القاهرة، مصر، أعلنت كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن خطوة جديدة نحو التوسع الدولي بافتتاح مقرها الأول في دبي وتأسيس شركة "كونتكت كريديت" في الإمارات. يأتي هذا التوسع لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والتأمينية للمصريين المقيمين في الإمارات، مما يسهل عليهم تمويل الأصول والحصول على الخدمات التأمينية في مصر دون الحاجة إلى السفر.

يقع المقر الجديد في منطقة "بيزنيس باي" الراقية في دبي، مما يعكس التزام كونتكت بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها في موقع استراتيجي في قلب المدينة. تعتبر "بيزنيس باي" مركزاً حيوياً للأعمال والشركات الكبرى، وهو ما يتماشى مع رؤية كونتكت للتوسع الدولي والارتقاء بخدماتها إلى مستوى عالمي.

تم افتتاح المقر الجديد في 9 سبتمبر 2024 بحضور السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، وسعادة السفير الدكتور حسام حسين إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، ومجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة العليا في الشركة. كما شهد الافتتاح حضور نخبة من الشخصيات البارزة من الجالية المصرية المقيمة في الإمارات. وقد حظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام الإماراتية، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز تواجد "كونتكت" على الساحة الدولية.

من خلال المقر الجديد، يمكن للمصريين في الإمارات التعاقد والدفع محلياً للحصول على تمويل السيارات، الأجهزة الكهربائية، التمويل العقاري، تشطيب المنازل، عضويات النوادي، الدراجات النارية، المركبات المائية، التمويل الأخضر، تصميم وفرش المنازل، وتمويل حفلات الزفاف والمناسبات وتمويل رحلات الحج والعمرة. كما توفر الشركة خدمات تأمينية من خلال شركاتها التابعة "كونتكت للوساطة التأمينية"، "ثروة للتأمين"، و"ثروة حياة"، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة في مصر.

وفي تعليقه على هذا التوسع، صرح السيد سعيد زعتر: "افتتاح فرعنا الجديد في دبي هو خطوة استراتيجية مهمة تؤكد التزامنا بدعم المصريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات المالية والتأمينية لهم. نحن متفائلون بنجاح هذه الخطوة الأولى من توسعنا الدولي، ومع التقدم الناجح في دبي، نخطط للتوسع إلى دول عربية أخرى وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي وندرس دخول دول أوروبية لاحقاً".

وأضاف زعتر: "نحن في كونتكت نحرص دائماً على أن نكون بجانب عملائنا في كل مكان. اليوم، مع وجود فرعنا في دبي، لم يعد المصري المقيم في الإمارات مضطراً لأخذ إجازة والسفر إلى مصر للتعاقد على تمويل سيارة أو سداد مصاريف تعليم أبنائه. نحن هنا لنجعل كل شيء أقرب وأسهل."

وتقدم كونتكت عرضاً خاصاً للمصريين المقيمين في الإمارات بمناسبة الافتتاح، بخصم 50% على المصاريف الإدارية لفترة محدودة، مما يجعل الحصول على الخدمات التمويلية والتأمينية أكثر سهولة ويسراً.

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