الاتفاقية تستهدف تطوير حلول متكاملة في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وتأمين البنى التحتية الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "كومفولت" العالمية، المتخصّصة في حلول المرونة السيبرانية وحماية البيانات المؤسسية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إتش بي إي" (HPE)، الرائدة في حلول البنية التحتية السحابية والتخزين المؤسسي، لتوسيع شراكتهما في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تعاونهما في مجالات حماية البيانات، والنسخ الاحتياطي، واستعادة المعلومات، والمرونة السيبرانية، من خلال دمج قدراتهما التقنية المتكاملة، بما يتيح للمؤسسات الإقليمية بناء بيئات رقمية أكثر أمانًا واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المتصاعدة لعصر الحوسبة السحابية الهجينة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للشراكة الاستراتيجية الموسّعة التي أعلنتها "إتش بي إي" و"كومفولت" في يونيو الماضي، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بفقدان البيانات وتصاعد الهجمات السيبرانية على مستوى العالم. ومع تسارع المؤسسات في الشرق الأوسط والعالم إلى تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها عبر بيئات الحوسبة السحابية، تبرز الحاجة الملحّة إلى بنية تحتية موثوقة تعزّز الجاهزية الرقمية والمرونة السيبرانية. ومن خلال هذه الشراكة الممتدة، يعمل الطرفان على مواصلة دورهما في تمكين المؤسسات من مواجهة هذه التحديات بثقة وكفاءة في عصر السحابات المتعددة.

تهدف المذكرة إلى بناء منظومة متكاملة تدمج بين حلول "كومفولت" الذكية للمرونة السيبرانية وتقنيات منصّات "إتش بي إي" المتقدّمة لتعمل كوحدة واحدة متناسقة تُمكّن المؤسسات من إدارة بياناتها بكفاءة وحماية أنظمتها بفاعلية أكبر. وتشمل هذه المنصّات"HPE GreenLake"، التي تتيح تشغيل موارد الحوسبة السحابية عند الطلب ضمن بيئة آمنة ومرنة، و "HPE Alletra Storage MP" لتخزين البيانات عالية الكثافة بكفاءة وموثوقية، إلى جانب "HPE StoreOnce" التي تعزّز عمليات النسخ الاحتياطي من خلال تقنيات ضغط البيانات وإزالة التكرار، و"HPE Zerto Software" التي تضمن استعادة فورية للأنظمة والتطبيقات في حالات الطوارئ.

كما تشمل المذكرة برامجَ تمكينٍ فني وتدريبي لفرق المبيعات وما قبل البيع لدى الشركتين، بالإضافة إلى مبادراتٍ توعويةٍ وتطويريةٍ تهدف إلى تهيئة السوق لفهم واعتماد الحلول المشتركة، وتعزيز استعداد المؤسسات والشركاء لتبنّيها بشكلٍ أوسع، بما يسهم في ترسيخ حضور الشركتين وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي الآمن في المنطقة.

من جانبه، أعرب "هافيير حداد"، رئيس قنوات التوزيع في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "كومفولت"، عن اعتزازه بتوقيع الشراكة مع "إتش بي إي"، مؤكدًا أن التعاون بين الشركتين سيسهم في رفع معايير المرونة السيبرانية وحماية البيانات في المنطقة. وقال: "نجمع اليوم بين قوة منصّة "كومفولت" الرائدة ومحفظتها الشاملة من الحلول المتكاملة التي تُعدّ المعيار الذهبي في حماية البيانات، وبين البنية التحتية المتقدّمة لشركة "إتش بي إي"، بما يتيح تقديم قيمة أكبر لعملائنا المشتركين ودعم استمرارية أعمالهم بكفاءة أعلى."

من جانبه، أكّد "يعقوب أهلي"، المدير التجاري لشركة "إتش بي إي" في دولة الإمارات، أن مذكرة التفاهم تمثّل خطوة جديدة في مسار تعزيز الشراكة مع "كومفولت"، وتجسّد التزام الجانبين المشترك بمواجهة أكثر تحديات حماية البيانات تعقيدًا التي تواجهها المؤسسات اليوم. وقال: "بينما تمضي منطقة الشرق الأوسط نحو مستقبل قائم على البيانات، في ظل مبادرات وطنية رائدة مثل رؤية الإمارات 2031، تبرز الحاجة إلى بنية تقنية قوية وآمنة تمكّن المؤسسات من التكيّف مع مشهد التهديدات السيبرانية المتسارع بمرونة واستقرار يضمنان استدامة أعمالها."

تُعد شركة "كومفولت" المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CVLT) ) من أبرز الشركات العالمية في مجال المرونة السيبرانية، حيث تسهم في حماية بيانات أكثر من 100 ألف مؤسسة حول العالم وتعزيز استمرارية أعمالها. وتوفر الشركة اليوم منصّة شاملة للمرونة السيبرانية تجمع بين أعلى مستويات أمان البيانات وسرعة الاستعادة، على نطاق المؤسسات وفي مختلف البيئات التشغيلية، مع تحقيق أقل كلفة تشغيلية ممكنة.

