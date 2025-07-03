تم توقيع الاتفاقية خلال حفل في مبنى مجمع كليات التقنية العليا بأبوظبي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت كليات التقنية العليا، أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات، شراكةً استراتيجية مع شركة سال (Saal.ai) الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإحدى الشركات التابعة لـ "أبوظبي كابيتال جروب"، بهدف تمكين الطلبة الإماراتيين عبر رفدهم بالمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم في مبنى مجمع كليات التقنية العليا في أبوظبي تجسيداً للحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون، وتماشياً مع مستهدفات عام المجتمع في دولة الإمارات، وترجمةً لرؤية الدولة في تنمية الكفاءات الوطنية، وتسريع وتيرة الابتكار، ودفع عجلة التحوّل نحو اقتصاد معرفي ومستدام.

وتتمحور الشراكة حول دمج "ديجكست DigiXT"، المنصة المؤسسية واسعة النطاق التابعة لشركة سال، ضمن البرامج الأكاديمية في كليات التقنية العليا، بما يُتيح للطلبة فرص اكتساب خبراتٍ عملية حول التطبيقات الفعلية للأدوات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ويسهم في تعزيز تنافسية الطلبة وجاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا: "تُمثل هذه الشراكة نقلةً نوعية في مسيرتنا التعليمية، حيث نمضي من خلالها قُدُماً في رفد جيل الشباب الإماراتي بالمهارات المستقبلية الكفيلة بتعزيز ريادتهم في الاقتصاد الرقمي وذلك عبر دمج الذكاء الاصطناعي في مناهجنا. وتتيح شراكتنا مع سال لطلابنا اكتساب المعرفة التقنية، وتمكنهم من الاضطلاع بدورهم المحوري كروادٍ للابتكار، كما تعزز قدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها."

من جانبه، قال فيكرمان بودوفال، المدير التنفيذي لشركة سال: "نفخر بالتعاون مع كليات التقنية العليا لإعداد جيل واعد من رواد التكنولوجيا في دولة الإمارات، وإتاحة أدوات وتطبيقات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي، نسهم من خلالها بتمكين الطلبة من اكتساب خبرات حقيقية تعزز مسيرتهم المهنية، وتدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المعرفي. "

وتُعد هذه الشراكة ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لكليات التقنية العليا (2023 – 2028)، والتي تعتمد على التعليم التطبيقي، وإبرام شراكات فاعلة مع قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، وتخريج كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل، كما تعكس التزام الكليات بدمج التميز الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل المتغيّر، لضمان إعداد خريجين قادرين على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وتتواءم هذه الشراكة بين كليات التقنية العليا وشركة سال مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، والتي تحدد إطاراً طموحاً لترسيخ مكانة الدولة كرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعليم والنقل والفضاء والتكنولوجيا والطاقة.

وتستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع المناهج الدراسية الحكومية، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بدءاً من العام الدراسي المقبل. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تصل قيمة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 15.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35% (96 مليار دولار أمريكي) وانخفاض الإنفاق الحكومي بنحو 3 مليارات دولار أمريكي (ما يصل إلى 50% من الوفورات) من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن كليات التقنية العليا:-

كليات التقنية العليا (HCT) هي أكبر مؤسسة للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بإعداد الشباب الإماراتي لاقتصاد المستقبل من خلال تعليم تطبيقي متوافق مع متطلبات سوق العمل. تأسست الكليات في عام 1988، وتضم شبكة من الفروع في مختلف إمارات الدولة، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج في مجالات الهندسة، وإدارة الأعمال، والعلوم الصحية، وعلوم الحاسوب والمعلومات، والإعلام التطبيقي، والتربية.

تُعد كليات التقنية العليا محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتأثير المجتمعي، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية. ويقود فريق القيادة في الكليات جهود التميز المؤسسي، وتطوير الكوادر الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية تواكب متطلبات المستقبل، بهدف تمكين الخريجين من تولي أدوار قيادية في القطاعات الحيوية والمساهمة في ازدهار الوطن.

نبذة عن سال:-

سال هي شركة رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي المعرفية تابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (ADCG)، حيث تعاون الشركات في مختلف القطاعات على تحسين كفاءتها التشغيلية ودفع عجلة الابتكار.

وتقدم سال حلولاً مصممة خصيصاً لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية والنفط والغاز والمدن الذكية والتعليم، بفضل مجموعة من المنتجات والمنصات التي طورتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك DigiXT وAcademy X وDataprism360 وMarket Hub،

وبرؤية تهدف إلى إطلاق العنان للنمو الهائل وتحسين حياة الناس، تلتزم سال بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملياتها، وتعزيز عملية صنع القرار، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وتعاطفاً للجميع.

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