أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في المنطقة الواقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول آسيا، اليوم عن قيام شركة "كوروهيلث" العالمية لتكنولوجيا الرعاية الصحية باستثمار استراتيجي في شركة "سانتيكتشر" الرائدة في مجال إدارة دورة الإيرادات (RCM) التي يقع مقرها في دبي، وهي الشركة التابعة لإحدى محافظ "جلف كابيتال" الاستثمارية.

وتجمع هذه الصفقة بين قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في القطاع التي تتمتع بها "كوروهيلث" مع حلول إدارة دورة الإيرادات المتقدمة التي تقدمها شركة "سانتيكتشر"، مما سيزود عملاء "سانتيكتشر" للرعاية الصحية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي بتقنية جديدة قوية لزيادة العائد على الاستثمار.

يضفي هذا الاستثمار الصفة الرسمية على علاقة العمل المثمرة بين الشركتين. فعلى مدار العامين الماضيين، أكملت شركتا "كوروهيلث" "سانتيكتشر" بنجاح العديد من تجارب إثبات المفهوم لعملاء "سانتيكتشر". وفي شهر يناير الماضي، استضافت "سانتيكتشر" و"كوروهيلث" حفل استقبال "مؤتمر الصحة العربي" الذي ركز على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة دورة الإيرادات.

وقد شهدت شركة "سانتيكتشر"، التي يدعمها شركات استثمارية رائدة في مجال الاستثمار المؤسسي مثل "جلف كابيتال" و"شروق بارتنرز"، زيادة كبيرة في الطلب على حلولها المتقدمة في مجال إدارة دورة الإيرادات ذات التقنية العميقة في منطقة الخليج العربي وفي الأسواق الإقليمية، وستدعم هذه الشراكة الجديدة قفزة نوعية أخرى للشركة في مجال تعزيز الابتكار وخلق القيمة.

قال بات ليونارد، الرئيس التنفيذي لشركة "كوروهيلث": "هذه خطوة مثيرة إلى الأمام بالنسبة لـ "كوروهيلث"، حيث نجمع بين قدراتنا التكنولوجية وشركة محلية رائدة مقرها في دول مجلس التعاون الخليجي. إن توحيد جهود "كوروهيلث" مع "سانتيكتشر" يجلب أفضل التقنيات المتقدمة لتزويد العملاء في المنطقة بقدرات غير مسبوقة في مجال إدارة دورة الايرادات لحماية صافي أرباح المستشفيات والمساعدة في ضمان مستقبلها المالي."

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سانتيكتشر" أنس بطيخي: "إن الجمع بين حلول ’سانتيكتشر‘ الرائدة والفريدة من نوعها مع ابتكارات ’ كوروهيلث‘ للذكاء الاصطناعي في مجال تكنولوجيا الإدارة المالية الذكية لمطالبات التأمين الصحي هو أمر لا مثيل له حقًا. ويسعدنا بشكل خاص أن نعزز علاقتنا في العمل مع شركة ’كوروهيلث وأن نكون الرواد في مجال الأتمتة الذكية لدعم عملائنا وشركائنا في رحلة التحول الرقمي لإدارة دورات الإيرادات لديهم، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الإيرادات."

أضاف محمد مدني، المدير العام في شركة "جلف كابيتال": "نحن فخورون بأن نكون من أوائل الداعمين لشركة ’سانتيكتشر‘ وأن نكون الآن أيضا من الداعمين لهذه الشراكة التاريخية بين ’سانتيكتشر‘ و’كوروهيلث‘. يعد هذا الاستثمار الاستراتيجي تأكيدًا قويًا على ريادة ’سانتيكتشر‘ في مجال الحلول الذكية لإدارة دورة الإيرادات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل علامة فارقة في مسيرة نموها. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق قيمة كبيرة لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة."

وقال د. بلال مشتاق، العضو المنتدب، نائب الرئيس التنفيذي للنمو العالمي واستراتيجية التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في شركة ’كوروهيلث‘: "يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي وهذه الشراكة خطوة محورية في استراتيجيتنا للنمو، ويعزز التزامنا بالابتكار وبتقديم قيمة أكبر للأسواق الجديدة. هذا الاستثمار ليس مجرد تعاون، بل يمثل رؤية مشتركة لصياغة مسار جديد نحو توفير التميز في إدارة دورة الإيرادات."

نبذة عن "كوروهيلث"

شركة "كوروهيلث" هي شركة رائدة في مجال تحليلات الرعاية الصحية السريرية والحلول القائمة على التكنولوجيا، وهي مكرسة للتأثير الإيجابي على الأداء المالي للأطباء والمستشفيات والخطط الصحية. تقدم "كوروهيلث" حلولاً متكاملة وخبرة مثبتة وتكنولوجيا ذكية وقابلية للتوسع لتلبية الاحتياجات عبر دورة الإيرادات بأكملها. يمتد التواجد العالمي للشركة إلى أكثر من 10 مواقع، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة. وقد اختيرت شركة "كوروهيلث" مؤخرًا ضمن "أفضل 150 مكانًا للعمل في مجال الرعاية الصحية في عام 2025" من قبل Becker's Healthcare، كما تم اختيارها ضمن أفضل 150 مكانًا للعمل في الهند للمرة الثانية خلال عامين. يتوفر المزيد من المعلومات على www.corrohealth.com.

نبذة عن "سانتيكتشر"

تُعتبر "سانتيكتشر"مزوداً رائداً لحلول إدارة دورة الإيرادات المبتكرة (RCM) المصممة خصيصاً لقطاع الرعاية الصحية السريع التطور. وبفضل فهمنا العميق لتحديات السوق والطلب المتزايد على الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا، نجحنا في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة دورة الإيرادات في قطاع الرعاية الصحية. منذ عام 2009، لعبنا دوراً أساسياً في تحويل ممارسات إدارة العلاقة مع العملاء في قطاعي الرعاية الصحية الخاص والعام في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي. تتيح لنا خبرتنا تقديم الدعم الكامل لأنظمة الفوترة والترميز في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة العربية السعودية من أجل تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالأدوات التي يحتاجونها للازدهار في الأسواق الرقمية اليوم. www.santechture.com

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من تسعة عشر عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها.

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