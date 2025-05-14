دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كليك – Qlik"، الرائدة عالمياً في مجال تكامل وجودة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، اليوم عن إغلاق استثمار بارز تم الإفصاح عنه سابقاً بحصة الأقلية بقيادة شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار. وبموجب هذه الصفقة، تبقى "ثوما برافو"، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار بالبرمجيات، مالكة أغلبية أسهم شركة "كليك"، إضافة إلى قيامها باستثمار جديد في الأسهم إلى جانب جهاز أبوظبي للاستثمار. كما ساهمت في الصفقة، التي جرى توقيعها في نوفمبر 2024 وحصلت بالفعل على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، مجموعة منتقاة من أبرز المؤسسات الاستثمارية.

تُساعد "كليك" الشركات في تطبيق طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على أرض الواقع من خلال تحويل البيانات الأولية إلى تحليلات موثوقة وقرارات استباقية. وتعتمد الشركة في ذلك على منصة موحدة تدمج البيانات والتحليلات والحوكمة لتزويد الشركات بالأساس اللازم لتطوير مبادرات الذكاء الاصطناعي بكل ثقة. وبالمقابل، تضع الشركات عبر مختلف القطاعات ثقتها في "كليك" لتمنحها المرونة اللازمة في مواجهة تحولات السوق والاضطرابات العالمية وغيرها من التحديات غير المتوقعة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك كابوني، الرئيس التنفيذي لشركة "كليك": "يُسهم الدعم الذي نحظى به من ’ثوما برافو‘ وجهاز أبوظبي للاستثمار المعروف باستثماره على المدى الطويل في تعزيز استراتيجيتنا والنتائج التي نُقدمها على حد سواء. برزت ’كليك‘ في هذا السوق شديد الإقبال على حلول الذكاء الاصطناعي بدورها الفاعل في مساعدة الشركات على تسريع خطاها والتحرك بكل ثقة لتحويل البيانات إلى قرارات واثقة. يسمح لنا هذا الاستثمار بالحفاظ على تركيزنا وتعزيز الأثر الذي نتركه".

ومن جانبه، قال سيث بورو، الشريك الإداري في "ثوما برافو": "لطالما نجحت ’كليك‘ في تنفيذ الحلول المبتكرة في مواجهة بعضٍ من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الحديثة، حيث قامت بتحويل البيانات وحلول الذكاء الاصطناعي إلى نتائج واقعية في عالم الأعمال. يعكس حفاظنا على حصة الأغلبية واستثمارنا الإضافي مدى ثقتنا بمنصة ’كليك‘ وأدائها وقدرتها على إحداث الأثر الإيجابي المنشود لجميع عملائنا حول العالم".

وبدوره، قال مايك هوفمان، الشريك لدى "ثوما برافو": "تنتقل الشركات حول العالم من مرحلة التجريب في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ما يُسرّع من الطلب على الحلول الموثوقة والقابلة للتطوير. تتمتع ’كليك‘ بمكانة متفردة في هذه المرحلة، لا سيما بفضل دورها المحوري في مجالات تكامل البيانات والحوكمة والتحليلات، ما يجعلها الخيار الأمثل لرؤيتنا طويلة الأجل في مجال البرمجيات الحيوية لأداء المهام على مستوى الشركات. فخورون بالنمو الكبير الذي حققته ’كليك‘ منذ استحواذنا عليها في عام 2016، ومتحمسون لمواصلة هذا الزخم بالتعاون مع كليك وجهاز أبوظبي للاستثمار".

تواصل "كليك" توسيع منصّتها الموحدة لحلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة والقابلة للتطوير مستندة في ذلك على استحواذها الأخير على شركة "أبسولفر" والتطورات التي حققتها في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل وتحليلات المحادثات. وبينما تواصل الشركات استثمارها في الذكاء الاصطناعي في إطار سعيها لخفض التكاليف وتعزيز الثقة عبر جميع مفاصل سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية "كليك" بوصفها الشريك المفضل لتمكين التنفيذ السريع للحلول من خلال البنى المفتوحة والبيانات الخاضعة للحوكمة والتحليلات الآنية.

تولت شركة "غوغنهايم سيكيوريتيز" المحدودة دور المستشار المالي، فيما عملت شركة "كيركلاند آند إليس" المحدودة بصفة المستشار القانوني لكل من "ثوما برافو" و"كليك". ومن ناحية أخرى، تولت كُلٌّ من شركة "إيفركور" و"غيبسون ودان آند كروتشر"، على الترتيب، مسؤولية تقديم الاستشارات المالية والقانونية لجهاز أبوظبي للاستثمار.

نبذة عن ثوما برافو:

ثوما برافو هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار في البرمجيات على مستوى العالم، وتمتلك محفظة أصول مُدارة تزيد قيمتها عن 179 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2024. وتعتمد المؤسسة الرائدة على استراتيجيات الأسهم الخاصة وأسهم النمو والائتمان لتستثمر في الشركات المبتكرة الموجهة نحو النمو في قطاعي البرمجيات والتكنولوجيا. وتستند ثوما برافو على معرفتها الواسعة بالقطاع وخبرتها الاستراتيجية والتشغيلية المعمقة لتتعاون مع الشركات ضمن محفظتها من أجل تنفيذ أفضل الممارسات التشغيلية وتعزيز مبادرات النمو. كما نجحت الشركة على مدى ما يزيد عن العقدين في الاستحواذ على أو الاستثمار في حوالي 520 شركة بقيمة تصل إلى 275 مليار دولار أمريكي تقريباً (بما في ذلك الاستثمارات الخاضعة وغير الخاضعة للسيطرة). تتوزع مكاتب الشركة في كُلٍّ من شيكاغو ودالاس ولندن وميامي ونيويورك وسان فرانسيسكو. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة ثوما برافو على: thomabravo.com.

نبذة عن جهاز أبوظبي للاستثمار:

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.

نبذة عن كليك:

تحول شركة كليك بيئات البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وكفيلة بتحقيق النتائج التجارية الاستراتيجية. تخدم محفظتنا أكثر من 40,000 عميل على مستوى العالم، وتوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المتقدم على مستوى المؤسسات، إلى جانب حلول تكامل البيانات وتحليلاتها. تُسهم أدواتنا العملية والقابلة للتطوير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في تحسين وتسريع عملية اتخاذ القرار. وإلى جانب ذلك، نتفوق في مجالات تكامل البيانات والحوكمة، ونقدم حلولاً شاملة تتوافق مع مختلف مصادر البيانات. تكشف التحليلات الحدسية من كليك عن الأنماط المخفية، وتمكن الفرق من معالجة التحديات المعقدة واغتنام الفرص الجديدة. نعمل بصفتنا شركاء استراتيجيين على تعزيز القدرة التنافسية لدى عملائنا بالاستفادة من خبراتنا وحلولنا التقنية المستقلة عن المنصة.

-انتهى-

#بياناتشركات