقيق خططها نحو التنمية المستدامة.

وأضاف زعتر، أن طرح كونتكت لخدمات ومنتجات تمويلية جديدة يأتي في إطار خطة الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على التمويل. وعلى راسهم خدمات تمويل التعليم، لذا خصصت كونتكت معدل فائدة تنافسي بالمقارنة بمعدل الفائدة المخصص لأي منتج أخر لدى كونتكت، حرصاً منا على تخفيف العبء المادي على الأسر المصرية و توفير فرص تعليمية جيدة للجميع."

وأكد زعتر، نحن حريصون كل الحرص على الثقة الكبيرة التي يضعها المستهلكين بالحلول التمويلية وأنظمة التقسيط التي تقدمها الشركة لتخفيف العبء المالي عنهم، والعمل يتم على قدم وساق لتوفير البرامج والخدمات التي تحقق الراحة والأمان الكافي للفرد، وتتوافق مع جميع الفئات وخاصة الأقل دخلاً بطرق سداد مرنة تناسب شرائح الدخل المختلفة، بجانب توفير وسيلة ميسرة لتحصيل الأقساط كالدفع الإلكتروني الذي أصبح من أهم المتطلبات في هذا العصر التكنولوجي.

من جانبه اكد السيد الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية قائلاً ان الاكاديمية تلتزم دائما بالمسئولية المجتمعية تجاه دعم الكوادر الشابة ورفع قدرات ابناء مصر التعليمية والتدريبية فى ضوء التطور التكنولوجى السريع وكيفية العمل على مواكبة هذا التطور ومتطلبات سوق العمل من خلال برامج الدراسات العليا ( الماجستير – والدكتوراه ) والشهادات الدولية والبرامج التدريبية المتميزة حيث قامت الاكاديمية بتصميم دورات تدريبية متخصصة وشهادات جديدة تتماشى مع التطور السريع فى بيئة الاعمال مثل التحول الرقمى والموظف الذكى والذكاء الاصطناعي والتى تقدم جيلا جديدا قادرا على مواجهه ومواكبة التطور التكنولوجي والقدرة على المنافسة فى سوق العمل والتى تغطى كافة القطاعات الادارية والمالية والمصرفية ليس فى مصر وحدها ولكن فى كافة الدول العربية والافريقية من خلال فروع الاكاديمية المنتشرة بالدول العربية وافريقيا والتى تخدم الخريجين والعاملين بكافة المجالات وتبحث الاكاديمية دائما عن فرص الشراكة التى يمكن من خلالها ان تسهم فى تخفيف العبئ المالى عن طلابها وتعد شراكة الاكاديمية مع شركة كونتكت وهى من اعرق واكبر الشركات التمويلية فى مصر من الشراكات الهامة للأكاديمية لتوفير البرامج التمويلية المختلفة لجميع طلاب الاكاديمية للدارسين ببرامج الدراسات العليا والشهادات الدولية والبرامج التدريبية وقد اكد هديب على سعادة الاكاديمية بشراكتها مع كونتكت والتى ستسهم فى زيادة اقبال الخريجين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم بشكل افضل فى ضوء توجهات العالم الجديدة".

وجاءت خطة كونتكت التوسعية وإطلاق حزم وبرامج تمويلية جديدة، بهدف تمكين المستهلكين من الحصول على مجموعة واسعة من المزايا لتحقيق تطلعاتهم في حياة متكاملة. وتستهدف كونتكت أن تكون لاعباً رئيسياً ومساهماً في بناء مستقبل مشرق للمصريين وأبنائهم من خلال طرح سبل متعددة لتمويل التعليم، وتشمل جميع المراحل العمرية والبرامج التعليمية المحلية والدولية داخل مصر.

-انتهى-

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البروصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -