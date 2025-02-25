دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة كلاوديرا، المنصة الهجينة الرائدة لإدارة البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن انضمام منصة كرو أيه آي إلى منظومتها للذكاء الاصطناعي الخاص بالمؤسسات. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتحدث تحولاً نوعياً في سير العمل متعدد الأدوات في الشرق الأوسط، في وقت يُتوقع فيه أن يحقق الذكاء الاصطناعي فوائد اقتصادية تصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود كلاوديرا لتوسيع منظومة شركائها في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث انضمت كرو أيه آي إلى قائمة متنامية من الشركات المبتكرة التي تتعاون مع كلاوديرا لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وكانت كلاوديرا قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن انضمام شركات مثل أنثروبيك وجوجل كلاود وسنوفليك إلى هذه المنظومة، بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين إنفيديا وأمازون ويب سيرفسز وباينكون.

تؤكد كلاوديرا، من خلال هذه الشراكة التزامها بتوفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن المؤسسات من تحويل البيانات الخام إلى رؤى قابلة للتنفيذ وأتمتة عمليات اتخاذ القرار. وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق قيمة غير مسبوقة من بيانات المؤسسات من خلال تمكين عمليات ذكية وذاتية التعلم والتصحيح، وقادرة على اتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي. وتشمل حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي:

أتمتة عمليات الاستخلاص والتحويل والتحميل: لتسريع عمليات استخراج وتحويل وتحميل البيانات في بيئات معقدة .

إنشاء تقارير ديناميكية في وقت التشغيل: باستخدام أنظمة متعددة الأدوات قادرة على فهم هياكل البيانات والاستعلام عنها.

تفعيل القدرات عبر المؤسسات: من خلال تطبيق الأدوات في مختلف أقسام الشركة للاستفادة من البيانات في تحسين عمليات اتخاذ القرار وبناء التقارير.

وقد تم تطبيق هذه الحلول بالفعل في عدة قطاعات حيوية، منها:

الرعاية الصحية : لأتمتة تحليل السجلات الطبية، وفرز المرضى، ومراجعة الصور التشخيصية، والرصد الصحي الفوري .

لأتمتة تحليل السجلات الطبية، وفرز المرضى، ومراجعة الصور التشخيصية، والرصد الصحي الفوري الخدمات المالية : لتبسيط عمليات الكشف عن الاحتيال، والمراقبة التنظيمية، وتخصيص العروض، وتسهيل عمليات الانضمام .

لتبسيط عمليات الكشف عن الاحتيال، والمراقبة التنظيمية، وتخصيص العروض، وتسهيل عمليات الانضمام القطاع الصناعي : لتعزيز الصيانة الاستباقية، وتحسين مراقبة الجودة، وإدارة المخزون بكفاءة .

لتعزيز الصيانة الاستباقية، وتحسين مراقبة الجودة، وإدارة المخزون بكفاءة الاتصالات : لتقديم دعم عملاء متكامل، وتحسين أداء الشبكات في الوقت الفعلي، والتعامل مع الأعطال بشكل استباقي .

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال أحمد شاكورة، نائب رئيس المجموعة للأسواق الناشئة في كلاوديرا: “تقدم منصتنا المتكاملة إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الجودة على نطاق واسع، ويسعدنا تعزيز أتمتة العمليات المعقدة عبر كرو أيه آي. بدمج خبرات كرو أيه آي مع تقنيتنا، نمكن المؤسسات من زيادة الإنتاجية وتسريع اتخاذ القرار، مما يفتح آفاقاً جديدة في مستقبل يتسم بالاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي."

حول كرو أيه آي:

تُمكّن منصة كرو أيه آي المؤسسات من تحقيق نتائج دقيقة ومتسقة عبر أتمتة سير العمل باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي مستقلة. بُنيت لتكون قابلة للتوسع، تُسهل كرو أيه آي تنظيم وتنسيق العمليات الذكية باستخدام تدفقات قائمة على الأحداث وتحكم يعتمد على الأدوات، مما يجعلها الخيار المفضل لدى العديد من شركات فورتشن 500 بفضل تكاملها السلس ومستوى الأمان والدعم المؤسسي العالي.

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