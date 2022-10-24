مسقط: نظمت شركة كهرباء مزون حملة توعوية للموظفين والمتعاقدين حول التأثيرات البيئية وأهمية التشريعات البيئية في سلطنة عمان. ركزت الحملة على عدة مواضيع حول الحفاظ على البيئة، منها الحد من الأثر البيئي لتسرب النفط، وإدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتنفيذ التشريعات البيئية.

تمثل الهدف من الحملة في زيادة الوعي بالقوانين البيئية والحد من الآثار السلبية على البيئة، وتشجيع المشاركين على المبادرة بالإبلاغ عن الممارسات الضارة على البيئة والشراكة مع القطاعات الأخرى بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف.

وحول أهمية الحملة البيئية، قال متحدث من شركة كهرباء مزون: "تم تنظيم الحملة البيئية انطلاقا من مساعي الشركة لتفعيل نظام يضع معايير عالية للحفاظ على البيئة ومنع التلوث، والحفاظ على الموارد والامتثال للتشريعات البيئية. ويلتزم كافة الموظفين والمتعاقدين بلوائح الشركة في مجال البيئة، ونعمل كفريق واحد في بلوغ الأهداف من خلال التحسين المستمر في الأداء البيئي والالتزام بالمعايير التي تشترطها القوانين البيئية السارية واستيفاء كافة المتطلبات البيئية التي تضعها الشركة".

وبالإضافة إلى مشاركة شركة كهرباء مزون، شارك في الحملة متحدثون من مؤسسات رائدة أخرى مثل هيئة البيئة وشركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" والشركة العمانية لنقل الكهرباء، وتناول المتحدثون مواضيع بيئية، منها الأثر البيئي لتسرب النفط وإدارة النفايات بأنواعها والتشريع البيئي وفصل النفايات الصناعية وغيرها.

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نبذة عن شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م

شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م هي شركة مساهمة عمانية مغلقة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان. وتقوم الشركة بأعمال توزيع وتزويد الكهرباء في كل من محافظة الداخلية وجنوب الشرقية وشمال الشرقية وجنوب الباطنة، إضافة الى ولاية السويق التابعة لمحافظة شمال الباطنة، بموجب ترخيص صادر من هيئة الخدمات العامة (المعروفة سابقاً باسم هيئة تنظيم الكهرباء). يخضع تأسيس الشركة وعملياتها الى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمباه المرتبط بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/2004.

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