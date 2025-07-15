أعلنت كلية أبوظبي للإدارة (ADSM) ومجلس الأعمال الإماراتي الهندي فرع دولة الإمارات (UIBC-UC) عن شراكة استراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتطوير القيادات والابتكار بين الشباب في أبوظبي وخارجها.

توثّق الاتفاقية التزامًا مشتركًا بخلق فرص شاملة للتعلّم والتعاون والتقدم الاقتصادي. وستظل سارية المفعول حتى يوليو 2028، مع إجراء مراجعة استراتيجية في نهاية المدة لتقييم التقدم واستكشاف فرص التوسع المستقبلي.

تشتهر كلية أبوظبي للإدارة بنهجها المستقبلي في التعليم الإداري وتدريب القادة، كما تضع الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال في صميم رسالتها الأكاديمية. ومن جانبه، تأسس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في فبراير 2023 بدعم مشترك من وزارة الخارجية الهندية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ويضم 18 مؤسسة تدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار أمريكي.

ويُعد المجلس منصة مثالية للتعاون عبر الحدود بين الأكاديميين وروّاد الأعمال وصنّاع القرار، لما له من دور فعّال في تعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين البلدين.

تتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق شاملة لمبادرات مشتركة على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتشمل برامج متنوعة من المؤتمرات وورش العمل والندوات التي تهدف إلى غرس عقلية ريادية وتعزيز المهارات القيادية لدى الشباب والمهنيين في بداية مسيرتهم. وستشهد هذه الفعاليات مشاركة نخبة من المفكرين من الإمارات والهند ومحاور الابتكار العالمية، مما يتيح للمشاركين الوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات الدولية.

كما ستدعم الشراكة تطوير وتنفيذ برامج تدريب مهني في مجالات مثل إدارة الابتكار، التحول الرقمي، ممارسات الأعمال المستدامة، والقيادة الأخلاقية. وتهدف هذه البرامج إلى تزويد المتعلمين بمهارات عملية تواكب تطورات المستقبل، مع تعزيز مكانة ADSM كمركز متميز للتعليم الإداري في الخليج.

وسيشكل إطلاق منصة إرشاد مهنية منظّمة أحد الركائز الأساسية في هذا التعاون، حيث سيتم ربط طلاب وخريجي كلية أبوظبي للإدارة بخبراء وروّاد أعمال ومهنيين من شبكة مجلس الأعمال الإماراتي الهندي.

وإلى جانب ذلك، سيتم تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تتناول الاتجاهات الناشئة في ريادة الأعمال الشبابية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد المنطقة، وأنظمة الابتكار عبر الحدود. ويخطط الطرفان لإنشاء أوراق بحثية وتقارير استراتيجية، تسهم في تقديم رؤى قيّمة لصنّاع القرار والمستثمرين. كما ستعمل ADSM كشريك معرفي رئيسي في برامج المجلس الأشمل، من خلال مساهمات أكاديمية وخبرات من أعضاء الهيئة التدريسية في الندوات والاجتماعات الإقليمية ومناقشات السياسات.

وقد التزم مجلس UIBC-UC كذلك بتسهيل تقديم ADSM لمؤسسات أكاديمية ومراكز أبحاث وحاضنات أعمال في الهند، بهدف تعزيز ممر التعليم النشط بين الإمارات والهند.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة كلية أبوظبي للإدارة:"تعكس هذه الشراكة مع مجلس الأعمال الإماراتي الهندي إيمانًا مشتركًا بأن المستقبل يصنعه من يجرؤ على الابتكار، ويقود برؤية، ويبني الجسور عبر الحدود."

"ومن خلال هذا التعاون، نعيد تأكيد التزامنا بتمكين الكفاءات ودفع التغيير الإيجابي في منطقتنا وخارجها."

كما أضاف فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس UIBC-UC:"هذه ليست مجرد شراكة، بل منصة للانطلاق نحو العمل. فمن خلال تعاوننا مع ADSM، نمهد الطريق لجيل من القادة الذين سيشكلون مستقبل الابتكار وريادة الأعمال والتعاون بين بلدينا."

"تجسّد مذكرة التفاهم هذه تقاطعًا في الوقت المناسب بين التعليم والصناعة حول رؤية مشتركة للازدهار الإقليمي، مما يجعلها لحظة محورية في مسار التعاون بين الإمارات والهند في مجالات التعليم والابتكار والتنمية الاقتصادية."

وقد حضر توقيع المذكرة عدد من الشخصيات البارزة من كلا الطرفين، من بينهم كشيتيج كوردي، نيهاء ساهني، وسيمار كاور من الفريق الأساسي لمجلس UIBC-UC، الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في صياغة هذه الشراكة. كما حضر من جانب ADSM كل من الدكتور مارك بولين، الرئيس التنفيذي بالإنابة، وفينكات دهاراني راج، أمين مجلس الإدارة، الذي كان له دور محوري في إنجاز الاتفاقية، ما يبرز أهمية التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي في تعزيز الابتكار الإقليمي.

نبذة عن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC):

يُعد مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC) الغرفة المشتركة الرسمية، التي تأسست تحت رعاية وزارة الخارجية الهندية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات. ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الابتكاري بين البلدين.

تم تدشين مجلس الأعمال الإماراتي الهندي (UIBC-UC) في 18 فبراير 2023، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وقد أطلقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بحضور سعادة السفير الهندي لدى دولة الإمارات، السيد سانجاي سودير، والقنصل العام للهند في دبي. ويهدف المجلس إلى تعزيز تأثير اتفاقية

CEPA وتوسيع نطاق الاستفادة منها في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

ويضم المجلس 18 عضوًا مؤسسًا يمثلون مؤسسات اقتصادية كبرى من الهند والإمارات، تدير أصولًا تفوق التريليون دولار أمريكي، مما يضعه في موقع ريادي لتعزيز الشراكات التي تشكل مستقبل الاقتصاد المشترك.

ويركّز المجلس على تحديد مشاريع استراتيجية في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة الهجينة، السياحة، والصناعات التحويلية، إلى جانب دعم الشركات الهندية لاستخدام الإمارات كقاعدة للانطلاق نحو الأسواق العالمية.

وقد لعب المجلس دورًا محوريًا في مشاريع بارزة مثل مشروع إعمار الاستثماري في سريناغار، ومبادرة "بهارات مارت"، ومستشفى الصداقة الإماراتي الهندي. كما يسهم في تطوير السياسات، ويوفر لأعضائه فرصًا للتفاعل مع وفود رسمية رفيعة المستوى وصنّاع قرار.

علاوة على ذلك، ينظم المجلس فعاليات كبرى، ويوفر منصات لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات، ويعزز شبكات الأعمال، ويدافع عن السياسات التي تدعم مصالح أعضائه.

ويطمح المجلس إلى تحقيق أهداف CEPA من خلال رفع قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 100 مليار دولار أمريكي، واستقطاب 75 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الإماراتية في الهند بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، ساهم المجلس مؤخرًا في توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي، والتي تهدف إلى توفير خدمات طبية عالمية المستوى، وتعزيز البحث الطبي، وتقوية الروابط الإنسانية بين الشعبين.

نبذة عن كلية أبوظبي للإدارة (ADSM):

كلية أبوظبي للإدارة، إحدى المؤسسات التابعة لغرفة أبوظبي، هي كلية أعمال فريدة من نوعها في المنطقة، تركّز على الابتكار وريادة الأعمال. وتسعى إلى أن تكون مركزًا للتميز في ريادة الأعمال والقيادة والإدارة من خلال إنتاج المعرفة ونشرها.

وتهدف الكلية إلى تخريج نخبة من المديرين الرياديين – خريجين موهوبين يمتلكون أسس علم الإدارة، ويقودون عمليات الابتكار والتحسين في بيئاتهم المختلفة.

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