المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة ’كوجو بي - KogoPAY‘، شركة المدفوعات عبر الهاتف المحمول التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، عن شراكتها الإستراتيجية مع مكتب سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص، أحد المكاتب الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تطوير الأعمال المستقلة وتقديم الاستشارات.

هذا وقد استفادت كوجو بي من تسليط الضوء في المنطقة على نطاق أعمالها بعد مشاركتها في زيارة وفد ’London & Partner‘ لدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير الماضي بهدف بناء علاقات دائمة في مجال التكنولوجيا المالية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيساهم ذلك في تعزيز اتفاقية الشراكة بين الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مكتب سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص.

وتهدف هذه الشراكة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة وتعزيز الأعمال التجارية المستدامة والابتكار. ورغم تشابه الطرفين في القيم، إلا أنهما متفائلان أيضًا بشأن مستقبل المجتمع، حيث تقدم منصة كوجو بي قيمة كبيرة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، صرحت الدكتورة ناريسا شوفيدول-أو، الرئيس التنفيذي ومؤسس كوجو بي، بالقول: " نحن فخورون بشراكتنا مع مكتب سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص. وحيث أننا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مرخصة في المملكة المتحدة وأوروبا، فإن التعاون مع المكتب سيساعدنا في تحقيق هدفنا التالي المتمثل في التطور في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، حيث تشهد التكنولوجيا المالية ازدهارًا فيهما. لدينا فرصة رائعة لاستكشاف آفاق تجارية إقليمية جديدة مع تقديم آراء وأفكار جديدة من تجربتنا إلى سوق الشرق الأوسط."

يشار إلى أن كوجو بي قد بدأت بالفعل في إقامة وتعزيز العلاقات مع كل من الأفراد المحليين والدوليين ذوي التفكير المماثل الذين لديهم قيم مماثلة، بما في ذلك التأثير الاجتماعي والتكنولوجيا والشمول المالي وتمكين الشركات الناشئة. ويأتي ذلك كنتيجة لمشاركة الشركة في النسخة الثانية من القمة الملكية للاستثمار التي نظمها مكتب سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص في شهر يناير الماضي.

تقدم كوجو بي حسابات مصرفية دولية (آيبان – IBAN) افتراضية بالجنيه الإسترليني واليورو، بالإضافة إلى محفظة الهاتف المحمول بعملات مختلفة. وتتمحور مهمة الشركة حول تسهيل تحويل الأموال على مستوى العالم لأي شخص، حيث تتيح تكنولوجيا المنصة لأي شخص إرسال الأموال على الفور إلى الأصدقاء والعائلة، وإجراء معاملات تجارية بسيطة، ودعم المؤسسات الخيرية عبر تيسير تلقي التبرعات بأقل تكلفة.

تتضمن خطط كوجو بي المستقبلية تضمين مدفوعات العملات المشفرة إلى العملات الورقية والمدفوعات الورقية إلى العملات المشفرة في المحفظة، بالإضافة إلى عملات البنوك المركزية الرقمية. كما تهدف الشركة إلى تعزيز مفهوم ’Pay it Forward‘، وهو خيار يوفره الدائن لسداد المبلغ المقترَض عبر إقراضه لطرف ثالث بدلاً من ردها إلى الدائن الأصلي.

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نبذة عن شركة كوجو بي - KogoPAY:

كوجو بي هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تختص في المدفوعات عبر الهاتف المحمول وتتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، ولديها مكاتب في العاصمة التايلاندية بانكوك والعاصمة الليتوانية فيلنيوس. تقدم الشركة خدمات الدفع المصرفية والهاتف المحمول بين الشركات (B2B) وبين الشركات والمستهلك (B2C)، مع التركيز على تحويل الأموال في الوقت الفعلي باستخدام تقنيات مبتكرة مثل سلسلة الكتل (البلوك تشين) والذكاء الاصطناعي. وقد كانت محفظة كوجو بي وخدماتها المصرفية تسمح مبدئيًا بالمعاملات بالعملات الورقية إلى العملات الورقية. ونظرًا لانتشار العملات الرقمية بشكل كبير، تطبق الشركة تقنية دفتر الأستاذ الموزع (Distributed Ledger Technology) لتحسين أمان وفعالية نظام الدفع الجديد. والأهم من ذلك، تحرص الشركة على وضع الأعمال الخيرية في صميم عملياتها، حيث تسعى كوجو بي لأن تكون أكثر من مجرد شركة تقليدية تدر الأرباح، وتؤمن بأن يكون نجاحها شاملًا على كل الأصعدة عبر السعي لمساعدة الآخرين طيلة مسيرتها.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.kogopay.com.