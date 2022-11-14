الاتفاق يسلط الضوء على الصلة بين البرامج الأكاديمية لكلية الأمير محمد بن سلمان ومختلف المجالات وزيادة الشراكات مع الشركات الرائدة في مختلف القطاعات

الرياض: تماشياً مع جهودها لرعاية جيل المستقبل من قادة الأعمال الموهوبين في مختلف القطاعات، أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال (MBSC) عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مجموعة سليمان الحبيب الطبية، وبموجب شروط الاتفاقية، سيقوم الطرفان باستكشاف فرص التعاون في مجال التعليم التنفيذي وبرامج تنمية المهارات القيادية وبرامج الدرجات العلمية.

وتهدف الشراكة إلى تطوير التعاون في عدد من المجالات بما في ذلك التعليم العالي، ومشاركة مرافق غرف الاجتماعات والمؤتمرات، ومشاركة الخريجين، والتعاون البحثي. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد الشركات من تبادل الخبرات في مجال الأعمال والتعليم، والدعم الاستشاري لتطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، وبرامج إدارة الرعاية الصحية، ودراسات حالة المشاريع.

وعلق الدكتور زيجر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال قائلاً: "يسعدنا أن نتعاون مع أحد أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية الشاملة في الشرق الأوسط، وهذه الشراكة ستوسع نطاق وصول الكلية في مختلف القطاعات المهمة، كما أن هذه الاتفاقية تؤكد على الطلب المتزايد على برامجنا، والتي تتوافق بشكل وثيق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز القدرات الوطنية. إننا نتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لإلهام الجيل القادم من الشباب السعودي، وتحفيزه للتميز في القطاعات الرئيسية والوفاء بوعد رؤية المملكة 2030".

من جهته علق البروفيسور عوض العمري / ××××× مجموعة الدكتور سليمان الحبيب قائلاً: "مجموعة البرامج الشاملة لكلية الأمير محمد بن سلمان في مجالات العليم والتدريب، تجعل منها الشريك المثالي للشركات التي ترغب في نقل معارف ومهارات أعضاء فريقها إلى المستوى التالي. ونحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة وتوقيع مذكرة التفاهم والتي ستمكّن الطرفين من استكشاف فرص رائعة وتعزيز التعاون المشترك وإطلاق العديد من الفوائد لقطاع الرعاية الصحية في المملكة وخارجها."

مسترشدة برؤيتها المتمثلة في العمل كمزود رعاية صحية موثوق به وتقديم التميز في تجربة المرضى على مستوى العالم، برزت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كواحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط. وتدير الشركة أكثر من 20 منشأة طبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتقوم حاليًا بتطوير أول مدينة طبية خاصة في المملكة العربية السعودية.

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