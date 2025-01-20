دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات CCABC)) اليوم عن تدشين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاواط ضمن منشأتها للتعبئة في مدينة العين، وذلك بالشراكة مع "ايميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"اي دي اف" الفرنسية. وجاء هذا الإعلان على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة المقام حالياً في العاصمة الإماراتية.

ويمثل المشروع خطوة مهمة لتعزيز التزام كوكا-كولا الأهلية للمشروبات بالحفاظ على البيئة وتبني حلول الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تصميم محطة الطاقة الشمسية الجديدة لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة تسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتخفض بشكل كبير من انبعاثات الكربون. وتمثل هذه المحطة نموذجاً لحلول الطاقة المستقبلية في المنطقة، حيث تستخدم أحدث التقنيات مثل الألواح الشمسية ثنائية الوجه، والعاكسات المتطورة، وأنظمة المراقبة الذكية.

وتسهم محطة الطاقة الشمسية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحوالي 1,566 طن، وتوفر طاقة تكفي لتزويد 300 منزل بالكهرباء سنوياً. إضافة إلى ذلك، يعادل تأثير المحطة الحد من استهلاك 3,600 برميلاً من النفط سنوياً، ما يؤكد مساهمتها في الحفاظ على البيئة.

أكد سعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تضع الاستدامة في القطاع الصناعي كأولوية ومحور رئيسي في عملها، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، والوصول لمستهدفات الحياد المناخي، ونعمل على تحفيز التحول الصناعي نحو الممارسات المستدامة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، والممكنات والحوافز، وتم ضم كل هذه الجهود تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تمثل منصة استراتيجية تدعم الشركات لاعتماد تقنيات مبتكرة تعزز الاستثمار في الاستدامة".

وأضاف: (اصنع في الإمارات) كمبادرة وحدث سنوي دولي، تعتبر بوابة رئيسية لعرض المزايا التنافسية التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين، ومن خلال جذب الصناعيين والمستثمرين إلى دولة الإمارات، فإننا نتوسع في قدراتنا الإنتاجية المحلية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في الصناعات الاستراتيجية الحيوية وذات الأولوية بما في ذلك الأغذية والمشروبات والأدوية وغيرها.

ونوه سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين شركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات وشركة Emerge لإطلاق محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاوات، حيث يعكس هذا المشروع تحولا محوريا نحو نموذج دمج الطاقة المتجددة في التصنيع، بما يتماشى مع خارطة طريق إزالة الكربون الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال COP28.

ووجه سعادته دعوة للمستثمرين والمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات التي سيتم تنظيمها في مركز أدنيك أبوظبي في الفترة 19-22 مايو المقبل، والتي ستكون النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى، حيث يتوقع مشاركة لأكثر من 20 ألف شخص، وعرض 5 آلاف منتج إماراتي، ولأول مرة جناح خاص بالحرف الإماراتية.

وقالت بانو كاراكولوكجو جيتين، الرئيس التنفيذي لشركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات "تلتزم كوكا-كولا الأهلية للمشروبات بتقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع عملياتها. ويمثل تركيب الألواح الشمسية في منشآت التعبئة التابعة لنا في مدينة العين إنجازاً مهماً في تحولنا نحو الطاقة المتجددة. وتساعدنا هذه الشراكة مع "مصدر" و"ايميرج" على تحقيق التزاماتنا ودعم الأجندة الوطنية الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونهدف إلى تنفيذ العديد من المبادرات المماثلة في مواقعنا الأخرى في المنطقة".

مع الانتهاء من المرحلة الأولى، يلبي مشروع الطاقة الشمسية 18% من إجمالي احتياجات مصنع إنتاج شركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات من الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية. وخلال هذا العام، ستضيف المرحلة الثانية 5% إضافية، ليصل إجمالي مساهمة الطاقة الشمسية إلى 23%..

من جانبه، قال ميشيل أبي صعب مدير عام شركة "إيميرج": "تفخر "إيميرج" بالتعاون مع كوكا-كولا الأهلية للمشروبات في هذا المشروع الضخم وتحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات وتعزيز معايير الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة والمساهمة في دعم تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050. ويعكس تطوير هذه المحطة للطاقة الشمسية أهمية حلول الطاقة النظيفة المبتكرة في تحقيق توازن بين الأهداف التجارية والبيئية".

وتسعى الإمارات إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتدعم التنمية الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على البيئة. وتهدف شركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات من خلال هذه الشراكات إلى تكثيف الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات.

وقد تم تأسيس شركة "ايميرج" بهدف تطوير مشاريع طاقة شمسية مصغرة، وكفاءة الطاقة، وإنارة الطرقات، وبطاريات تخزين الطاقة، ومحطات الطاقة الشمسية غير المتصلة بالشبكة والحلول الهجينة للعملاء في القطاعين التجاري والصناعي. وتوفر "ايميرج" لعملائها حلولاً متكاملة لتزويد الطاقة وإدارة جانب الطلب على الطاقة، وذلك من خلال تعاقدات لتوفير الطاقة الشمسية وتعزيز كفاءة الطاقة بدون أي تكلفة مسبقة على العميل.

نبذة عن شركة كوكا-كولا الأهلية للمشروبات

كوكا-كولا الأهلية للمشروبات هي شركة تعبئة مشروب كوكا-كولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست منذ أكثر من 30 عاماً وتقدم أكثر من 9 علامات تجارية تتضمن "كوكا-كولا " و"سبرايت" و"فانتا" ومشروبات الطاقة وغيرها.

حول شركة "إيميرج"

شركة "إيميرج"، هي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف". تم إنشاؤها لتطوير حلول الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والحلول الهجينة في الشرق الأوسط. تدعم الشركة شركاءها في مختلف القطاعات لتحقيق أهدافهم للاستدامة. تأسست إيميرج في عام 2021 كشركة محلية، واستطاعت منذ ذلك الحين تحقيق أداء متميز. توفر "إيميرج" لعملائها حلول طاقة متجددة متكاملة من خلال اتفاقيات للطاقة الشمسية. لا يتعين على العملاء تقديم أي التزامات مالية أولية، مما يمكنهم من التركيز على عملياتهم الأساسية مع تقليل نفقات التشغيل والطاقة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://emerge-energy.com /

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لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 50 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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نبذة عن شركة " EDF "

تعد مجموعة EDF لاعبًا رئيسيًا في انتقال الطاقة، باعتبارها مشغل طاقة متكامل يعمل في جميع جوانب مجالات الطاقة: توليد الطاقة وتوزيعها وتداولها وفي مبيعات وخدمات الطاقة. تعد المجموعة رائدة عالميًا في مجال الطاقة منخفضة الكربون، ذو إنتاج منخفض الكربون 434 تيراواط في الساعة، وهو مزيج توليد متنوع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة النووية والمتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). كما أنها تستثمر في التقنيات الجديدة لدعم تحول الطاقة. هدف EDF هو بناء مستقبل طاقة خال من الكربون من خلال الكهرباء والحلول والخدمات المبتكرة، للمساعدة في إنقاذ الكوكب وتوجيه الرفاهية والتنمية الاقتصادية. تقوم المجموعة بتزويد الطاقة والخدمات لحوالي 40.9 مليون عميل (1) وحققت مبيعات موحدة بقيمة 139.7 مليار يورو في عام 2023.

(1) يتم حساب العملاء لكل موقع تسليم. قد يكون لدى العميل نقطتي تسليم.

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