دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيوز"(Fuze) ، الرائدة في تطوير حلول البنية التحتية للأصول الرقمية في الشرق الأوسط وتركيا، عن اختيارها لشركة كودبيس تكنولوجيز (Codebase Technologies) كشريك استراتيجي، وذلك من خلال منصتها المصرفية الرقمية “ديجيبانك"، بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تقديم خدمات العملات المشفّرة والأصول الرقمية ضمن بيئة آمنة ومتوافقة مع الأنظمة.

تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه الاهتمام بالأصول الرقمية في الشرق الأوسط نموًا متسارعًا. ووفقًا لتقرير صادر عن شيناليسس (Chainalysis) وهي شركة تحليلات بيانات متخصصة في تحليل بيانات البلوكشين وتتبع معاملات العملات الرقمية، فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاملات بالعملات الرقمية تجاوزت ٥٦٦ مليار دولار أمريكي بين يوليو ٢٠٢١ ويونيو ٢٠٢٢، مما يجعلها أسرع الاقتصادات نموًا في هذا المجال خلال تلك الفترة. ولكن هذا النمو لم يكن مدفوعًا فقط من قبل المستثمرين الأفراد، بل إن البنوك والهيئات التنظيمية تعمل أيضًا على دمج الأصول الرقمية ضمن الأطر المالية المنظمة.

وفي هذا السياق، صرّح عمر منصور، المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كودبيس تكنولوجيز: "نحن لا نحاول فقط مجاراة التوجه السائد، بل عملاؤنا يطالبون بطرق عملية وآمنة لدمج خدمات الأصول الرقمية ضمن أنظمتهم الحالية دون تعقيد إداري أو تشغيلي. وتوفّر هذه الشراكة وسيلة سريعة وفعالة لتحقيق ذلك والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذا السوق".

من جانبها، توفر “فيوز” البنية التحتية التقنية اللازمة لهذه الخطوة. ومن خلال تكامل سلس مع منصة "ديجيبانك"، سيكون بمقدور عملاء كودبيس تكنولوجيز تقديم منتجات وخدمات الأصول الرقمية دون الحاجة إلى تغييرات جذرية أو تكاليف تشغيلية إضافية.

وفي تعليقه، قال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيوز": "لطالما أبدت البنوك اهتمامًا بمجال الأصول الرقمية، لكن ما كان ينقصها هو بنية تحتية مألوفة تتوافق مع آليات عملها الحالية – وهذا ما توفره هذه الشراكة مع كودبيس تكنولوجيز"

تتمتع كودبيس تكنولوجيز بسجل حافل في تمكين البنوك وشركات الفينتك في أوروبا، الشرق الأوسط، و منطقة آسيا والمحيط الهادئ من إطلاق حلول رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات الأسواق المحلية وتتماشى مع جداول زمنية ضيقة. ومن جانبها، تساهم "فيوز" بخبرتها وأدواتها اللازمة لمساعدة المؤسسات المالية على إطلاق خدمات الأصول الرقمية، بدءًا من البنية التحتية وحتى الامتثال التنظيمي.

تُعد هذه الشراكة تكاملاً بين مجالين من الخبرة المتخصصة، لتوفير مسار عملي ومؤسسي نحو سوق الأصول الرقمية المتنامي. وبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، فإنها تمثل فرصة ملموسة لتوسيع عروضها تماشيًا مع الطلب المتزايد، دون التأثير على عملياتها الأساسية.

نبذة عن فيوز:

تُعد فيوز أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد فيوز المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تأسست "فيوز" على يد فريق متخصص يجمع بين خبرات راسخة في التكنولوجيا المالية والتمويل التقليدي والتمويل اللامركزي، بقيادة شركاء مؤسسين يمتلكون سجلًا حافلًا في شركات عالمية سريعة النمو. يشغل محمد علي يوسف (مو علي يوسف) منصب الرئيس التنفيذي بعد مسيرة مهنية في شركات كبرى مثل Checkout.com وVisa، بينما يشغل أربيت ميهتا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وكان ضمن فرق القيادة في شركات تقنية مالية رائدة مثل Simpl وClear. أما سريجان شيتي، الرئيس التنفيذي للتقنية، فسبق له بناء أنظمة تداول خوارزمية لدى جولدمان ساكس وعمل في شركة مايكروسوفت.

تقدّم "فيوز" منصة بنية تحتية مبتكرة لخدمات الأصول الرقمية كخدمة، تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية دمج حلول الأصول الرقمية المنظمة ضمن نماذج أعمالها (B2B2C). كما توفر الشركة خدمات تداول خارج البورصة (OTC) تُمكّن المؤسسات والصناديق والمستثمرين ذوي الثروات العالية من تنفيذ صفقات أصول رقمية كبيرة بأمان وكفاءة.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://fuze.finance/

نبذة عن كودبيس تكنولوجيز

أنشئت في الإمارات العربية المتحدة، وبُنيت للعالم، تعتبر شركة كودبيس تكنولوجيز قوة تكنولوجيا مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسعى إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية (التقليدية والإسلامية على حد سواء) ومنظومة التكنولوجيا المالية الناشئة لتقديم خدمات ومنتجات مالية رقمية.

في قلب محرّك الابتكار الخاص بها، تأتي منصة "ديجيبانك"، وهي منصة مصرفية رقمية سحابية أصيلة، حائزة على جوائز عالمية، وتعتمد على نهج الواجهات البرمجية (API-first). تقدم منصة "ديجيبانك" قدرات شاملة من البداية إلى النهاية عبر القنوات المختلفة، والخدمات المصرفية الأساسية، والإقراض، وإصدار البطاقات، والتفاعل مع العملاء والمزيد، وذلك من خلال منظومة قوية تضم أكثر من ٦٥٠ واجهة برمجية جاهزة للسوق.

بصفتها واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في العالم، أعادت كودبيس تكنولوجيز تعريف مفهوم الابتكار من حيث السرعة والنطاق، من خلال الجمع بين الخبزة المحلية والتنفيذ العالمي.

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